Što se sadi u veljači? Popis od 10 vrsta povrća za ranu sadnju

Veljača u vrtu mnogima se čini izazovnim mjesecom, zimske temperature polako popuštaju, ali mraz još zna ostati prisutan. Ipak, upravo je ovo vrijeme kada možete započeti s ranim sjetvama i sadnjama povrća koje dobro podnosi hladnije uvjete ili se može pripremiti u zatvorenom prije preseljenja vani
U nastavku provjerite koje povrće je najbolje posaditi u ovom mjesecu.
1. BOB. Ranorani grahor koji trpi hladnoću i dobro uspijeva kad je posađen krajem veljače; dobro je uz cvjetaču, krastavce i mrkvu.
2. GRAŠAK. Sije se kad tlo malo omekša, klija već pri nižim temperaturama, idealan je za ranu sezonu.
3. RUKOLA. Otporna je na mraz i može se sijati više puta kroz sezonu za kontinuiranu berbu.
4. ČEŠNJAK. Vrlo otporan na mraz, može podnijeti i znatno niže temperature tijekom zime.
5. LUK. Rani crveni ili bijeli luk može se saditi dok tlo još nije potpuno toplo.
6. MATOVILAC. Vrlo otporan na niske temperature (do −15 °C), idealan za ranu sjetvu.
7. CELER (za kasniju sadnju). Veljača je dobar mjesec za sjetvu celera u zatvorenom jer mu treba dug period rasta.
8. RAJČICA (u zatvorenom). Iako ne trpi mraz, veljača je idealna da se počne sjemenom u posudama prije preseljenja vani.
9. PAPRIKA I FEFERONI (u zatvorenom). Rani početak u posudama znači dulju sezonu rasta i raniji urod.
10. ROTKVICA I SALATE. Neke salate i brzorastuće rotkvice mogu se sijati u tople dane krajem mjeseca ako je zemlja obradiiva.
