- U vrijeme naglih promjena vremena kakvima svjedočimo u utorak i srijedu znamo imati i do 20 posto više pacijenata kojima ovakva južina smeta, no to zasad ipak nismo primijetili. Moguće je da su kronični pacijenti, koji znaju imati ozbiljnijih problema, poslušali savjet o tome da trebaju biti oprezniji, pa intervencije nisu potrebne - kaže dr. Jurica Kravaršćan, liječnik obiteljske medicine iz Zagreba.

Podsjetimo, još prošli tjedan pripremali smo se za minuse, pa se u nekim dijelovima Hrvatske i tijekom dana bilježilo minus 5, dok je u srijedu osvanuo sunčan dan i bilježi se 11 stupnjeva, uz najavu da bismo za dan, dva mogli zabilježiti i 15 stupnjeva iznad nule.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije samo nekoliko dana pripremali smo se za velike minuse

Poziv u ordinaciju dr. Kravaršćana započeo je simpatično, jer nam se medicinska sestra Marina, i prije nego smo postavili pitanje požalila da je malo smušena od vremena, pa treba reći da probleme s promjenama vremena mogu imati baš svi, dakle i inače zdravi ljudi. No, kod onih koji nemaju problema sa srcem i krvnim žilama, najčešći su simptomi glavobolja, pojačani umor i pospanost, te nesanica ili buđenje tijekom noći, te pojačan nemir. Ljudi koji inače imaju problema s krvnim tlakom, mogu doživjeti i nagle skokove arterijskog tlaka, kaže dr. Kravaršćan.

- U većini slučajeva, dovoljno je samo malo pripaziti, odnosno više se odmarati, piti više tekućine, a u slučaju glavobolje popiti tabletu na bazi paracetamola. Ako se javi nesanica, pokušajte je riješiti toplim čajem prije spavanja i prirodnim pripravcima, bolje nego lijekovima - dodaje.

Treba se kloniti većih fizičkih napora te piti više tekućine, jer će to pomoći da se krvni tlak regulira.

Pacijenti sa srčanim tegobama, te onima povezanim s bolestima krvnih žila češće znaju imati neuroloških problema, odnosno u tijekom promjena vremena češće se mogu javiti srčani ili moždani udar, kaže sugovornik. Dodaje kako je to ipak češće kod velikih vrućina ljeti, nego kod promjena vremena zimi, no treba biti oprezan.

- Istina u vrijeme promjene vremena znamo imati više pacijenata s kardiovaskularnim tegobama. U utorak smo imali nešto više poziva, noć je bila mirnija i zasad nemamo veliku gužvu - kaže nam dr. med. Jozo Brkić, voditelj smjene iz zagrebačke Hitne medicinske pomoći.

- Kronični bolesnici koji imaju problema zbog promjena vremena trebaju biti oprezni, odnosno osluškivati organizam i ako se jave neuobičajeni problemi ili pogoršanje njihovih simptoma, svakako se javiti liječniku. To se, prvenstveno, odnosi na srčane bolesnike, te ljude s promjenama na krvnim žilama. Svima savjetujemo da se više odmaraju, odnosno smanje fizičke aktivnosti te nastoje izbjegavati stres. Treba piti više tekućine i ako morate izlaziti, voditi računa i o načinu na koji se odijevate - savjetuje dr. Brkić.

Naime, dok se ljeti savjetuje da ljudi sa zdravstvenim problemima izlaze što ranije ujutro, prije vrućina, sada je bolje izlaziti sredinom dana, jer su jutra još jako hladna i može biti poledice. Osim toga, ujutro ćete se odjenuti za hladno vrijeme, a ako kasnije zubato sunce malo ugrije, bit će vam vruće, doći će do znojenja i to može pojačati simptome zbog južine.

- Zato je najbolje izlaziti sredinom dana, kad možete odbaciti nešto od odjeće, ili se odjenuti slojevito, kako biste nešto mogli svući ako vam je vruće - savjetuje dr. Brkić. Dobro je, dodaje, prozračiti prostorije u kojima boravite, odnosno izaći u kratku šetnju, jer to pomaže da se organizam lakše privikne na promjenu temperature., No, ne uzimajte si predugačke i prenaporne rute.

- Činjenica je da smo zadnjih godina svjedoci naglih promjena temperatura, pa se naš organizam vjerojatno počeo privikavati i na to, odnosno mnogi su se i privikli, tako da ne treba promjenama pridavati preveliku pažnju. No, svakako se savjetuje oprez, pogotovo kardiovaskularnim bolesnicima te starijim osobama, jer se zlo dogodi u trenutku. Zato odmarajte malo više, klonite se napora i stresa, pijte više tekućine i osluškujte svoj organizam, kako biste reagirali na vrijeme ako se jave ozbiljni problemi - zaključuje liječnik.