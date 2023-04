Što horoskopski znakovi nikada neće priznati: Blizanci da krše obećanja, Jarac da je usamljen

Ovan

Ovan ne voli priznati da ponekad može izgubiti smjer i skrenuti s pravca, on je navikao sve držati pod kontrolom i biti primjer drugima. Ne voli priznati da ponekad ne zna što radi, jer misli da će izgledati slabo ili manje uvjerljivo.

Bik

Bik nikada neće priznati da je bio u krivu, nikad. On je preponosan da bi priznao da je pogriješio. Napravit će sve kako bi to popravio, ali nikada ga nećete čuti da zapravo prizna, čak i sebi, da je bio u krivu.

Blizanci

Blizanci potajno znaju da će prekršiti mnoga svoja obećanja. U jednom trenutku prave planove za narednih 10 godina, a zatim promijene svoje mišljenje o svemu. Oni to znaju, ali uvijek će to opovrgnuti.

Rak

Raku je teško priznati da je zapravo puno osjetljiviji nego što se čini, voli djelovati čvrsto i ravnodušno, ali istina je da ga i najmanja primjedba ili komentar zaista može povrijediti. Također, nikada neće priznati da je uzrujan ili nesretan, jer ne želi pokazati drugima koliko je stvarno ranjiv.

Lav

Lav ne voli priznati kako ne želi da ga itko zasjeni. On će poticati druge da budu hrabri i samouvjereni, ali nikako ne želi da mu bilo tko ukrade njegov show. On je navikao biti glavni i ne želi da se to promjeni.

Djevica

Djevice vole uvijek sve raditi ispravno. One vole biti perfekcionisti Zodijaka, ali ponekad se pitaju kako je s druge strane, kako je to biti osoba slobodnog duha i živjeti u trenutku. One ne vole priznati da im je zapravo važno što drugi misle, a na njihovo ponašanje uvelike utječe ono što drugi možda misle od njima.

Vaga

Vaga ne voli priznati da joj je potrebna pomoć u lošim razdobljima, jer je navikla da je ona ta koja pomaže drugima. Ona će radije pomagati nego tražiti pomoć.

Škorpion

Škorpion nikad neće priznati da je on taj koji slama srca. Nikada neće priznati da zavodi sve i onda se ponaša kao da su samo prijatelji. On voli koristiti svoj šarm i svoju seksualnost kako bi privukao druge, voli biti cijenjen, tako da može imati hrpu obožavatelja od kojih može izabrati onog koji mu se najviše sviđa.

Strijelac

Strijelac zna da ponekad previše oprašta i puno ljudi ga uzima zdravo za gotovo, ali on to nikada neće reći naglas. On će uvijek naći opravdanje za one koje voli, čak i ako zna da ne zaslužuju takvu ljubav ili oprost.

Jarac

Jarac nikada neće priznati da je usamljen. On će uvijek staviti masku nasmiješenog lica i ponašat će se kao da ne treba nikoga, jer je fokusiran na svoju karijeru. On će se uvijek postaviti tako da svi misle da on može izgurati sve sam.

Vodenjak

Vodenjaku ništa nije problem priznati, osim jedne stvari. Nikada neće priznati da postoji puno stvari za kojima žali. Teško mu je povjerovati da je nekad u prošlosti u vezi nekih stvari donio najbolju moguću odluku. On će hvaliti svoje odluke i govoriti kako je to bila prava stvar za učiniti, čak i ako zna da to nije istina.

Ribe

Riba ne voli priznati da je odbacila nekoga. Uvijek će kriviti i optuživati druge da su je ostavili i neće niti pokušati uvidjeti da ih je, u stvari, ona prisilila da odu. Ona živi u vlastitoj glavi i i uvijek pokušava napraviti dramu od svega, uključujući i svoju stvarnost, piše Atma.

