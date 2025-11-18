Što čini nekoga privlačnim? Stručnjaci otkrivaju zašto neki ljudi na nas djeluju kao magnet

Svake godine časopis People izazove val rasprava kada proglasi “Najseksi muškarca na svijetu”. Tijekom godina tu su titulu nosila imena poput Brada Pitta, Judea Lawa, Idrisa Elbe, Michaela B. Jordana i Chrisa Evansa.

Ove je godine priznanje pripalo Jonathanu Baileyu. No, što zapravo znači biti “najseksi”? I zašto nas neki ljudi privlače gotovo instinktivno, dok drugi, premda jednako atraktivni – ne izazivaju isti efekt?

Prema mišljenju stručnjaka, seksepil nadilazi fizički izgled. On je spoj biologije, kemije, osobnosti i kulture.

- Seksepil je u oku promatrača - kaže Blanca Cobb, stručnjakinja za govor tijela, za HuffPost. Nekoga može privući pogled, ton glasa ili miris. Drugima će privlačan biti način na koji se osoba kreće, govori ili pokazuje samopouzdanje. Topao, otvoren govor tijela i iskren osmijeh često su moćniji od savršeno isklesanih crta lica.

Naša biologija pritom ima veliku, možda i presudnu ulogu. Psihologinja Kelsey Latimer objašnjava da privlačnost djelomično proizlazi iz bioloških nagona, ali i iz onoga čemu smo neprestano izloženi.

Privlačnost je spoj bioloških i naučenih čimbenika. Na nas utječe sve, od tjelesnih obilježja koja simboliziraju zdravlje i plodnost, do činjenice da nam postaje privlačno ono što često viđamo.

Simetrija lica, miris i osjećaj poznatosti mogu potaknuti onaj neuhvatljivi “klik”, trenutak kad nam se čini da nam netko jednostavno odgovara.

No, izgled nije sve. Stručnjaci se slažu da upravo karakter često čini razliku. Netko tko na prvi pogled djeluje posve prosječno može postati iznimno privlačan kad upoznamo njegov smisao za humor, toplinu ili karizmu.

- Osobnost u potpunosti može promijeniti način na koji nekoga doživljavamo. Samopouzdanje, šarm i karizma doslovno mogu transformirati privlačnost - kaže Latimer.

Cobb dodaje da su empatija, ljubaznost i emocionalna inteligencija često tihi, ali snažni okidači seksepila.

Znanstvena istraživanja to potvrđuju, primjerice, studija sa Sveučilišta Simon Fraser pokazala je da su osobe s izraženim smislom za humor i karizmom doživljene kao privlačnije već nakon nekoliko minuta razgovora.

Naravno, ono što smatramo seksi nije univerzalno ni vječno. Standardi ljepote i privlačnosti stalno se mijenjaju.

- Ono što je danas seksi u jednoj kulturi, sutra može biti poželjno u drugoj - objašnjava Latimer. Drugim riječima, seksepil je fluidan, oblikuju ga društvo, iskustva, mediji i naš osobni ukus.

Na kraju, ne postoji formula koja određuje što je seksi.

Privlačnost je mješavina biologije, osobnosti, energije i trenutka – osjećaj koji se teško racionalizira, ali ga svi prepoznajemo kad se dogodi. Možda se svijet ne može usuglasiti oko toga tko zaslužuje titulu 'najseksi muškarca godine', ali jedno je sigurno: seksepil nije ono što vidimo, nego ono što osjetimo.