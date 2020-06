Tako se 2014. rodila\u00a0Azaelija. Kako nije obavio operaciju mu\u0161kih genitalija, ve\u0107 je zadr\u017eao \u017eenske reproduktivne organe, a ina\u010de ne koristi kontracepciju, Kayden je bio zapanjen kad je u sije\u010dnju shvatio da je ponovo u drugom stanju, ve\u0107 sedam tjedana, ovog puta s trenutnim de\u010dkom 29-godi\u0161njim Dominiqueom.

POGLEDAJTE VIDEO: Viktorijina pri\u010da o promjeni spola\u00a0

Budu\u0107i roditelji ka\u017eu da ne mogu do\u010dekati da upoznaju svoje drugo dijete,\u00a0unato\u010d tome \u0161to su se ranije \u010desto suo\u010davali s velikim brojem trolova na Internetu, koji su Kaydena\u00a0opisivali kao '\u010dudovi\u0161te' i tra\u017eili da se njegovo dijete zbrine u domu, ili kod udomitelja.\u00a0

- U\u017eivam u dijelovima trudno\u0107e, poput \u010dinjenice da mi brada postaje deblja. Ali nemam nikakve privilegije kao trudnica, jer nikome nije o\u010dito\u00a0da nosim dijete. Ljudi\u00a0pretpostavljaju da je to pivski trbuh, tako da mi ne ustaju u javnom prijevozu, i ne dr\u017ee mi\u00a0vrata otvorenima - pri\u010da Kayden. Ka\u017ee kako nikad nije obavio operaciju genitalija zato \u0161to je skupa i mogu se razviti komplikacije, a i seks mo\u017ee postati nemogu\u0107.

Kad se Azaelija rodila, bilo je puno ljudi koji su govorili da im je \u017eao djeteta te da \u0107e ona odrastati zbunjena. Rekli su da mi je treba oduzeti i nazivali me \u010dudovi\u0161tem. No, va\u017eno je da ljudi shvate da imamo punu autonomiju nad svojim tijelima i trebamo s njima raditi \u0161to \u017eelimo, ka\u017ee Kayden, koji je i LGBT aktivist.

Dodaje kako jedva \u010deka vidjeti svoje drugo dijete, a sretan je i zbog toga \u0161to je\u00a0Azaelia beskrajno uzbu\u0111ena zbog toga \u0161to \u0107e imati malog brata ili sestru.

Kayden je jo\u0161 u dobi od 20 godina shvatila da \u017eeli biti mu\u0161karac i tri godine kasnije zapo\u010dela\u00a0je medicinsku tranziciju, uzimaju\u0107i testosteron.\u00a0

- Znala sam da \u017eelim tranziciju jo\u0161\u00a0\u00a02007., ali u to vrijeme nije bilo puno resursa i tranzicija iz \u017eena u\u00a0mu\u0161karca nije bila\u00a0\u010desta. Kad ste i\u0161li na Google i tra\u017eili testosteron, otvorila bi se stranica tvrtke sa\u00a0sjedi\u0161tem u Indiji, a bilo je te\u0161ko prona\u0107i i poveze za prsa.\u00a0Ja sam se u to vrijeme identificirala kao lezbijka. Moja\u00a0djevojka me poku\u0161avala odgovoriti od tranzicije i nije me podr\u017eavala, tako da sam postupak zapo\u010dela tek\u00a02009. godine - pri\u010da Kayden o tome kako je sve po\u010delo.\u00a0

I dok je 2014. godine bilo puno problema zbog ru\u017enih komentara na njenu trudno\u0107u u mu\u0161kom tijelu, par danas nema nikakvih problema s tim.\u00a0

- Sli\u010dno je i kad smo sa\u00a0Azaelijom. Ljudi samo vide dva mu\u0161karca i dijete,\u00a0 jer nikome ne pada na pamet da sam ju ja nosio devet mjeseci u utrobi - ka\u017ee.\u00a0Kayden vjeruje da je to zato \u0161to nitko ne shva\u0107a da je u trbuhu koji raste beba.

No, ka\u017ee da se tijekom prve trudno\u0107e susreo s predrasudama medicinskog osoblja. Re\u010deno mu je da ne pripada u ustanove u koje idu \u017eene, a vi\u0161e puta su mu ponudili poba\u010daj, jednom \u010dak i u\u00a028 tjednu trudno\u0107e.

- Morao sam\u00a0prebaciti zdravstveno osiguranje koje je bilo na mu\u0161karca, na sebe kao \u017eensku osobu. I morao sam se nositi s tim da me u \u010dekaonicama\u00a0zovu\u00a0'gospo\u0111a Coleman'. Zato mi je va\u017eno da ljudi shvate da postoji mno\u0161tvo trans-identiteta, te da\u00a0nismo svi jedno te isto.\u00a0Samo zato \u0161to sam pre\u0161ao iz \u017eenske\u00a0u mu\u0161ku osobu,\u00a0ne zna\u010di da imam \u017eelju izlaziti sa \u017eenama ili biti neki super-macho.\u00a0Ne moram zamrziti svoje tijelo ili zamijeniti spolne organe, da bih se mogao osje\u0107ati pravim mu\u0161karcem - pri\u010da\u00a0Kayden.

On i\u00a0Dominique danas nemaju nikakvih problema kad \u0161etaju s\u00a0Azaelijom, ka\u017ee.\u00a0

-\u00a0Mnogi vjerojatno misle da smo je usvojili ili dobili preko surogat majke.\u00a0A\u00a0u\u010dili smo je da bude ponosna na to\u00a0tko je i \u010dija je - dodaje.\u00a0\u00a0

- Sretan sam \u0161to imam funkcionalnu maternicu\u00a0i \u0161to mi reproduktivni sustav omogu\u0107ava da\u00a0da rodim dijete i stvorim novi \u017eivot, ne postoji razlog za to da taj dio svog identiteta moram odbiti\u00a0samo zato \u0161to sam transrodna osoba - isti\u010de Kayden, a pi\u0161e Daily Mail.\u00a0

Transrodni muškarac trudan po drugi put

Nakon što je 2009. započeo proces transformacije, Kayden nikada nije obavio operaciju zamjene spolnih organa, a kako ne koristi kontracepciju, u siječnju je otkrio da je opet u drugom stanju

