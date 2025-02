Što kažu istraživanja: Pomaže li joga kod depresije i tjeskobe?

Joga može donijeti brojne koristi, uključujući smanjenje stresa, niži broj otkucaja srca i niži krvni tlak. Važno je napomenuti da joga ne zamjenjuje druge vrste liječenja depresije ili anksioznosti. Liječnici mogu preporučiti jogu i druge oblike tjelovježbe u sklopu plana liječenja, koji može uključivati terapiju i/ili lijekove. Preporučuje se konzultirati liječnika prije nego što se prestane s postojećim tretmanima.

Istraživanja pokazuju da joga može pomoći osobama s depresijom, no njezin učinak na anksiozne poremećaje nije u potpunosti razjašnjen.

Pregled studija pokazao je da su osobe s različitim mentalnim poremećajima koje su prakticirale "fizički aktivnu" jogu u trajanju od 60 minuta, jednom ili dvaput tjedno, u prosjeku 2,5 mjeseca, pokazale smanjenje simptoma depresije. Joga se smatrala fizički aktivnom ako je uključivala pokrete tijekom barem polovice vremena sata, s naglaskom na određene tjelesne pokrete (asana), disanje (pranayama) i/ili mindfulness (uključujući meditaciju).

Istraživači još uvijek nastoje saznati više o tome kako joga smanjuje simptome depresije i postoji li razlika u učinkovitosti različitih stilova joge i poza.

Kako započeti s vježbanjem joge?

Osobe koje nisu redovito vježbale neko vrijeme obično mogu uključiti lagane do umjerene aktivnosti u svoju rutinu bez potrebe za konzultacijama s liječnikom. Međutim, osobe starije od 50 godina, koje imaju medicinsko stanje ili su trudne, trebale bi se konzultirati s liječnikom prije početka nove rutine vježbanja.

Joga dolazi u različitim stilovima, stoga je preporučljivo pročitati opis sata prije prijave. Iyengar, Bikram i Hatha popularni su stilovi joge koji se usmjereni na fizičke poze, tehnike disanja i meditaciju.

Početnički tečajevi joge često se nude u teretanama, joga studijima, društvenim centrima ili vjerskim institucijama. Uvijek postoji mogućnost da se pitaju instruktori za probni sat, kako bi se utvrdilo odgovara li stil nastave. Online satovi također su opcija za isprobavanje različitih stilova.

Tijekom sata, preporučuje se obavijestiti instruktora o svim brigama ili fizičkim ograničenjima, kako bi se poze prilagodile prema potrebi.

Iako istraživači još nisu ustanovili idealnu količinu joge, trening od jednog sata tjedno često je dobar početak. Ako je to previše, preporučuje se započeti s nekoliko poza i polako povećavati praksu. Istraživanja sugeriraju da što više joga sesija odradi osoba tjedno, to će više ublažiti simptome depresije ili anksioznosti. No, važno je ne pretjerivati.

Tijekom i nakon joga sata važno je obratiti pažnju na osjećaje tijela i uma. Fizički izazovna joga ne bi smjela uzrokovati bol, a ako se osjećaju negativni simptomi poput tuge, stresa ili umora nakon sata, to može značiti da taj stil joge nije odgovarajući. Preporučuje se isprobati druge stilove dok se ne pronađe odgovarajući, piše webmd.