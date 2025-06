Što učiniti kad ispadne trajni zub? Ključno je odmah reagirati

Kada ispadne trajni zub ključna riječ je replantacija, postupak vraćanja zuba u zubnu čašicu (alveolu), koji može biti uspješan, ali samo uz pravovremenu i pravilnu reakciju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Stomatolog Ivan Šeparović | Video: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

U slučaju izbijenog zuba, brzina spašava zub. Idealno bi bilo da se zub vrati u čašicu unutar 15 do 60 minuta od trenutka ispadanja. Što prije dođete do stomatologa, to je veća vjerojatnost da će zub ponovno srasti s kosti i zadržati svoju funkciju. U trenucima kada ispadne trajni zub, važno je zadržati mirnoću i znati što točno učiniti, jer pravilnim postupanjem možete spasiti zub i spriječiti trajni gubitak.

Uvijek držite zub za krunu, nikada za korijen. Korijen je prekriven tankim slojem živih stanica, tzv. periodontalnim ligamentom, koji omogućava ponovno srašćivanje zuba s kosti. Dodirivanje ili trljanje korijena može oštetiti te stanice i smanjiti šanse za uspješnu replantaciju.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako je zub pao na pod i zaprljao se, možete ga vrlo nježno isprati hladnom vodom, najviše 10 sekundi, bez sapuna i bez trljanja. Osušeni zub vrlo brzo gubi vitalnost. Zato ga je potrebno odmah staviti u odgovarajuću tekućinu, to može biti mlijeko, fiziološka otopina ili vlastita slina.

Kad se dogodi ova nezgoda, sve ovisi o brzini vaše reakcije. Ako znate kako pravilno postupiti, šanse da zub bude spašen i vraćen na svoje mjesto su znatno veće.