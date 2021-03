Za mnoge ljude rad od kuće također je značio - rad iz kreveta. Odijevanje i putovanje do ureda zamijenjeno je ostajanjem u pidžami ili navlačenjem trenirke i paljenjem računala dok se vraćate pod pokrivač ili liježete na kauč.

Zapanjujući broj ljudi radi iz kreveta; prema studiji iz studenoga 2020., 72 posto ispitanih Amerikanaca reklo je da su radili na daljinu iz svog kreveta tijekom pandemije - što je porast od 50 posto od početka krize. Svaki deseti izvijestio je da je 'veći dio ili cijeli radni tjedan' - 24 do 40 ili više sati - proveo u krevetu.

To se posebno odnosi na mlade radnike; u Velikoj Britaniji najmanje je vjerojatno da će radnici u dobi od 18 do 34 godine imati odgovarajući stol i stolicu, a dvostruko je vjerojatnije da će raditi iz kreveta od starijih radnika, piše BBC.

Ali rad iz kreveta nije mnogima prvi izbor samo zbog nedostatka odgovarajuće stolice - jednostavno vole udobnost i lakoću toga. Na Instagramu hashtag #WorkFromBed izvlači na tisuće fotografija, na kojima su mnogi nasmijani ljudi ušuškani u pidžami uz šalice kave, možda čak i doručak na pladnju.

Ali stvarnost je takva da pretvaranje vašeg kreveta u ured može pokrenuti mnoštvo zdravstvenih problema, kako psiholoških, tako i fizičkih. Pa čak i ako ih sada ne primijetite, štetni učinci - možda trajni - mogli bi se pojaviti kasnije u životu.

Ergonomska noćna mora

Važno je priznati da je rad od kuće privilegija koja se ne pruža stotinama milijuna ljudi. Osim toga, nekim radnicima na daljinu prostor za normalan rad jednostavno nije dostupan, što znači da im je rad iz kreveta možda jedini izbor.

Ipak, drugima je to najlakša opcija i put najmanjeg otpora (motivacija je najniža u vrijeme pandemije). Ljudi mogu imati stol ili kuhinjski stol na koji mogu postaviti računalo, ali jednostavno odluče da to ne čine.

Mladi ljudi su najčešće žrtve ovih loših navika, jer možda neće odmah osjetiti njihove posljedice. No stručnjaci kažu da je bez obzira je li rad iz kreveta moguće izbjeći ili ne, ergonomski savjet isti: to nije dobro za vaše tijelo, pa je vrlo važno mijenjati držanje i podržavati različite dijelove tijela gdje god je to moguće.

Vrat, leđa, bokovi i još mnogo toga napregnuti su kad ste na mekoj površini koja vas potiče na spuštanje ili širenje.

- Ništa od toga nije optimalno - kaže Susan Hallbeck, direktorica inženjerstva zdravstvenih sustava na klinici Mayo, jednoj od najvećih medicinskih istraživačkih institucija u SAD-u.

Mladi ljudi, ističe ona, osobito su podložni da postanu žrtve ovih loših navika, jer ih možda neće odmah osjetiti. Ali bol će se rasplamsati s vremenom. A ovisno o tome koliko su vaše navike bile loše tijekom prošle godine, šteta je možda već napravljena. Ovisi o osobi, ali možda je prekasno da poništite probleme s kojima ćete se suočiti kad ostarite.

Te bolesti mogu uključivati ​​jednostavne glavobolje, a mogu se proširiti i na trajnu ukočenost u leđima, artritis i ono što je poznato kao cervikalna bol - to su bolovi u kostima, ligamentima i mišićima na vratu koji omogućuju kretanje.

- Sve je bolje od nastavka s lošom navikom. Kad god možete, preselite se na primjerenije mjesto za rad. Vježbe istezanja i vježbe za leđa također će vam pomoći - kaže Hallbeck.

Ako morate nastaviti raditi iz kreveta, pokušajte što više stvoriti iskustvo sjedenja na uspravnom stolcu i težite 'neutralnom držanju tijela' - to jest, izbjegavajte naprezanje na bilo kojem dijelu vašeg tijela.

