Ne poznajte se dovoljno? Ovih 7 savjeta pomažu da se zavolite

Samosvjesni ljudi su otporniji, pouzdaniji i drugim ljudima se više sviđaju. Znaju svoje snage i ograničenja, svoje vrline i mane. No čak i ako sebe ne poznajemo dovoljno, na tome možemo raditi

<p><em><strong>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak:</strong></em> <a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/nacini-na-koje-minimalizam-mijenja-zivot-na-bolje-nemojte-traziti-stvari-vec-dusevni-mir-696183" target="_blank">Načini na koje minimalizam mijenja život na bolje - nemojte tražiti stvari, već duševni mir</a></p><p>Poznavanje sebe važan je dio ljudskog postojanja. To je također pokretač profesionalnog i osobnog uspjeha. Samosvjesni ljudi su otporniji, pouzdaniji i drugim ljudima se više sviđaju. Znaju svoje snage i ograničenja, svoje vrline i mane.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: placebo efekt: poboljšava stanje kod niza bolesti</p><p>Ukoliko se ne poznajete dovoljno, uz ovih sedam navika možemo poraditi na sebi, piše <a href="https://www.forbes.com/sites/tonyewing/2020/05/30/7-mind-bending-self-awareness-habits-that-make-you-more--successful/#5865b7fd2bb1" target="_blank">Forbes.</a></p><p><strong>1. Preispitujte se.</strong> Često vjerujemo da ljudi dobivaju pogrešnu sliku o nama. Iako to nekad može biti istina, naši najbliži prijatelji i obitelj vide stvari koje mi ne možemo. </p><p>Nedavna istraživanja pokazuju da trebamo znati da tuđe viđenje nas samih omogućuje nama da sebe upoznamo bolje. Dakle, prva navika njegovanja uključuje dobivanje iskrenih povratnih informacija od ostalih. A kad je to nemoguće, naš plan B trebao bi biti da zamislimo što drugi koje poštujemo mogu misliti o nama.</p><p><strong>2. Pokušajte biti objektivni.</strong> Kad pogriješimo, mozak nas tjera da te odluke kasnije zaboravimo kako bismo se osjećali bolje.</p><p>Jedna navika koja može neutralizirati ovu destruktivnu tendenciju je da se manje fokusiramo na vlastito loše etiketiranje. Na primjer, ne bismo trebali općenito procijeniti jesmo li 'dobri' ili 'loši' vozači. Umjesto toga, izračunajte kroz koliko ste crvenih svjetala prošli.</p><p><strong>3. Smanjite fikcije, filmove i tematske pjesme.</strong> Svi volimo dobru priču kako bismo izbjegli stresne životne situacije. Ipak, previše fikcije i fantazije mogu nas dovesti do ponašanja poput junaka i negativaca. Eskapizam je terapeutski ali u manjim dozama. </p><p><strong>4. Nemojte tvrditi da ste stručnjak. </strong>Pravi znanstvenici i stručnjaci rijetko govore o onome što znaju kao apsolutnom. Umjesto toga, većina je više zainteresirana za istraživanje onoga što ne znaju. </p><p>Unatoč tome, većina ljudi ipak prenaglašava svoje znanje. Na primjer, nakon što pročitaju jednu stvar o određenoj temi, oni se drže toga kao stručnjaci. Neki čak tvrde da razumiju izraze koji ne postoje. </p><p><strong>5. Ne vjerujte pop psiholozima</strong>. Znanost podržava vrlo malo tvrdnji iz popularnih knjiga o psihologiji i vođama misli. Preispitujte različita vjerovanja i uvjerenja.</p><p><strong>6. Naučite moliti</strong>. Većina nas razmišlja o svom lošem ponašanju, bez obzira na vjerska uvjerenja. Istraživanja sugeriraju da molitva vodi do većeg blagostanja. </p><p><strong>7. Potrebna je stalna nada u poboljšanje</strong>, bez obzira koliko ružna mogla izgledati istina. </p><p><em><strong>Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: </strong></em><a href="https://www.24sata.hr/lifestyle/oslobodite-se-tereta-krivnje-ponekad-treba-smoci-reci-ne-696112" target="_blank">Oslobodite se tereta krivnje: Ponekad treba smoći reći 'ne'</a></p>