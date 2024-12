Što je Chronova bolest i na koje simptome treba obratiti pažnju

Banalna pretraga zbog viroze prije otprilike godinu dana ukazala je na to da kći Bojane i Enesa Vejzovića ima anemiju, nakon čega su uslijedili mjeseci pretraga i straha zbog neizvjesnosti, dok nisu došli do konačne dijagnoze. Kći Zoe ima Chronovu bolest i pomalo se uči živjeti s njom, objavila je ovih dana Bojana Gregorić Vejzović na svom Instagram profilu, zahvalivši liječnicima u Klaićevoj bolnici koji su ih cijelo to vrijeme vodili.

Budući da je riječ o relativno rijetkoj bolesti, mnogi ne znaju da se može javiti i u djetinjstvu, pa se i naša poznata glumica iznenadile time što na odjelu na kojem je ležala Zoe ima dosta djece s tom dijagnozom.

Glavni simptomi

Radi se o jednoj od dvije najčešće upalne bolesti crijeva – uz Chrona, to je i ulcerozni kolitis – koje imaju vrlo slične simptome. Prve tegobe obično su učestale stolice, često proljev, ponekad uz primjese svježe krvi u stolici. Uz to se javlja potreba za žurnom defekacijom, često grčevi i bol u trbuhu, osobito u donjem dijelu trbuha. Ovisno o težini bolesti javlja se i opća slabost, gubitak apetita i težine, objasnio je svojedobno za 24sata prof. dr. sc. Željko Krznarić, internist, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije, voditelj Zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju KBC Zagreb, te Referalnog centra Ministarstva zdravstva za liječenje upalnih bolesti crijeva u okviru Zavoda.

Kad se simptomi jave kod mladih ljudi, gotovo u pravilu je riječ o dijagnozi upalnih bolesti crijeva, dok se kod pacijenata srednje dobi, iznad 50 godina, uvijek moraju isključiti i kancerogene promjene, pojasnio je, naglasivši kako obje bolesti nose povećani rizik nastanka karcinoma debelog crijeva, pa i to treba imati na umu kroz godine liječenja. Dakle, vrlo su važne redovite kontrole crijeva. Naime, kod Crohnove bolesti mogu se javiti lokalne komplikacije, kao što su perianalne fistule i apscesi, što podrazumijeva i povećan rizik od nastanka karcinoma debelog crijeva. Nisu rijetke ni izvan-crijevne komplikacije, poput koštano-zglobnih promjena (bolovi u malim i velikim zglobovima) te poremećaja strukture kostiju (osteomalacija, osteoporoza). Ponekad se javljaju i promjene na koži, koje često zahtijevaju poseban pristup liječenju, kao i promjene vezane uz funkcioniranje jetre.

Procjenjuje se da u Hrvatskoj od ulceroznog kolitisa i Chronove bolesti boluje između 12.000 i 15.000 ljudi, od čega je oko 40 do 50 posto bolesnika sa Crohnovom bolesti. No, kao i kod mnogih drugih bolesti, dio oboljelih nalazi se u 'sivoj zoni', jer oni s oskudnim simptomima često nisu registrirani kao aktivni bolesnici, niti su ušli u dijagnostičku obradu. Kod mnogih su, naime, u početku bolesti simptomi vrlo blagi, pa se svrstavaju u simptome iritabilnog crijeva.

Još uvijek nije razjašnjeno koji su glavni uzroci Chronove bolesti, pa se govori o interakciji tri glavne skupine uzroka: Okolišnih (visokoprerađena hrana, pušenje, toksini, ali i lijekovi, osobito antibiotici), genetsko opterećenje ili potencijalni nasljedni rizici, te imunološki odgovor i crijevna mikrobiota, odnosno poremećaj ravnoteže različitih mikroorganizama, odnosno bakterije, gljivice, paraziti i virusi koji se nalaze u lumenu crijeva.

- Također, zadnjih desetak godina svjetska znanstvena zajednica upozorava da je sve više bolesnika u mlađoj životnoj dobi, dok zbog napretka terapija koje primjenjujemo sve više bolesnika s upalnim bolestima crijeva ulazi u treću životnu dob, kazao je prof. dr. sc. Krznarić.

Uz anemiju, koja se otkriva krvnim pretragama, grčevi nakon jela i proljev među češćim su simptomima Chronove bolesti

Zasad je, također, riječ o neizlječivim bolestima, no trajno se provode brojna istraživanja koja bi s vremenom mogla dati neka rješenja. Dotad je važno znati da su oboljelima u Hrvatskoj dostupni su svi lijekovi i sve vrste terapija koje vode poboljšanju stanja, a jedna od najvažnijih stvari koje pacijenti mogu učiniti za sebe vezana je uz povećanu pažnju oko prehrane.

Nažalost, oko toga ne postoje općenite smjernice koje bi se mogle primijeniti na sve oboljele jednako, jer ne reagiraju svi ljudi jednako na sve namirnice i terapiju, pa je osnova dobrog nošenja s bolešću vođenje dnevnika prehrane, uz praćenje nakon kojih namirnica se javljaju simptomi bolesti, što omogućava da pacijent sam planira svoju prehranu. Posebno treba imati na umu da nije stvar samo u izbjegavanju određene hrane, već je naglasak na pravilnom odabiru, te u pravoj veličini porcije.

I Bojana Gregorić Vejzović u svom je postu svjedočila o tome, kazavši kako je Zoe hrabro izdržala 14-dnevnu fazu tijekom koje je smjela jesti samo Ensure dijetalni dodatak prehrani, koji je isprva jedino smjela konzumirati.

- Brojevi na novim nalazima bili su ČUDO! Nakon toga uslijedilo je uvođenje namirnica po nalogu nutricionista u 3 faze,i specifičan način pripreme; rezultati su sjajni! – piše mama Bojana.

Osnovna pravila prehrane kod Chronove bolesti

neka polovicu tanjura ispuni voće i povrće

neka barem polovinu ukupnog unosa žitarica čine cjelovite žitarice

umjesto punomasnog mlijeka i mliječnih proizvoda uputno je unositi obrane mliječne proizvode

pripaziti na unos soli odnosno natrija u hrani kod proizvoda kao što su gotove juhe, konzervirana hrana, kruh i peciva i gotova jela

žeđ gasiti vodom, a ne slatkim napitcima

treba uživati u hrani, ali smanjiti porcije i ne prejedati se