Njihov je stav da je to 'posljedica traume i pakla koji su im ostavili Boomer', a pitaju se i 'kako drugačije da se nosimo sa svime?', čime pokazuju koliko se osjećaju preopterećeno
Studija otkrila: Milenijalci su 'najpijanija' generacija, čak 81 posto njih tvrdi da pije
Milenijalci su proglašeni 'najpijanijom' generacijom, a njihov odgovor na ovu tvrdnju je brutalan i iskren: 'Kako drugačije preživjeti?' Novo istraživanje otkrilo je da upravo oni najviše od svih generacija konzumiraju alkohol, no iza hladne statistike krije se dublja i složenija priča o traumi, stresu i generacijskom jazu.
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'Preživjeli smo 15 događaja koji se zbivaju jednom u životu'
Podaci istraživanja globalne tvrtke za analizu tržišta pića IWSR za 2026. godinu su neumoljivi. Prema njima, čak 81 posto milenijalaca (rođenih otprilike između 1981. i 1996.) izjavilo je da pije alkohol. Time su statistički nadmašili generaciju X sa 77 posto i generaciju Z sa 74 posto. Iako se radi o udjelu ljudi koji piju, a ne nužno o količini popijenog alkohola, sami milenijalci ponudili su svoja, često vrlo emotivna i duhovita, objašnjenja.
Njihov je odgovor jasan: alkohol je mehanizam za nošenje sa stresom i posljedicama brojnih globalnih kriza koje su obilježile njihovo odrastanje.
- Koliko smo samo 'događaja koji se zbivaju jednom u životu' preživjeli? - upitao je jedan pripadnik te generacije, dok je drugi cinično dodao: 'Prošli smo kroz svašta. Pustite nas da pijemo u miru'.
Stav da je to "odgovor na traumu i pakao koji su im Boomeri ostavili" ili pitanje "kako drugačije da se nosimo sa svime?" sažimaju opći osjećaj generacije koja se osjeća preopterećeno. Mnogi su se i našalili na vlastiti račun, komentirajući kako čitaju vijest s čašom vina u ruci ili da ih "ni najmanje ne iznenađuje ova statistika".
Generacijski jaz u čaši
Dok se milenijalci uglavnom prepoznaju u statistici, pripadnici generacije Z (rođeni nakon 1997.) nude drugačiju perspektivu. Njihov je stav jasan: "Generacija Z si ne može priuštiti piće", čime ukazuju na ekonomske prepreke. Drugi pak zagonetno navode: "To je zato što generacija Z ima drugu opciju", potičući raspravu o alternativnim oblicima opuštanja.
Zanimljivo je da, unatoč percepciji, noviji podaci ruše mit o generaciji Z kao isključivo "generaciji umjerenosti". Prema istoj IWSR studiji, postotak punoljetnih pripadnika generacije Z koji konzumiraju alkohol značajno je porastao s 66 posto u 2023. na 74 posto u 2026. godini. Time se gotovo izjednačavaju s općom odraslom populacijom.
S druge strane, generacija Baby Boomera sve više postaje primjer umjerenosti, s padom udjela onih koji piju. Ovaj trend sugerira da se navike mijenjaju, ali ne uvijek na način na koji stereotipi nalažu. Unatoč svemu, globalni trendovi pokazuju i porast umjerenosti u smislu količine, jer potrošači u svim generacijama u prosjeku piju manje pića po prigodi te raste popularnost bezalkoholnih i niskoalkoholnih alternativa.
Cijela je priča potaknula važan razgovor o generacijskim razlikama, socioekonomskim pritiscima i načinima na koje se različite dobne skupine nose s izazovima modernog svijeta. Dok statistika nudi jedan pogled, iskreni odgovori samih milenijalaca pružaju ljudski kontekst koji brojke same ne mogu ispričati, otkrivajući da se iza svake čaše krije jedinstvena priča.
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