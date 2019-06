Stiže nam pakao! Upozorenja liječnika treba shvatiti ozbiljno

Zbog opasnosti od vrućina Državni hidrometeorološki zavod podigao je upozorenje zbog vrućine na najvišu razinu, odnosno crveni stupanj za jug zemlje. To znači da je vrijeme tamo izuzetno opasno za zdravlje. No i ostatak zemlje je pod alarmom, samo nešto slabijim.

Foto: DHMZ Sutra se pak velika opasnost očekuje na sjeveru, pogotovo u zagrebačkoj regiji. Dobar dio zemlje je i u narančastom stupnju, što također predstavlja opasnost, kao i žuti stupanj, samo potencijalno slabiju.

Foto: DHMZ

Posebno su ugroženi djeca, stariji ljudi, kronični bolesnici i ljudi koji rade na otvorenom.

Toplinski će val ovog tjedna 'žariti' većim dijelom Europe. Meteorolozi ističu da bi temperature na području od Španjolske do Švicarske mogle prijeći i 40°C, a zbog visoke bi vlage moglo djelovati kao da je i još toplije. Meteorolozi diljem Europe apeliraju, posebice na djecu i starije ljude, da ostanu unutra.

- Pakao dolazi - napisala je španjolska meteorologinja Silvia Laplana na Twitteru.

Pariške su vlasti osigurale građanima hladne prostorije, na ulicama instalirale fontane s pitkom vodom i otvorile bazene kako bi se mogli rashladiti jer će temperatura prema kraju tjedna rasti.

- Brinem se za ljude koji omalovažavaju upozorenja, koji će nastaviti vježbati kao i inače ili boraviti na suncu. To utječe na sve, a nitko nije Superman kada je riječ o borbi s ekstremnom toplinom koja će nas zadesiti u četvrtak i petak - rekla je francuska ministrica zdravstva Agnès Buzyn, prenosi The Guardian.

Foto: Dreamstime Emmanuel Demaël, meteorolog francuske Državne meteorološke agencije istaknuo je da takav rani toplinski val nije viđen od 1947. godine. Školski ispiti odgođeni su za idući tjedan, a prodaja ventilatora porasla je četiri puta.

U talijanskim bolnicama očekuju veći prijem ljudi čije zdravlje ugroze visoke temperature, njemački i švicarski meteorolozi upozoravaju na veliku opasnost...

Opasnost ovih dana niti kod nas ne jenjava. Hrvatski meteorolozi i za petak upozoravaju na umjerenu opasnost, a u Rijeci i Splitu veliku.

- Visoke temperature najnegativnije djeluju na dišni sustav kroničnih bolesnika (koji boluju od KOPB-a - kronična opstrukcijske plućne bolesti i astme) te djecu. U tim situacijama disanje je otežano, dolazi do bronhospazama i nadražujućeg kašlja. Uz to, na vrućini se krvne žile šire, čime se snizuje tlak. Mijenja se i zgrušavanje krvi pa zbog česte dehidracije dolazi do lokalne tromboze, a noge natiču jer tekućina zaostaje u donjim dijelovima tijela. Kod naglih promjena temperature može doći i do infarkta – upozorava dr. med. Katarina - Josipa Siroglavić, specijalizantica javnozdravstvene medicine iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Dodaje da UV zračenje može na koži prouzročiti opekline, rak i prebrzo starenje kože zbog njenog isušivanja, kao i slabljenje imunosustava. Zbog prevelikog izlaganja očiju UV zračenju može se razviti mrena. Manjak tekućine može utjecati na funkciju bubrega i pojačano nakupljanje minerala iz urina te prouzročiti stvaranje bubrežnih kamenaca.

- Ako je temperatura tijela slična temperaturi zraka, ono se hladi isparavanjem, što može promijeniti srčani ritam i prouzročiti dehidraciju i grčeve – kaže liječnica.

