Stešite se do ljeta: Mršavite uz super savjete naših stručnjaka

Ljeto ide, bliži se vrijeme odlaska na plažu, a ne sviđa vam se to što u ogledalu vidite nekoliko kilograma viška i opuštene mišiće? Pravo je vrijeme za to da se pozabavite time, jer ako ovih dana krenete s dobrim planom, sve su šanse da biste se do početka godišnjeg odmora mogli dovesti u red. No nikako ne uz pomoć nekih “čarobnih” dijeta ili tjedan, dva u teretani, već isključivo uz - dugotrajnu promjenu životnih navika, kažu naši savjetnici, nutricionistica Sandra Marić Bulat, iz savjetovališta o prehrani Hranilica i Marino Bašić, vlasnik teretane, fitness i kondicijski trener i edukator s 20-godišnjim iskustvom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+