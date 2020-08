Što vas privlači? Ekstroverti više vole ravnicu, introverti planine

Znanstvenici su utvrdili kako postoji vrlo jasna i nedvosmislena veza između karakternih crta pojedinaca i pejzaža koji ih privlače. Tako ekstroverti vole ravnice, a introverti su skloniji brdima

<p>Ljudi koji žive u planinskim predjelima SAD-a više su introvertirani od ljudi koji žive u ravnicama. Ovu vezu topografije i osobnosti objavili su nedavno u članku u stručnom časopisu Journal of Research in Personality, piše<a href="https://bigthink.com/topography-and-personality"> BigThink.</a></p><p>Članak pod naslovom <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092656615300027">"Personality and Geography: Introverts Prefer Mountains,"</a> sadrži fascinantne podatke o razlici između nadmorske visine i podataka o osobnosti pojedinaca koje su prikupljali diljem čitave zemlje.</p><p>Države na lijevoj strani grafikona imaju manje brdovitog terena od onih na desnoj strani. Države na dnu grafikona imaju relativno više introverta nego države na vrhu grafikona. Aljaska je uvjerljivo najbrdovitija država te je među onima koje imaju najviše introverta.</p><p>Prestigli su je Maryland i New Hampshire koji su izjednačeni. Sjeverna Dakota, najekstrovertiranija država u SAD-u, također je među onima s najviše ravnica. Slijede Wisconsin i D.C, koji su također prilično ravni. Grafikon ipak ne objašnjava jesu li ljudi postali introvertirani u planinskim državama, ili su oni iz ravnica odlučili preseliti se u brdovitije krajeve. </p>