Foto: Otiga Photo Objašnjava da je toplinski udar iznenadni kolaps organizma, a nastaje zbog, često naglog, prekomjernog povišenja tjelesne temperature i nemogućnosti organizma da se hladi znojenjem i temperaturu održi u normalnim granicama radi ekstremno visoke vanjske temperature odnosno vremenske pojave toplinskog vala.

Znakovi toplinskog udara su glavobolja i vrtoglavica, nelagoda, uznemirenost i smetenost, crvena topla i suha koža, ubrzan puls, povišena tjelesna temperatura iznad 40°C, poremećaj ili postupni gubitak svijesti.

- Čovjeka treba odmah premjestiti u hlad ili hladniji prostor, ukloniti s njega što više odjeće, ako je bez svijesti, a diše, postaviti ga u bočni položaj, pozvati hitnu medicinsku službu, hladiti ga mokrim ručnicima dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38°C - pokušajte stvoriti umjetni vjetar lepezom, novinama i slično – savjetuje dr. Siroglavić.

Donosimo i ostale važne smjernice za zaštitu od vrućina Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Klonite se vrućine i rashladite tijelo

Izbjegavajte boravak na suncu u razdoblju od 10 do 17 sati (osobito djeca, trudnice, stariji ljudi i srčani bolesnici te oboljeli od šećerne bolesti).

Sklonite se u najhladniju prostoriju vašeg stana ili kuće, posebno noću. Ako vaš dom ne možete držati hladnim, provedite dva do tri sata dnevno u hladnom prostoru (npr. javna zgrada koja je rashlađena). Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana, kao i naporan fizički rad. Ako morate naporno raditi činite to u najhladnije doba dana, što je obično u jutro između 4 i 7 sati.

Ne ostavljajte djecu ili životinje u parkiranom vozilu, ne pokrivajte dječja kolica tkaninama jer zbog nedostatnog strujanja zraka unutar kolica temperatura već za 10 minuta poraste za 15°C, upozorava dr. Siroglavić.

Pijte tekućinu redovito. Važno je piti dovoljno tekućine, ali ne naglo. Izbjegavajte alkohol i napitke s previše kofeina i šećera. Jedite češće male obroke. Izbjegavajte hranu bogatu bjelančevinama.

Foto: Yuri Shevtsov

Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamatanje u hladne mokre ručnike, hladiti se mokrom spužvom, kupke za noge, itd. Koristite laganu posteljinu, plahte, po mogućnosti, bez jastuka kako biste izbjegli akumulaciju topline.

Foto: Yuganov Konstantin

Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala. Ako idete van stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočale. Klonite se jakog sunca i potražite sjenu. Redovito koristite kreme sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja. Naročitu brigu valja posvetiti novorođenčadi i maloj djeci. Za njih treba koristiti zaštitne kreme s najvećim faktorom. Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

Rashladite dom

Nastojte rashladiti prostor u kojem živite. Mjerite sobnu temperaturu između 8 i 10 sati, u 13 sati i noću nakon 22 sata. Idealno bi bilo sobnu temperaturu držati ispod 32°C danju i ispod 24°C noću. To je posebno važno za djecu, ako ste stariji od 60 godina ili ako imate kronične zdravstvene probleme, ističe dr. Siroglavić.

Koristite hladniji noćni zrak da rashladite dom. Otvorite sve prozore ili rolete tijekom noći i ranih jutarnjih sati kada je vanjska temperatura niža.

Foto: Dreamstime

Smanjite količinu vrućeg zraka unutar stana ili kuće. Danju zatvorite prozore i rolete ako ih imate, naročito one koji su okrenuti prema suncu. Ugasite sva umjetna svijetla i što je više moguće električnih uređaja. Stavite zaslone, draperije, tende na prozore koji dobivaju jutarnje ili popodnevno sunce. Objesite mokre ručnike kako biste rashladili zrak u prostoriji, no nemojte zaboraviti da se time povećava vlažnost.

