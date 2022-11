Što znači 'advent' i zašto danas palimo prvu svijeću na vijencu?

Danas se pali prva svijeća na adventskom vijencu i time četiri tjedna prije Božića započinje razdoblje Došašća, odnosno duhovne pripreme za Božić. Ono uvijek počinje nedjeljom koja pada između 27. studenog i 3. prosinca (nedjeljom koja je najbliža blagdanu Sv. Andrije) i predstavlja, zapravo, vrijeme čekanja na preobrazbu.

POGLEDAJTE VIDEO: Adventski vijenac

Nekada je to bilo vrijeme pokore. Počinjalo je od blagdana Svetog Martina, koji se slavi 11. studenog i trajalo do samog Božića. U vrijeme Rimske liturgije to razdoblje postaje razdoblje slavlja i radosti, da bi od 13. stoljeća, nakon spajanja liturgija, to bilo vrijeme u kojemu kombiniramo pokorničke i slavljeničke običaje.

Foto: Dreamstime

Samo značenje riječi advent dolazi od latinske riječi 'advenire', što znači dolazak. Dakle, čekamo dolazak Isusa Krista u naš svijet.

Advent nekoć

Nekada su na vijencu stajale 24 svijeće, 4 velike crvene i 20 malih bijelih. Velike crvene su se palile nedjeljom, a male bijele svaki dan. Tako su svakodnevno bile podsjetnik vjernicima na duhovnu pripremu zbog dolaska Božića. Danas se održala samo tradicija paljenja svijeća nedjeljom, pri čemu svaka ima posebno značenje:

Foto: Dreamstime

Svijeće obično postavljamo kao ukras u adventskom vijencu, koji se izrađuje od zimzelenih grančica spletenih u krug, kao simbol vječnoga života.

Najčitaniji članci