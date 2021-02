Mogao bi vas šokirati podatak da najbogatiji čovjek svijeta - Jeff Bezos, svoj radni dan započinje tek u 10 sati. Prva osoba na svijetu koja je ikad vrijedila 200 milijardi dolara, prve poslovne sastanke zakazuje tek dva sata prije podneva, piše Ladders.

POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za bolji rad mozga

Kao i većina ljudi, dojučerašnji izvršni direktor Amazona uživa u svojoj jutarnjoj rutini. Inc je nedavno izvijestio o njegovoj svakodnevnoj rutini opisanoj u novoj Bezosovoj knjizi 'Invent and Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos' koju je u studenom objavio Harvard Business Review Press.

Zbirka sadrži uvid u Bezosov um i njegovo djelovanje istražujući teme poput toga zašto je kultura tvrtke važna te što je pandemija COVID-19 naučila našu generaciju, ali nudi i uvid u to kako Bezos provodi svoje jutro koje je usredotočeno na stvaranje vremena za sebe.

- Volim ljenčariti ujutro i da vrijeme sporo ide, bez osjećaja pritiska. Volim čitati novine. Volim popiti kavu. Volim doručkovati sa svojom djecom prije nego što krenu u školu. Tako da mi je to 'laganini' vrijeme iznimno važno, i zato sam odredio da se poslom počinjem baviti tek iza deset sati - piše Bezos.

Čak i tada, radije bira lakše poslove nego bilo koje teške poslovne sastanke ili odluke, koji su na rasporedu tek iza 14 sati.

Iz njegove se jutarnje rutine može otkriti nekoliko stvari. Prvo, krenimo od 'ljenčarenja'.

Punjenje baterija

Prema definiciji 'puttering', kako Bezos naziva svoje jutarnje postojanje, znači zaokupiti se na 'željan, ali ugodan način' usmjeren na izvršavanje malog broja zadataka i ne koncentriranje na bilo što posebno.

CNBC je izvijestio da Bezos odvaja vrijeme kako bi se 'odmorio i napunio', što mu pomaže da donosi velike odluke prije nego što krene na posao. Bezos je strateški usmjeren na to kako provodi svoje jutarnje sate jer mu to omogućuje mentalnu pripremu za radni dan.

- Zbog toga sam svoj prvi sastanak odredio za deset sati. Volim održavati svoje sastanke koje zahtijevaju kreativnost prije ručka, jer do 17 sati, ne mogu taj dan više razmišljati kreativno - objašnjava.

Osam sati sna

Prosječan čovjek trebao bi spavati sedam do osam sati, prema zdravstvenim radnicima. Nedovoljno spavanja može imati brojne nuspojave koje utječu na osobnu dobrobit čak i na vašu karijeru.

Kao i svaki profesionalac posvećen svom poslu, Bezos daje prednost snu ne samo zato što ga čini boljim, već može imati bolji utjecaj na ljude oko sebe.

- Trebam osam sati. Tada mislim bolje. Imam više energije. Moje raspoloženje je bolje - piše Bezos u svojoj knjizi.

U intervjuu za Thrive Global, Bezos je rekao da osam sati sna za njega čini veliku razliku jer je to prava količina zbog koje se osjeća 'pun energije i uzbuđeno'. Iako je poznato da neki poslovnjaci spavaju samo četiri sata jer nastoje svakog dana biti što produktivniji, Bezos smatra da taj način razmišljanja možda neće biti uspješan jer je kvaliteta uvijek bolja od kvantitete.

Radi manje, ali bolje - i budi sretniji

- Nekoliko malih ali dobrih odluka važnije je od velikog broja odluka. Ako skratite san, možda ćete dobiti nekoliko radnih sati više, no ta produktivnost može biti iluzija. Kad govorite o odlukama i interakcijama, kvaliteta je obično važnija od količine - rekao je 2016.

Dodao je: 'Zapravo, ako sam sretan na poslu, bolje mi je kod kuće - bolji sam suprug i bolji otac. A ako sam sretan kod kuće, na posao dolazim energičniji - bolji zaposlenik i bolji sam kolega.'

Bezos je rekao da ne obraća toliko pažnje na spavanje kada putuje u različitim vremenskim zonama, ali vrlo je usredotočen na dobivanje svojih osam sati.