Ako imate uređaj za rashlađivanje (air-conditioning) zatvorite vrata i prozore kako ne bi trošili više energije nego što je potrebno. Električni ventilatori mogu pružiti olakšanje i osvježenje, ali ako je temperatura iznad 35°C neće spriječiti bolesti vezane uz velike vrućine, kaže dr. Siroglavić.

Kad treba potražiti pomoć?

Tražite pomoć ako imate vrtoglavicu, slabost, nemoć, tjeskobu ili ste izrazito žedni i imate jaku glavobolju. Što prije otiđite u hladniji prostor i mjerite temperaturu, popijte vodu ili voćni sok da nadoknadite tekućinu. Smirite se i legnite u rashlađenu prostoriju ako imate bolne grčeve, najčešće u nogama, rukama ili trbuhu, često nakon provedenog rada ili vježbe u vrlo vrućem vremenu, pijte tekućinu koja sadrži elektrolite, a u slučaju da grčevi ostanu prisutni duže od jednog sata potrebna je medicinska pomoć. Savjetujte se s liječnikom u slučaju drugih tegoba ili ako opisane tegobe duže traju.

Foto: Dreamstime

Ako član vaše obitelji ili osobe kojima pomažete imaju vruću, suhu kožu ili delirij (nerazumno razgovaraju i nemirni su), grčeve i/ili su bez svijesti odmah zovite liječnika/hitnu pomoć. Dok čekate na liječnika/hitnu pomoć, smjestite čovjeka u hladnu prostoriju u vodoravan položaj, podignite mu noge i kukove, odstranite odjeću i počnite s vanjskim hlađenjem, kao što su hladni oblozi na vrat, pazuhe i prepone uz ventilator i špricanje kože vodom temperature 25 do 30ºC. Mjerite temperaturu tijela. Hladite ga dok se tjelesna temperatura ne spusti ispod 38°C. Nemojte dati acetilsalicilnu kiselinu ili paracetamol. Ljude bez svijesti postavite u bočni ležeći položaj.

Stariji trebaju posebnu brigu

Stariji ljudi pogotovo moraju paziti da razlika temperature prostorije koja se postiže korištenjem rashladnih uređaja i vanjske temperature ne bude veća od 7ºC jer se stariji organizam u kratkom vremenu ne može adaptirati na naglu promjenu temperature. Rashladne uređaje potrebno je redovito održavati kako bi se izbjegla kontaminacija zraka mikroorganizmima (bakterije, plijesni) i drugim zagađivačima koji uzrokuju iritaciju sluznica s mogućim alergijskim reakcijama i infekcije dišnih puteva.

Ako imate zdravstvene probleme, držite lijekove na temperaturi ispod 25ºC ili u hladnjaku (pročitajte upute o skladištenju lijeka u uputi o lijeku). Zatražite savjet liječnika, ako imate neku kroničnu bolest ili uzimate više lijekova. Osim pridržavanja uputa o liječenju i kontrolnih uputa liječnika o uzimanju lijekova, nužna je učestalija kontrola krvnog tlaka.

Foto: Dreamstime

Nužno je dnevno uzimanje do 2 litre tekućine, bilo kao 8 čaša negazirane vode, bilo u obliku juha, variva ili čajeva, te izbjegavanje pržene, pohane, slatke i jako zasoljene hrane kao i začinjenih jela, uzimajući puno sezonskog voća i povrća, pridržavajući se pri tome smjernica pravilne prehrane za starije ljude.

Za starije ljude važna je i stalna tjelesna i psihička aktivnost. Osobito je korisno kretati se u jutarnjim i večernjim satima, po mogućnosti u prirodi (parkovi, šetnice uz more, jezera, rijeke, boravak u vrtovima, vinogradima, voćnjacima i sl.). Ako je kretanje otežano, nužno je redovito višesatno provjetravanje prostorije starijeg čovjeka