Što vaše poruke skrivaju: Emoji koje šaljete otkriva vašu narav

Slika vrijedi 1000 riječi, a emoji ili emotikoni koje koristimo u porukama često nam služe da prenesemo svoje osjećaje i damo dublje značenje riječima. Evo što znači ako često šaljete srce, smiješka ili palac gore

<p>Studije su pokazale da najpopularniji emojiji uključuju nasmijana lica, poljupce i srca. Psihologinja Corinne Sweet tumači značenja iza odabira emojija, objašnjavajući kako to nije slučajno. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odgoj bez mobitela</strong></p><p>No, emotikoni su puno više od toga. Znanstvenici su već utvrdili kako njihovo korištenje može otkriti i mnogo o našoj osobnosti. Ljudi koji ih ne koriste često (ili uopće) smatraju se hladnima. Oni koji ih previše koriste (znate na kojem mislimo), često su neozbiljni, bezbrižni i drugi se ne pouzdaju u njih previše. </p><p>- Emojiji su vrlo pametni. Oni su vizualni jezik znakova koji ljudi koriste kao stenografiju za svoja emocionalna stanja - objašnjava Corinne, psihologinja i autorica knjige Kako reći ne.</p><p>Tehnički stručnjaci koji analiziraju osjećaje pomoću emojija otkrili su da iscrpljene nove majke redovito koriste plačno lice emoji lice, što je svakako simbolika njihovog emocionalnog stanja, premorenosti i brige, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9011221/What-emojis-say-Psychology-shortcut-mind.html">Daily Mail</a>.</p><p>Pokazalo se da žene dvaput više koriste emojije od muškaraca, što Corinne ne iznenađuje.</p><p>Muškarci su naučili potiskivati emocije, a ženama je ugodnije izražavati ih, kaže ona.</p><p>Dakle, sljedeći put kada želite znati kako se netko osjeća, nema potrebe pitati: samo pogledajte njihove nedavno korištene emojije i saznat ćete sve što trebate znati. </p><h2>Slike koje govore tisuću riječi</h2><h2>Srca</h2><p>Ako ste ljubitelj srca, velika je vjerojatnost da ste topli, nježni i ne bojite se izraziti svoje osjećaje.</p><p>- Srce je općeniti izraz topline, pa je ovo poruka ljubavi i naklonosti, ali morate biti oprezni kome ga šaljete - kaže Corinne.</p><p>'Ljudi mogu biti labavi u vezi s tim stvarima, ili čak neprikladni, šaljući ih na primjer šefu. Ako ste netko tko ga često koristi, to znači da ne diskriminirate, no možda pretjerujete u iskazivanju pozitivnih emocija, kad situacija nije toliko bitna, pa ona gube i na značenju.'</p><h2>Palac gore</h2><p>Corinne je rekla da se umjesto pisanja rečenica mogu koristiti emojiji s palcem.</p><p>Većina ljudi u određenom trenutku razgovora koristi palac gore - to je jednoznačno rješenje koje u većini slučajeva funkcionira - ali ako se opetovano koristite, možda ćete utvrditi da niste veliki komunikator i zapravo se izbjegavate izraziti.</p><p>- Ljudi ga mogu koristiti umjesto da zapravo ispisuju rečenice - kaže Corinne.</p><p>Postoji mnogo različitih interpretacija - to može biti dogovor ili 'dobro za tebe i dobro učinjeno', ili samo 'zvuči dobro'.</p><h2>Smijeh do suza</h2><p>Jedan od najčešće korištenih emojija, ovaj je brzo zamijenio "LOL" i "haha", pa ako je ovo u vašim najčešće korištenim emojijima, vjerojatno ste ona osoba koja je puno pisala "LOL". 'Ako ovo upotrijebite, očito lako pronalazite nešto vrlo zabavno ili smiješno', objašnjava Corinne.</p><p>Ali to bi također moglo značiti da niste uvijek osjetljivi na druge.</p><p>Ovaj se emoji može koristiti i protiv ljudi, i za njih. Pa pazite da ne ponižavate ljude ili ih uzrujavate smijući im se. Budite malo osjetljivi kako ga upotrebljavate i koliko često.’</p><h2>Dlan preko lica</h2><p>Ako ste veliki korisnik ‘dlana na licu’, vjerojatno ste temperamentni i poprilično ironični. Emojiji koji potječu od automatske geste prekrivanja glave rukama kad se osjećate iznervirano ili zatečeno znak je da smatrate kako je nešto 'previše da bi se pretočilo u riječi'.</p><p> - U ovom se trenutku prilično koristi, s obzirom na svijet u kojem živimo, gdje je sve neodoljivo. Mnogi se ljudi osjećaju frustrirano tijekom epidemije Covid-19 - kaže Corinne. </p><h2>Alkohol</h2><p>Za koji god alkoholni emoji da se odlučite, to obično znači da ste ona osoba koja se okreće alkoholu radi proslave ili darivanja.</p><p>- Ljudi alkoholom utapaju tugu, ali i slave. Ako je pjenušavo, poput čaša za pjenušac, to je više proslava, dok vinski emojiji mogu značiti da popijemo piće, opustimo se ili čak zaplačemo. To je povezano s udobnošću, odnosno uživanjem i potrebama više od svega - kaže Corinne.</p><h2>Majmunska lica</h2><p>Corinne kaže da emojiji s majmunskim licem (na slici) mogu značiti želju za ogovaranjem. Trio majmunskih lica s rukama koje prekrivaju uši, oči i usta predstavljaju frazu: ‘ne čuj zlo, ne vidi zlo, ne govori zlo’, pa su šanse da ako upotrebljavate ove emojije poznate staru basnu.</p><p>Ali također sugerira da ćete nešto zadržati za sebe ili ste previše sramežljivi da biste nešto podijelili. Često znači da postoji nešto o čemu želite razgovarati, ali nećete ili želite ogovarati, ali niste, kaže Corinne. </p><h2>U svijetu ljubavi</h2><p>Korisnici koji češće koriste emotikone u dopisivanju s potencijalnim ljubavnim partnerima, u prosjeku, češće odlaze na drugi spoj s tom osobom. Također, česti korisnici emotikona češće se ljube na izlascima, seksaju ili započinju vezu s tim osobama.</p><p> </p><p> </p>