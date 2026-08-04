Što učiniti kada nekome pozli od vrućine: Vodič za prvu pomoć

Sve intenzivniji ljetni toplinski valovi donose i veći rizik od zdravstvenih problema uzrokovanih vrućinom. Stanja poput toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara mogu biti izuzetno opasna, a brza i ispravna reakcija često može spasiti život. Znanje kako prepoznati simptome i pružiti prvu pomoć ključno je za sigurnost vas i bližnjih tijekom ekstremnih temperatura.

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Bolesti uzrokovane vrućinom kreću se od blažih do po život opasnih stanja. Ključno je razlikovati toplinsku iscrpljenost, koja je često upozorenje, od toplinskog udara, koji predstavlja hitno medicinsko stanje.

Toplinska iscrpljenost nastaje kada tijelo izgubi previše vode i soli, najčešće zbog obilnog znojenja. Osoba je i dalje pri svijesti i znoji se, ali se osjeća slabo, iscrpljeno, ima vrtoglavicu ili mučninu. Koža je obično hladna, blijeda i vlažna. Ovo je znak da se tijelo bori s pregrijavanjem i da mu je hitno potrebna pomoć kako stanje ne bi preraslo u toplinski udar. Ponekad može dovesti i do rabdomiolize, opasnog raspada mišićnog tkiva.

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Toplinski udar je najozbiljniji oblik toplinske bolesti. Događa se kada tjelesni sustav za hlađenje zakaže, što uzrokuje nekontroliran i opasan porast unutarnje temperature tijela, često na 40°C ili više. Znojenje može potpuno prestati, a koža postaje vruća, crvena i suha na dodir. Osoba postaje smetena, može imati problema s govorom, gubi svijest ili doživljava napadaje. Ovo stanje može uzrokovati trajna oštećenja organa ili smrt ako se ne intervenira odmah.

Simptomi koje ne smijete ignorirati

Rano prepoznavanje znakova upozorenja može spriječiti da se situacija pogorša. Obratite pažnju na sljedeće simptome:

Znakovi toplinske iscrpljenosti

Obilno znojenje

Umor, slabost i razdražljivost

Blijeda, hladna i vlažna koža

Brz, ali slab puls

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Glavobolja i vrtoglavica

Mučnina ili povraćanje

Moguća nesvjestica

Bolni grčevi u mišićima, najčešće u nogama i trbuhu

Znakovi toplinskog udara

Tjelesna temperatura od 40°C ili viša

Vruća, crvena, suha ili vlažna koža (znojenje može, ali ne mora prestati)

Snažan i ubrzan puls

Jaka, pulsirajuća glavobolja

Vrtoglavica, smetenost, nerazgovijetan govor ili delirij

Gubitak svijesti ili konvulzije

Mučnina

Ključni koraci prve pomoći

Ako sumnjate da netko doživljava toplinsku iscrpljenost ili udar, vaša reakcija mora biti brza i smirena.

Postupak kod toplinske iscrpljenosti

Cilj je rashladiti i rehidrirati osobu koja pokazuje znakove iscrpljenosti. Premjestite je na hladnije mjesto, idealno u klimatiziranu prostoriju ili duboku sjenu. Skinite joj višak odjeće i obuće. Položite je da leži s nogama blago podignutim iznad razine srca. Započnite s hlađenjem pomoću hladnih, mokrih ručnika, posebno na glavi, vratu i pazusima.

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Ako je osoba pri svijesti i nije joj mučno, dajte joj da polako pije vodu ili sportski napitak koji sadrži elektrolite. Izbjegavajte pića s kofeinom ili alkoholom. Pratite stanje osobe. Ako se simptomi ne poboljšaju unutar sat vremena ili se pogoršaju, odmah potražite liječničku pomoć.

Postupak kod toplinskog udara: Utrka s vremenom

Toplinski udar je hitno medicinsko stanje koje zahtijeva trenutačnu intervenciju.

Odmah nazovite 194 ili 112. Jasno recite da sumnjate na toplinski udar. Kašnjenje može biti kobno. Premjestite osobu s vrućine. Odmah je sklonite sa sunca u najhladniji mogući prostor. Započnite agresivno hlađenje. Ovo je najvažniji korak dok čekate hitnu pomoć. Prema preporukama zdravstvenih stručnjaka, najučinkovitija metoda je uranjanje osobe u kadu s hladnom vodom. Ako to nije izvedivo, skinite osobi odjeću i omotajte je plahtama natopljenim u ledenu vodu, koje treba mijenjati svake dvije do tri minute. Polijevajte je hladnom vodom i istovremeno hladite ventilatorom. Ledene obloge stavite na vrat, pazuhe i prepone. Brzo hlađenje unutar prvih 30 minuta drastično smanjuje rizik od smrtnosti. Ne dajte osobi tekućinu. Zbog smetenosti ili nesvijesti postoji velik rizik od gušenja. Također, nemojte davati lijekove za snižavanje temperature poput aspirina ili paracetamola. Pratite vitalne znakove. Ako osoba prestane disati, odmah započnite s postupkom oživljavanja (CPR) i nastavite dok ne stigne pomoć.

Prevencija je najbolja zaštita

Najbolji način borbe protiv bolesti uzrokovanih vrućinom jest njihovo sprječavanje. Radnici na otvorenom i sportaši posebno su ugroženi. Pridržavajte se redovite hidratacije, pijući vodu svakih 15-20 minuta čak i ako ne osjećate žeđ. Postupno se prilagođavajte visokim temperaturama tijekom jednog do dva tjedna.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nosite laganu, široku odjeću svijetlih boja i šešir sa širokim obodom. Planirajte najzahtjevnije fizičke poslove ili treninge za hladnije dijelove dana, rano ujutro ili kasno navečer. Redovito pravite pauze u hladu i koristite sustav "rada u paru" kako biste mogli paziti jedni na druge i na vrijeme uočiti prve znakove problema.

uz korištenje AI-ja

