Treba li gljive prati, ili samo očetkati prije pripreme obroka?

Često se mogu čuti prijepori oko toga treba li gljive prije pripreme obroka prati ili ih je dovoljno prebrisati papirnatim ručnikom, ili očetkati četkicom. Evo što o tome kaže profesionalna kuharica

<p>Rijetko ćete kupiti gljive koje su dovoljno čiste da odmah možete započeti s pripremom obroka. Iako vam se na prvi pogled čini da ih je najjednostavnije potopiti u vodu, ili oprati pod mlazom, to bi moglo dovesti do toga da počnu truliti prije nego ih ubacite u lonac. Osim toga, pranjem se povećava rizik od toga da se u jelu aktiviraju bakterije i drugi patogeni. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pronašli gljive koje su djeci izgledale kao velike lopte</p><p>Evo što chef i certificirana nutricionistica Serena Poon jaže o tome koji je najbolji način čišćenja gljiva, da biste bili sigurni u to da će ostati ukusne, zdrave i sigurne:</p><h2>Zašto pranje nije dobro rješenje?</h2><p>Gljive se sastoje od 85 do 95 posto vode, kaže Poon, pa čak i najbrže ispiranje može razrijediti njihov okus i učiniti ih gumenastima ili kašastima. Kad apsorbiraju previše vode, gljive ne mogu postići hrskavu, aromatičnu teksturu. Umjesto toga, one će biti natopljene vodom i vlažne, kaže.</p><h2>Koji je najbolji način čišćenja gljiva?</h2><p>Gljive su porozne i lako upijaju tekućinom, pojašnjava Poon, pa je često bolje samo ih obrisati vlažnim papirnatim ručnikom nego prati vodom. Iako različite sorte gljiva mogu zahtijevati različite metode čišćenja, ona uglavnom preporučuje držati se ove tehnike u tri koraka: </p><p>- pregledajte plijesan, mrlje i prljavštinu na gljivama<br/> - vlažnim papirnatim ručnikom ili nježnom četkicom obrišite vidljivu prljavštinu ili plijesan, s tim da posebno pažljivo treba počistiti donju stranu gljiva, jer se tu mogu zavući bakterije i virusi<br/> - nakon što ih temeljito očiste, osušite ih i spremite u čistu papirnatu vrećicu, nikako plastičnu, jer se u njima stvara kondenzacija pare i vlaga, pa bi gljive ubrzo mogle postati sluzave. </p><p>- Ako nemate papirnatih vrećica nego samo plastičnu, obavezno ju ostavite djelomično otvorenu, ili probušite rupe kako biste osigurali cirkulaciju zraka, savjetuje Poon.</p><h2>Kako biti siguran da su gljive dovoljno čiste?</h2><p>Gljive koje ste kupili u trgovini uzgajaju se u termički obrađenim kompostima koji su praktički sterilni, što znači da uglavnom nema patogena poput plijesni, virusa, bakterija, buba i crva, kaže Poon. Osim toga, kuhanjem na odgovarajući način visoka temperatura ubija većinu preostalih patogena koji su se mogli zadržati.</p><p>Dodatni savjeti za veću sigurnost</p><p>Da biste bili što sigurniji držite se ove četiri stvari: </p><p> </p>