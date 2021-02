Početak svake godine volimo gledati kao priliku za pozitivne promjene i neki novi početak, pa već tradicionalno donosimo odluke kojima želimo poboljšati život. No odluke je lako donijeti, ali je mnogo teže i držati ih se. Istraživanja su pokazala da oko 50% ljudi na početku donošenja odluke vjeruje da će ih se pridržavati, ali do kraja godine u tome uspije samo 12% ljudi. Preostaje pitanje - što možemo učiniti kako bismo se pridružili tih 12%?

Ograničite odluke

Umjesto da napravite cijelu listu odluka, profesor psihologije sa Sveučilišta Hertfordshire, Richard Wiseman, savjetuje da radije odabere jedan cilj i usredotočite se na njega. Razlog je taj što nam ispunjavanje i najmanjeg cilja podiže samopouzdanje i vjeru u sebe. Zato, ako imate neki veliki cilj, probajte ga "razbiti" na manje i svakim se baviti pojedinačno a ne istodobno.

Kako?

Primjerice, ako vam je cilj smršavjeti, umjesto fokusiranja na kilažu koju želite imati za godinu dana, radije si postavite cilj za pojedini mjesec. To može biti cilj da mjesečno gubite dva kilograma. Osim što ćete se tako držati pravog puta, lakše ćete ostati motivirani.

Napravite jasan plan

Velike odluke ne bi trebalo donositi u pet minuta. Brzoplete odluke najčešće nemaju dobre temelje, zbog čega će se lakše raspasti. Stručnjaci zato savjetuju da pomno isplanirate način na koji ćete realizirati odluke, razmislite koje životne promjene one podrazumijevaju, koji su vam uopće motivi, kako ćete se nositi s preprekama i sl.

Kako?

Za postizanje ovoga važno je da plan zapišete jer će tako biti veće šanse da ga se i pridržavate. Primjerice, ako vam je cilj trčati tri puta na tjedan, u svom planu jasno objasnite što će se dogoditi ako propustite jedan od tih dana. Tako ste unaprijed postigli dogovor sami sa sobom i manje su šanse da ćete skrenuti s puta.

Izbjegavajte prošlogodišnje pogreške

Ako vaša odluka svake godine glasi isto, a dosad je niste uspjeli ispuniti, to je jasan znak da nešto trebate mijenjati. To ne znači da odluka nije ispravna, ali očito je morate postaviti pod drugačijim okolnostima. Kako biste u tome uspjeli, detaljno analizirajte što je prošle godine pošlo po zlu. Kad i zbog čega ste odustali? Što vam je pomagalo a što nije? Kad to učinite, nove odluke i njihove uvjete unesite u plan.

Kako?

Primjerice, prošle ste godine s ciljem da jedete zdravo uveli niz restrikcija, a među njima je bilo i potpuno izbacivanje alkohola. No taj cilj nije bio realan jer vam je s druge strane važno s društvom jedanput mjesečno otići na pivo. Umjesto da si u potpunosti zabranite povremeno pivo s društvom, jednostavno pronađite sličnu alternativu. Jedan bezalkoholni Heineken 0.0 na 100 ml ima samo 21 kaloriju, pa nemate razloga za grižnju savjesti. Sadrži samo prirodne sastojke, voćkastog je okusa s blagim notama slada, a alkohol je iz njega uklonjen nježnim postupkom.

Tolerirajte manje pogreške

Od novih odluka najčešće odustajemo kad prvi put skrenemo s puta i "pogriješimo". Često smo najstroži sami prema sebi i, umjesto da si oprostimo, naučimo iz pogreške i krenemo dalje, mi u potpunosti dižemo ruke. Da biste naučili iz vlastitih pogrešaka, dobro ih analizirajte, zapišite što je dovelo do njih i što biste sljedeći put mogli učiniti drugačije.

Kako?

Primjerice, ako ste odlučili da nećete jesti poslije 18 sati, a onda prije spavanja pojedete čokoladicu, to nije razlog da odustanete od svega. Analizirajte što je dovelo do te pogreške - moguće je da ste uveli prevelike restrikcije i zapravo ne unosite dovoljno kalorija, pa ste navečer još gladni. Rješenje može biti da samo trebate uvesti jedan zdravi snack poslije ručka.

Godišnje odluke ne moraju se pretvoriti u godišnje razočaranje. Ponekad je razlika između uspjeha i neuspjeha jednostavno u odabiru pravog cilja i metoda za njegovo postizanje. Najvažnije je da ne budete prestrogi prema sebi, da si čestitate za svaki manji uspjeh koji je napredak na vašem putu.