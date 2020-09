Što je bolje za zdravlje: Treba li mokriti prije ili nakon seksa?

Iako su provedena mnoga istraživanja na ovu temu, rezultati su prilično različiti i nitko vam ne može reći da je mokrenje nakon seksa sigurna metoda za prevenciju infekcija mokraćnog sustava

<p>Mokrenje nakon seksa dobar je način za izbjegavanje infekcija mokraćnog sustava, kaže urologinja Vannita Simma-Chiang. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (seks je i fizička potreba):</p><p>Iako ne postoje čvrsta istraživanja o tome koliko je učinkovita ta preventivna strategija, mnogi liječnici mokrenje nakon seksa preporučuju kao zdravu naviku. Što se tiče infekcija mokraćnog sustava, žene su u većoj opasnosti u odnosu na muškarce zbog različite anatomije, a pogotovo zato jer se kod žena mokraćna cijev nalazi tik uz otvor rodnice.</p><p>- Uz bilo koju seksualnu aktivnost, svugdje će biti tekućine. Iako te tekućine mogu sadržavati i dobre i loše bakterije, uvijek postoji šansa da loše bakterije uđu u mokraćni mjehur - kaže Simma-Chiang.</p><p>- Mokrenje nakon seksa uzrokuje ispiranje bakterija iz uretre, što smanjuje vjerojatnost da će tamo biti uzročnik infekcije - kaže ginekologinja Heather Irobunda.</p><h2>Različiti rezultati istraživanja</h2><p>Iako ga mnogi liječnici preporučuju, istraživanje učinkovitosti mokrenja nakon seksa dalo je mješovite rezultate.</p><p>Starija studija objavljena u časopisu Journal of Clinical Epidemiology otkrila je da studenti koji uvijek mokre prije i nakon seksa imaju manji rizik za infekciju mokraćnog sustava. No drugo je istraživanje uspoređivalo mlade žene s ponovljenim infekcijama s mladim ženama koje nisu nikad imale infekcije mokraćnog sustava kako bi bolje razumjeli čimbenike rizika. Nisu otkrili značajne veze između mokrenja nakon seksa i rizika od infekcije.</p><p>To znači da koliko god bilo korisno mokrenje nakon seksa, to je i dalje samo pomoć u prevenciji, a ne zajamčena metoda prevencije. Neki su ljudi jednostavno skloniji infekcijama od drugih i njima mokrenje nakon seksa neće puno pomoći.</p><h2>Što je s mokrenjem prije seksa?</h2><p>- Uobičajeni nesporazum je da biste trebali mokriti samo nakon seksa, ali i prije je korisno i zdravo. Imati pun mjehur tijekom seksa također može biti neugodno kaže seksologinja Gigi Engle.</p><p>Što se tiče sprječavanja infekcija, Irobunda kaže da ne postoje podaci koji bi sugerirali da mokrenje prije seksa može uistinu spriječiti infekcije. No ako osjećate da morate mokriti prije seksa, svakako je dobro otići.</p><p>- Ako ignorirate tu potrebu i predugo držite urin u mokraćnom mjehuru, to jednostavno nije zdravo za vas - kaže Simma-Chiang. </p><p>To je posebno važno za starije ljude koje su osjetljiviji na infekcije zbog prirodnih promjena u bubrezima i slabljenja mokraćnog mjehura.</p>