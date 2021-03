Govor tijela puno otkriva o svakom čovjeku, a jedan od načina kako saznati nešto više o nekome ili o sebi samome je - način stiskanja šake.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Šaka emotivca

Vi ćete pomoći ljudima čak i kada to vama donosi neke neugodnosti. Stalno težite novim znanjima i iskustvima. Izuzetno ste energični i pomalo nestrpljivi. Ljude poput vas drugi zovu avanturistima i odvažnima, ali u isto vrijeme mnogi ne razumiju koliko često možete osjećati nervozu i koliko često vama je potrebna tuđa pomoć i zaštita.

Vi ste tip čovjeka koji očajnički treba priznanje i prihvaćanje drugih jer previše često susrećete ljude koji iskorištavaju vašu dobrotu. Unatoč tome nešto u vama vam ne dopušta da odustanete od ljudi općenito već i dalje imate potrebu pomagati onima kojima je to potrebno. Ipak, trebali bi ponekad biti malo oprezniji i bolje pogledati s kim imate posla.

2. Šaka kreativca

Vi volite druženja i skloni ste privući razne vrste ljudi. Vaši prijatelji vas vole zbog vaše iskrenosti i oštrog uma. Samopouzdani ste, ustrajni i brzi što vas čini odličnim materijalom za poslovnog lidera. Ipak, ponekad vas na putu do uspjeha sputava strah od neuspjeha.

Ponekad trebate odobrenje i pohvalu drugih kao poticaj za krenuti dalje, ali ipak nikada ne prestajete vjerovati u sebe i svoje sposobnosti. Svjesni ste da neki ljudi koji vas okružuju mogu biti ljubomorni na vaš uspjeh pa vam zato ne pružaju podršku.

3. Šaka šarmera

Vi ste duhoviti i elokventni, ali i pomalo sramežljivi zbog čega te osobine ponekad ne dolaze do izražaja. Upravo je to razlog zašto ljudi koji vas ne dobro poznaju vjeruju da ste šutljivi i ne želite previše komunicirati s drugima. Pažljivi ste i pedantni, a ponekad zahtijevate previše sami od sebe što vas dovede do osjećaja tjeskobe.

Čovjek ste s vizijom u životu i borit ćete se kako ništa i nitko ne bi poremetilo vaš unutrašnji sklad. Ljudi koji su bliski s vama, osjećaju se vrlo ugodno u vašem društvu. Ponekad osjećate tugu što ne možete lako upoznati nove ljude i zbližiti se s njima. Pokušajte se malo više opustiti i biti onakvi kakvi jeste pa će vam ljudi sami pristupati, čak i oni koji vas se pomalo boje jer im se činite previše ozbiljnima, piše Your Tango.

I veličina ruku određuje osobnost

Za početak najprije provjerite imate li velike ili male ruke. Ispružite desnu ruku pa palac lijeve ruke položite u udubljenje gdje je lakat. Pokušajte dohvatiti zapešće kao na slici iznad. Ako ga možete dohvatiti bez problema dok vam je desna ruka ispružena, znači da imate velike ruke. No ako vam prsti dosežu par centimetara od zapešća tada imate male ruke.

Male ruke

Ljudi koji imaju male ruke skloniji su rizicima. Velikodušni ste i avanturistički raspoloženi. Vaši privatni odnosi često su dramatični. Imate pragmatičnu narav, razmišljate logički i volite rješavati probleme odmah i izravno.

Ako imate velike ruke...

Vjerojatno ste perfekcionist. Veliku količinu svoje energije posvećujete detaljima. To ponekad može rezultirati kašnjenjem, pogotovo na poslu. No inače ste vrlo učinkovit radnik na kojeg se svi mogu osloniti. Ljudi s velikim rukama su nešto osjetljiviji od drugih. Impulzivni su i često znaju pretjerano reagirati. Jako cijenite druge ljude, a sebe često zapostavljate.

Oblik dlana također je važan

Četverokut - praktični ste i logični. Dobar ste matematičar i probleme rješavate logički. Ne slušate svoju intuiciju.

Trokut - brzo rješavate svoje probleme. Intuitivni ste i slušate svoj unutarnji glas.

Duge ruke u obliku četverokuta - osjetljivi ste i avanturistični.

Dugi prsti - označavaju radoznalu osobnost.

Kratki prsti - otkrivaju odlične lidere.