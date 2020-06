Što oni rade drugačije? Navike nekih najbogatijih ljudi svijeta

Javni govornik, autor i filantrop Tony Robbins 'težak' je oko 500 milijuna dolara, no ništa od toga ne troši na skupa vina i gastronomske delicije, a jede zdravo i kod kuće

<p>Biznismen, autor i motivacijski govornik<strong> T. Harv Eker </strong>rekao je da "biti bogat ne znači samo uspješno gomilati prihode, bogatstvo mora osobi biti usađeno u način na koji razmišlja". No bez obzira razmišljaju li stalno o novcu i provode li 24 sata dnevno pokušavajući uvećati profit, neki od najbogatijih ljudi pokazali su da stvari rade 'na svoj način'.</p><h2>1. Ne mare za skupocjene brendove</h2><p>Osnivač Facebooka <strong>Mark Zuckerberg</strong> objasnio je da bi ga razmišljanje o tome što nosi samo odvratilo od primarnih, važnijih ciljeva. Zuckerberg je zato stalno u sivoj košulji, a prema njegovoj filozofiji s takvim odijevanjem svoj život 'čisti' od bespotrebnih odluka pa se može koncentrirati na jedino bitno - kako najbolje doprinijeti zajednici.</p><p>- Osjećam da ne radim što bi trebao ako energiju trošim na stvari koje su glupe ili nebitne. Želim svu svoju energiju posvetiti tome da napravim najbolji mogući proizvod i pružim najbolju moguću uslugu - objasnio je.</p><p>Sličan stav kao mladi osnivač Facebooka ima i drugi najbogatiji čovjek na svijetu,<strong> Bill Gates koji na </strong>primjer na ruci nosi Casio Illuminator koji košta 24 dolara (oko 163 kn). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO kako je Facebook proslavio 14 godina postojanja:</strong></p><h2>2. Paze na prehranu</h2><p>Javni govornik, autor i filantrop <strong>Tony Robbins </strong>'težak' je oko 500 milijuna dolara, no ništa od toga ne troši na skupa vina i gastronomske delicije. Da bi uopće mogao raditi po 16 sati dnevno, Robbins se drži isključivo zdrave prehrane pa prema riječima njegovog osobnog trenera za doručak uvijek jede jaja i kokosov kruh, za ručak zelenu salatu s avokadom, a za večeru krumpir s organskim bjelančevinama i još neko povrće.</p><h2>3. Rade 'to do' popise </h2><p>Autor knjige "Svakodnevne navike bogatih ljudi" financijaš <strong>Tom Corley</strong> u svojoj knjizi navodi nekoliko razlika između navika bogatih i onih koji to nisu. Prema njemu, čak 81 posto bogatih ljudi zapisuje svoje dnevne obaveze, dok to radi tek 19 posto siromašnih. Corley vjeruje da je to jedna od ključnih navika bogatih ljudi i da taj popis treba sadržavati one stvari koje imaju 80 i više posto šansi da ih se ispuni u jednom danu, a navečer treba pogledati rezultate.</p><h2>4. Ograničavaju svoj radni dan</h2><p>Poduzetnik, investitor i poslovni savjetnik <strong>Murray Newlands</strong> savjetovao je mnoge bogate pojedince, a kaže da je ne raditi navečer jednako važno kao i produktivno raditi tijekom dana. On preporučuje da se vrijeme nakon 18 sati posveti sebi i da se od tad više ni ne provjerava e-pošta i ne odgovara na poslovne pozive.</p><h2>5. Ulažu u odnose s kolegama</h2><p>Corley kaže i da 79 posto uspješnih poduzetnika mjesečno online provedi pet ili više sati što znači da su u stalnoj komunikaciji s drugim uspješnim ljudima koji mogu s njima podijeliti iskustva i da razgovaraju o svojim idejama.</p><p>- Komuniciranje s drugima iz iste branše pomoći će vam da ne ponavljate greške koje su drugi već napravili - kaže Corley.</p><h2><x-inline attributes="css:" custom_description="" entity="image" float="" height="auto" model="repository.image" pk="1632590" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-01/pxl_230418_20373994.jpg" title="Novine" width="100%"></x-inline></h2><h2>6. Informiraju se</h2><p>Peti najbogatiji čovjek na svijetu <strong>Warren Buffett </strong>dnevno pročita šest različitih novina i kaže:</p><p>- Moj je posao u osnovi prikupiti razne činjenice i informacije, te samo ponekad primijetiti da one i vode do nečeg - rekao je američki investitor, tajkun i filantropist Buffett.</p>