Zarolajte jastuk i zalijepite ga ispod donjeg dijela leđa za lumbalnu potporu, stavite jastuke ispod koljena, pokušajte odvojiti zaslon od tipkovnice (ako ste u mogućnosti) i stavite zaslon u razinu očiju ili više. Što god radili, izbjegavajte ležanje na trbuhu kako biste tipkali, to stvarno napreže vrat i laktove.

Budite kreativni, poput upotrebe daske za glačanje kao improviziranog stola.

- Ako ćete dugo raditi od kuće, a većina stručnjaka predviđa da hoćemo, stvarno se isplati uložiti u dobru radnu stanicu, čak i ako je to vrlo mala radna stanica - dodaje Hallbeck.

Posljedice i na mozgu

Kad godinu dana radite iz kreveta, to ne samo da vam uništava tijelo. To je možda loše i za vašu produktivnost i navike spavanja.

- Kao stručnjaci za spavanje, obično preporučujemo da krevet bude za tri stvari: za spavanje, za seks ili kad ste bolesni. To je to - kaže Rachel Salas, izvanredna profesorica neurologije i stručnjakinja za spavanje na Sveučilištu Johns Hopkins u Marylandu.

Što više gledate televiziju u krevetu, igrate video igrice u krevetu i ne spavate u krevetu, vaš mozak počinje učiti, 'oh, u redu, možemo raditi bilo koju od ovih aktivnosti u krevetu'. Počinje graditi ove asocijacije, koje na kraju evoluiraju u uvjetovano ponašanje.

To stručnjaci nazivaju 'higijenom spavanja' - u biti, najboljom praksom koja se odnosi na boravak u krevetu. Nošenje pidžame noću dobra je higijena spavanja, jer poručuje tijelu da je vrijeme da se počne isključivati. Guglanje ili slanje e-pošte u krevetu loša je higijena spavanja.

Dakle, ako idete u krevet sa svojim prijenosnim računalom, telefonom i svim užarenim zaslonima koji vam svakodnevno trebaju za posao, vaš mozak i tijelo na kraju prestaju povezivati ​​krevet s odmorom. To je veliki razlog zašto je pandemija dovela do 'koronasomnije', kaže Salas, misleći na globalni skok nesanice i poremećaja spavanja koji je pratio Covid-19.

- Zaista trenirate svoj mozak da bude budan i govoreći mu da se nalazite na mjestu za rad - dodaje Salas.

Ako to radite godinu dana ili bilo koje duže razdoblje, moglo bi doći do nesanice ili do nečega što se naziva poremećaj cirkadijalnog ritma. Tada prirodni satovi našeg tijela, koji nam govore kada je vrijeme za spavanje, dugoročno budu izbačeni iz ravnoteže. Salas kaže da to također može pogoršati probleme koji nisu povezani sa spavanjem, poput sindroma nemirnih nogu, u kojem slučaju zahvaćeni dijelovi tijela trebaju odmor kako bi izbjegli simptome povezane s tim stanjem.

A poremećene noći, bolovi u tijelu ili oboje znače da ćete na poslu manje vjerojatno biti produktivni, kreativni ili usredotočeni, kažu stručnjaci, čineći vjerojatnim da bi vaš rad mogao patiti.

Problem za sve?

Svi ti potencijalni problemi mogu pojaviti kod nekih koji rade od kuće i iz kreveta, ali ne i kod drugih.

- Neki će se ljudi zakleti da im to nije problem te da u krevetu mogu raditi i spavati - kaže Salas.

Genetika, čimbenici okoliša, koliko su navike loše i koliko dugo ih radite, vaše godine: sve to igra ulogu u tome hoće li vam rad iz kreveta godinu dana ili duže zapravo biti loš.

I premda rad iz kreveta ne mora nužno biti nešto što možete promijeniti - ili želite promijeniti - važno je imati na umu da vaše tijelo i mozak trenutno možda neće osjetiti posljedice.

Možda se osjećate kao da je to još jedna stvar oko koje biste trebali brinuti u eri Covid-19, ali ako nas je ovo razdoblje ičemu naučilo, to je da, što se tiče zdravlja, bolje je biti siguran nego kasnije žaliti.