- Prije sto godina žene nisu smjele glasati, nositi hlače, zadržati djevojačko prezime ili posjedovati imovinu. Reći da su imali ograničenja kamo su mogli ići ili što su mogli postići u svojim životima je malo reći - piše autorica članka Melissa Blatt o putu prema ostvarenju svojih snova.

Tada bi promjena karijere s 45 godina ili kasnije bila nečuvena.

Danas sve više žena dominira radnom snagom, a također se odlučuje ne udati ili zasnovati obitelj. Reći da imamo bezbroj mogućnosti još je jedno podcjenjivanje. Nebo je granica. A kao što smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina, čak ni nebo nema granica, zahvaljujući astronautima Anne McClain i Beth Moses.

Imala sam 47 godina kad sam napustila korporativni svijet i započela karijeru profesionalca za razvoj poslovanja i marketinga. Bila sam uzbuđena što imam slobodu birati različite klijente s kojima sam željela raditi.

Ali dogodilo se nešto nevjerojatno - izazov. Trebala mi je pristupačna zdravstvena skrb kao samostalnom poduzetniku i nisam mogla pronaći pristojan plan. Ono što se dogodilo nakon toga bio je moj najveći skok - osnovala sam Indipop.

U trenutku života kad puno ljudi razmišlja o usporavanju kako se približavaju 50-oj, ja sam napravila veliki poslovni zaokret i osnovala startup. Da sam se na to odlučila 20 godina prije, mislim da ne bih bila uspješna.

Trebala sam proći razne poslovne pozicije i niz neizvjesnosti da bih došla do trenutka u kojem više nisam imala razloga odgađati ostvarenje svoje želje.

To mi je ne samo pomoglo da usavršim svoje poslovne prednosti, već me učinilo otpornijim. To je upravo ono što čovjeku treba na ovoj ludoj vožnji poduzetništva.

Vjerojatno još uvijek razmišljate: 'Jesam li prestar za promjenu karijere?' Jeste li ikada čuli frazu 'Točno ste tamo gdje biste trebali biti?' Ova fraza stvarno može smanjiti stres kod čovjeka dok se nalazi u svijetu punom 'trebalo bi'.

Stavili smo toliki pritisak na sebe da stalno budemo uspješni i ostvarujemo nove ciljeve. Što ako se svi trenuci zbrajaju, dajući vam više uvida, više mudrosti, više informacija za taj veliki korak?

Upravo to mi se dogodilo.

Prošla sam kroz svoje 20-e i 30-e osjećajući se kao u fliperu, reagirajući na prilike, životne situacije i preseljenja. Stjecala sam iskustvo, učila vještine, a u isto vrijeme nisam mogla ni pretpostaviti u kojem smjeru se kreće moj život.

Bila sam frustrirana kad bih pogledala oko sebe i vidjela svoje prijatelje kako imaju svoj put, ostvaruju ciljeve i slave velike prekretnice. Tražila sam svoje prekretnice i uopće nisam mogla definirati neki postignuće, prekretnicu ili nešto treće što bih mogla proslaviti. To se promijenilo u mojim 40-ima.

Počela sam prihvaćati svoje putovanje, prihvaćati nepoznato i shvaćati da imam toliko slobode da kreiram život kakav sam zaista željela, sve sama.

ovo su tri lekcije koje sam naučila nakon promjene karijere u 45. godini.

1. Vaš život ne bi trebao izgledati kao tuđi životi

Imate svoj život, vlastiti otisak i svoj vlastiti znak koji ćete ostaviti na svijetu. Najteže odluke su one koje bi vas mogle odvojiti od čopora.

Stojite sami i pitate se radite li pravu stvar? Jeste li vjerni sebi? Izazovi vas čine otpornima i pružaju znanja koje će vam pomoći da napravite sljedeći korak.

Neuspjeh ne znači da je vaš život gotov, dapače, to je tek početak. Ne bih mogla započeti svoj posao bez nekih neuspjeha koje sam iskusila. Ima boljih, a ima i gorih dana - i to je ok.

