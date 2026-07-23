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Stigle su bikini tange! Cijela Jugoslavija bila je u transu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Stigle su bikini tange! Cijela Jugoslavija bila je u transu
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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DOGODOILO SE NA DANAŠNJI DAN Model, nazvan 'tanga bikini', opisan je kao nešto namijenjeno mlađim osobama, uz jednu praktičnu prednost - brzo se suši

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Bilo je to 1975., kad je Večernji list na svojim stranicama objavio golemu fotografiju mlade plavuše u nečemu što je tad izgledalo gotovo skandalozno - kupaćem kostimu s minimalnim gaćicama i grudnjakom, uz naslov "Novi bikini?". Vijest je stigla iz Londona, uz napomenu da proizvođači kupaćih kostima tvrde kako se na tom planu "već malo što novo može izmisliti", a ipak se svakodnevno pojavljuju nove kombinacije. Taj model, nazvan "tanga bikini", opisan je kao nešto namijenjeno mlađim osobama, uz jednu praktičnu prednost - brzo se suši.

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