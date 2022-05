Što kada zaboravite nečije ime? 4 super savjeta za spas situacije

Svima nam se dogodilo da kada upoznajemo nekog novog, nakon nekoliko sekundi razgovora zaboravimo ime i onda se osjećamo loše jer mislimo da su oni naše sigurno zapamtili.

Ovakve situacije događaju se i najboljima, pa zato nemojte očajavati jer postoji rješenje. Bilo da ste na nekoj proslavi ili na poslu, zaboravljanje imena osobe koje tek upoznate je normalna stvar.

Evo što stručnjaci kažu o zaboravljanju imena i kako se izvući iz takve situacije.

1. Pokušajte sa suptilnim pristupom

Ako ste na nekom događaju i vidite nekoga koga poznajete, ali se ne možete sjetiti njegovog imena, najprije se predstavite jer to ljude često navodi da i oni izgovore svoje ime. To je ono što preporučuje Mary Abbajay, predsjednica konzultantske tvrtke Careerstone Group za razvoj vodstva.

- To će im biti signal da i oni vama kažu svoje ime - rekla je Abbajay. No, mnogi ljudi će s ovom metodom ipak prepoznati da ne znate njihovo ime, rekla je. Još jedan suptilni pristup je da diskretno zamolite nekoga da vam kaže ime te druge osobe, dodala je.

Ako ste u razgovoru koji će se nastaviti kasnije, zamolite osobu da stavi svoj kontakt u vaš telefon. Ili ako se razgovor treba prebaciti na e-mail, pokušajte pitati: 'Možete li mi reći kako da napišem vaše ime kako bi dobila ispravan e-mail?', predložio je psiholog Perpetua Neo.

2. Pitajte ih izravno i ispričajte se

Izbjegavanje izgovaranja nečijeg imena svaki put kada ga vidite neće vas odvesti daleko.

- Mnogi ljudi se predugo prave da znaju nečije ime, a onda kada se sretnu s tom osobom tri ili četiri puta, im je previše neugodno pitati ihza ime. Najbolje je to odmah sasjeći u korijenu. Kad ih drugi put sretnete, recite: 'Podsjeti me opet kako se zoveš. Puno ti hvala' - rekla je Abbajay.

Nemojte umanjiti svoje postupke i reći: 'To mi se stalno događa'. Ako vam je ovo treći ili četvrti put da ih pitate za ime, to ipak zaslužuje bolju ispriku, kaže Abbajay. Imena ljudi su važna i neka vaša isprika bude iskrena.

3. Nemojte od toga raditi preveliki problem

- Često osjećamo unutarnji pritisak da zapamtimo imena ljudi nakon što nam ih jednom kažu, ali to nije realno, i uistinu, većina ljudi to razumije. Čak i ako se radi o bliskom kolegi, neki od nas bolje pamte imena od drugih, a neki općenito lako zaboravljaju stvari - rekla je Lawrese Brown, osnivačica tvrtke C-Track Training.

- Najveća pogreška je pretjerano ispričavanje kao da nešto nije u redu s vama. Bolje budite ljubazni i ugodni kada se tako nešto dogodi - rekao je Neo.

Nemojte se obeshrabriti ako se to dogodi više puta. Učenje imena zahtijeva vrijeme, rekla je Brown, ali ono što vas može natjerati da ime brže zapamtite je da se sjetite da postoje i gore alternative: možete nazvati osobu pogrešnim imenom, ili ostaviti loš dojam ne izgovaranjem njihova imena.

Kratkoročno gledano, to pitanje može biti neugodno, ali to je privremeni osjećaj, napomenula je Brown. Osjećaj kada nekome dajete do znanja da vam je dovoljno stalo da ga nazovete njegovim imenom je ono što će pamtiti.

4. Zapišite imena kad god je to moguće i pokušajte izgovoriti ime osobe kada je prvi put sretnete

Brown je rekla da je zapisivanje nečijeg imena ono što njoj najbolje odgovara što se tiče pamćenja. Naime, istraživanja su pokazala da zapisivanje pomaže našem mozgu da zaista zadrži ono što je rečeno. Studija iz 2014. u Psihološkim znanostima pokazala je da studenti koji su zapisivali bilješke na papir bolje razumiju i zadržavaju gradivo od učenika koji tipkaju na prijenosnim računalima.

Ako nemate pristup olovci ili papiru, pokušajte koristiti svoj glas. Evo profesionalnog savjeta: upotrijebite nečije ime u prvim minutama susreta s nekim.

Abbajay je rekla da na sastancima koje vodi zamoli ljude da se predstave čak i ako se neki ljudi već poznaju kako bi mogla što bolje zapamtiti imena. Kada se ljudi predstavljaju, ona pokušava zapamtiti gdje ljudi sjede i kako se zovu.

Kad ste na sastanku, odmah počnite koristiti imena ljudi. Ako brzo upotrijebite nečije ime kada ga sretnete, velike su šanse da ćete ga i zapamtiti, piše HuffPost.

