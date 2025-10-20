Stiglo je i to vrijeme! Evo kada pomičemo kazaljke na satu

U noći sa subote, 25. listopada, na nedjelju, 26. listopada 2025., točno u 3:00 ujutro, kazaljke ćemo vratiti jedan sat unatrag, na 2:00. Mnoge će razveseliti to da će time dobiti jedan sat više za spavanje ili za dulje uživanje u prvoj jutarnjoj kavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 zimsko računanje vremena | Video: 24sata Video

Praksa pomicanja kazaljki na ljetno i zimsko vrijeme uvedena je radi uštede električne energije u industriji, kako bi ljudi ljeti, kad sunce ranije izlazi, ustajali sat ranije i ranije počinjali s radom, koristeći prirodno svjetlo. Zimsko računanje vremena usklađeno je s kasnijim izlaskom sunca, pa se ljudi tako i “aktiviraju” kasnije.

Iako je pomicanje kazaljki na satu trebalo postati stvar prošlosti, ta praksa i dalje traje. Europski parlament izglasao je ukidanje sezonskog pomicanja sata prije više od pet godina, nakon što je 84% sudionika ankete podržalo tu ideju. Međutim, anketi je pristupilo samo 4,6 milijuna ljudi, što predstavlja otprilike 1% europske populacije, a dvije trećine sudionika bile su iz Njemačke.

Foto: Dreamstime

Svaka članica EU trebala je odlučiti hoće li zadržati ljetno računanje vremena ili se vratiti na standardno, no to se nikada nije dogodilo zbog straha od različitih vremenskih zona diljem Europe.