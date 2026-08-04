NOVI UDAR VRUĆINE Hrvatsku čekaju ekstremi, a najgore tek stiže: Temperature i do 43 °C!

Ekstreman toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe ne pokazuje znakove slabljenja. Prema analizi meteorološkog servisa Severe Weather Europe (SWE), snažan visinski greben nastavlja se širiti prema istoku preko srednje Europe i Balkana, gdje će se tijekom prvog tjedna kolovoza zadržati temperature više od 40 stupnjeva Celzijevih.

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Uzrok ovakvog vremena je postojana toplinska kupola povezana s atmosferskim obrascem poznatim kao Omega blok. Iz sjeverne Afrike i dalje pristiže iznimno topao i suh zrak, zbog čega su temperaturna odstupanja u višim slojevima atmosfere iznad sjeverne Italije, Mađarske, Hrvatske, Srbije i okolnih zemalja među najvišima ikad zabilježenima za ovo doba godine.

Glavni pokretač ovog višetjednog toplinskog vala je snažan sustav visokog tlaka zraka koji se zadržava iznad središnje Europe. Kako se zrak spušta prema tlu, komprimira se i dodatno zagrijava niže slojeve atmosfere. U nizinama, poput Padske i Panonske, prognoziraju se dnevni maksimumi između 40 i 43°C, dok suhi kontinentalni vjetrovi dodatno isušuju tlo i povećavaju rizik od suše.

No ni noći neće donijeti olakšanje. U većim gradovima minimalne temperature ostat će između 22 i 26 stupnjeva, što znači nastavak tropskih noći. Takvi uvjeti dodatno opterećuju organizam, povećavaju rizik od zdravstvenih problema te pogoduju razvoju velikih šumskih požara u južnoj Europi i na zapadnom Balkanu.

Što je toplinska kupola?

Toplinska kupola jedan je od glavnih uzroka najjačih toplinskih valova posljednjih godina u SAD-u, Kanadi i Europi. Nastaje kada se iznad velikog područja razvije snažan visinski greben, odnosno vrlo topao zrak u višim slojevima atmosfere, koji stvara stabilno područje visokog tlaka.

Foto: Severe Weather Europe

Takav sustav djeluje poput poklopca na loncu - zarobljava topao zrak ispod sebe i sprječava njegovo miješanje s hladnijim zrakom. Zrak se pritom spušta prema tlu, dodatno se zagrijava i uzrokuje neuobičajeno visoke temperature pri površini. Ako je sustav dovoljno snažan i stabilan, može potrajati danima ili čak tjednima.

Velik rizik za zdravlje

Meteorolozi upozoravaju da ovakvi toplinski valovi predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i kronične bolesnike. Dugotrajna izloženost visokim temperaturama povećava mogućnost dehidracije, toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara.

Posebno su ugroženi građevinski radnici, poljoprivrednici i svi koji veći dio dana rade na otvorenom. Dodatni problem predstavljaju tropske noći, kada temperatura ne pada ispod 24 stupnja. Tada se organizam ne uspijeva dovoljno rashladiti, što povećava opterećenje srca i krvnih žila te rizik od srčanog i moždanog udara, ali i respiratornih bolesti.

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Na osjećaj vrućine snažno utječe i vlaga zraka. Dok je temperatura od 35°C uz vlagu ispod 60 posto još podnošljiva, pri relativnoj vlazi većoj od 80 posto subjektivni osjećaj može biti jednak temperaturi od gotovo 50 stupnjeva.

Hrvatskoj prijete ekstremne vrućine

Vremensku sliku Europe ovog tjedna obilježava snažan visinski greben iznad središnjeg dijela kontinenta koji se postupno širi prema istoku. Istodobno nad zapadnu Europu stiže visinska dolina koja donosi svježiji atlantski zrak Velikoj Britaniji, Francuskoj i većem dijelu Pirenejskog poluotoka.

Najtoplija zračna masa sredinom tjedna nalazit će se iznad Njemačke, Češke, Poljske, Slovačke, Austrije, sjeverne Italije i Slovenije. Međutim, kako se toplinska kupola bude širila prema istoku, u srijedu će se jezgra najtoplijeg zraka premjestiti nad Hrvatsku, Srbiju i Rumunjsku.

Foto: Severe Weather Europe

Četvrtak će biti najkritičniji dan za sjeverni Balkan. Najviše temperature očekuju se od istočne Slovenije i Hrvatske preko Mađarske, Slovačke i sjeverne Srbije pa sve do Rumunjske i Ukrajine. Ekstremne vrućine nastavit će se i u petak, kada će zahvatiti zapadnu Rusiju te južne dijelove Balkana, uključujući Bugarsku i Grčku.

Temperature +43°C

Od srijede će u dolini rijeke Po u Italiji temperature dosezati oko 40°C. U pojasu od Mađarske preko istočne Hrvatske i sjeverne Srbije do zapadne Rumunjske prognozira se do 42°C.

Vrhunac toplinskog vala očekuje se u četvrtak, kada bi u središnjem dijelu Panonske nizine temperatura mogla dosegnuti čak 43°C.

Foto: Severe Weather Europe

U utorak će vrlo vruće biti i u Njemačkoj, Češkoj i istočnoj Austriji, gdje će se temperature kretati između 36 i 40°C. Kako će svježiji atlantski zrak postupno prodirati prema zapadu kontinenta, ondje će u srijedu uslijediti blago osvježenje, dok će se najtopliji zrak premjestiti prema Hrvatskoj i istočnoj Europi.

Na istoku kontinenta od srijede do petka očekuju se temperature između 38 i 41°C, uz nastavak tropskih noći i minimalne temperature iznad 20 stupnjeva.

Novi toplinski val moguć već idući tjedan

Prema srednjoročnim prognozama, ni nakon ovog toplinskog vala ne nazire se dugotrajnije osvježenje. Meteorološki modeli pokazuju da bi se tijekom idućeg tjedna iznad jugozapadne, zapadne i srednje Europe mogao razviti novi snažan visinski greben koji bi ponovno stvorio toplinsku kupolu.

Foto: DHMZ

Ako se prognoze ostvare, novi val ekstremnih vrućina zahvatio bi Portugal, Španjolsku, Francusku i područje Alpa, a postupno bi se proširio i prema Britanskom otočju. Istodobno bi sadašnji greben nad istočnom Europom i Balkanom tijekom idućeg vikenda trebao oslabjeti.