Imate one ružne bolne situacije koje se mogu pojaviti iz vedra neba: gubitak posla, smrt voljene osobe, traume i prekidi.

Nitko ne želi doživjeti tugu, razočaranje, ali ako na to gledate kao na priliku koja se događa 'za vas', a ne 'vama', može li to promijeniti vašu perspektivu i omogućiti vam da prihvatite ono kroz što prolazite?

Ovi trenuci vas mogu potaknuti na novi put koji možda nikada niste ni zamislili. Budite otvoreni za ono što vam dolazi ususret

Takve teške i izazovne situacije vas mogu dovesti do vaše briljante ideje koju tražite.

2. Ključ vašeg sljedećeg koraka možda je već tu

Ako vas je karijera odabrala i ostali ste zbog sigurnosti ili straha od nepoznatog, nema ništa loše u odluci koju ste donijeli.

U svakom iskustvu postoje sitne informacije koje nam pomažu rasti. Možda je sada vrijeme za tu veliku promjenu. Dobra polazna točka je da dobro promislite o sebi.

Jedna od najboljih knjiga i testova koje sam prošao bila je Strengthsfinder ili Clifton Strengths. Prema njihovim riječima, 'Teme su DNK vašeg talenta. One objašnjavaju načine na koje najprirodnije razmišljate, osjećate i ponašate se.'

Ova knjiga mi je bila jako korisna jer sam tek s njom, u svojim 40-ima, kroz procjene otkrila da sam dobar 'influencer'. Usredotočujem se na snage i gradim odnose kao način stimuliranja osobne i grupne izvrsnosti.

Istinski je entuzijazam za moj rad što sam u stanju prenijeti poruku organizacije pojedincima i širokoj publici.

Vidjeti rezultate u crno-bijeloj boji ojačalo je i iznijelo na vidjelo vještine koje sam koristila, ali za tuđe poduzeće. Konačno sam stekla samopouzdanje da krenem raditi sama za sebe.

3. Zapitajte se: 'Udobno je lijepo, ali napredujem li u životu?'

Je li ta sanjiva iskra izblijedjela ili još uvijek negdje u pozadini uma čeka svoju priliku? Bila sam tako blagoslovljena što sam ostvarila svoj san da idem u filmsku školu. Uvijek sam bila kreativna. Crtala sam od trena kad sam primila olovku u ruke.

Kao dijete i tijekom tinejdžerskih godina, često sam slikala. Stalno sam izmišljala priče, maštala i pisala dnevnik.

Bila sam uvjerena da je moje mjesto u svijetu kreative, ali sam pogriješila. Željela sam stvarati, ali sam se stalno osjećala kao da izvana gledam unutra.

Preselila sam se u neprofitni sektor, koji mi je više odgovarao za ispunjenje mog osjećaja svrhe. Ali i dalje to nije bilo to.

S 42 godine sam promijenila posao i počela raditi za tehnološku tvrtku. Od 600 zaposlenih bila sam jedan od najstarijih zaposlenika, moj menadžer je bio 18 godina mlađi od mene.

Ali, naučila sam da se može učiti od svakoga. Također, bilo mi je vrlo neugodno dok sam tjerala samu sebe da izađem iz svoje zone ugode, ali ispunjavajuće jer sam definitivno napredovala, rasla kao osoba i poslovni čovjek.

Mislite li da je vaš život gotov jer imate određene godine?

Razmislite još jednom, postoji cijeli niz sljedećih poglavlja u životu. Možda već znate što je vaš 'sljedeći' ili imate želju napraviti veliku promjenu. Ne dopustite da vas godine zaustave.

U ovim godinama ono čega imate obilje - to je mudrosti.

Nisam imao kristalnu kuglu koja bi predvidjela da ću 30 godina kasnije biti izvršni direktor svoje tvrtke.

Ono što sam otkrila na svom putovanju je da ponekad morate prerezati i krenuti u smjeru u kojem vas vuče srce, okružiti se ljudima koji vas podržavaju, koji će biti iskreni prema vama, te vjerovati u sebe i cijeniti se.