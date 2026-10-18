Što se zapravo događa u mozgu nakon alkohola? Znanstvenici otkrili zabrinjavajući proces

Čaša alkohola može promijeniti način na koji mozak radi, a novo istraživanje pokazuje da u tome ne sudjeluju samo neuroni. Znanstvenici su otkrili da alkohol utječe i na mikrogliju, imunosne stanice koje nadziru mozak i uklanjaju oštećeno tkivo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 oprezno s vinom - jedna čaša dnevno šteti srcu

U pokusima na miševima te su stanice počele razgrađivati izvanstanični matriks, mrežu koja pruža strukturnu potporu moždanim stanicama i pomaže u održavanju veza među neuronima.

Istraživači su miševima davali etanol u jednoj dozi ili ponavljano tijekom nekoliko dana, a zatim pratili što se događa u živom mozgu. Mikroglija je promijenila oblik i aktivnost već otprilike sat vremena nakon davanja alkohola, prije nego što je nastupila najjača omamljenost. Stanice su imale manje i kraće izdanake, a područje koje su nadzirale se smanjilo. Te su promjene postale izraženije nakon ponovljenog izlaganja alkoholu.

Foto: 123RF

Usto su mikroglija počela gutati i razgrađivati dijelove izvanstaničnog matriksa. Kad oslabi ta potporna mreža, mogu se izgubiti veze među neuronima, što pridonosi njihovoj slabijoj funkciji i možda nekim sedativnim učincima alkohola.

Dimitrios Davalos, neuroznanstvenik i jedan od autora istraživanja s klinike Cleveland, rekao je da praćenje mikroglije u stvarnom vremenu pokazuje kako te stanice ne reagiraju samo na štetu, nego potiču štetne promjene koje alkohol izaziva u mozgu.

U dodatnom pokusu istraživači su utišali gen MyD88 u mikrogliji. Miševima je tada alkohol uzrokovao manje promjena u tim stanicama i manje oštećenja neurona, a omamljenost je bila blaža.

Foto: 123RF

No kada su znanstvenici enzimom razgradili izvanstanični matriks, vratili su se gubitak sinapsi, motoričke poteškoće i omamljenost. Rezultati upućuju na to da je oštećenje matriksa važan uzročni korak u nekim štetnim učincima alkohola na mozak.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Immunity, a glavni su pokusi provedeni na miševima. Zasebna analiza moždanog tkiva šest preminulih osoba s poremećajem uzrokovanim konzumacijom alkohola pokazala je znakove oštećenja izvanstaničnog matriksa u usporedbi s kontrolnim uzorcima.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

To bi moglo upućivati na sličan proces kod ljudi, ali autori ističu da bi MyD88 mogao postati meta budućih istraživanja. Davalos je rekao da njegov laboratorij proučava kako zaštititi mikrogliju ili moždani matriks od oštećenja povezanog s uporabom psihoaktivnih tvari.

*uz korištenje AI-ja