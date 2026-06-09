Što vas čeka? Ovo su znakovi da će netko biti uspješan u životu

PONEKAD STE MALO IZBIRLJIVI Ljudi bi mogli reći da ponekad previše tražite. No to je zato što ne pristajete na ono što vam se samo nudi, dok mnogi drugi to rade. Imate svoje granice i standarde, i to je sasvim u redu. Ako ste naručili tortu od mrkve, zašto biste prihvatili komad čokoladne? | Foto: PROFIMEDIA