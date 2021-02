Grgur Gabrek (32) iz Svete Nedelje kaže da se ni ne sjeća kad je otkrio da ga zanima obrada drveta jer se od djetinjstva bavio izradom sitnica poput lukova i praćki. Danas u obiteljskoj tvrtki izrađuje građevinske konstrukcije od drveta, a u slobodno vrijeme na YouTube kanalu pratiteljima otkriva kako izraditi razne predmete, uključujući i drvene bas gitare.

POGLEDAJTE VIDEO o njemu:

- Zapravo nisam stolar nego inženjer građevine. Moj tata je od 1991. godine obrtnik koji se bavio popravkom nebenzinskih stojeva, a dok sam bio srednjoškolac kupio je stojeve za obradu drveta i time se počeo baviti iz hobija. U međuvremenu je hobi pretvorio u osnovni posao, a kad sam počeo studirati zanimala nas je građevina pa smo se počeli time baviti. Izrađujemo konstrukcije od lameliranog drveta poput zakrivljenih greda, nosača i rešetkastih konstrukcija - pojašnjava Grgur dodajući kako je upravo to bio poticaj za pokretanje YouTube kanala.

- Htio sam promovirati našu tvrtku, a brat Gustav koji je inače inženjer drvne tehnologije stalno mi je govorio da bih trebao objavljivati na internetu to što radimo. Najprije sam htio proizvodnju snimati u stvarnom vremenu kao stream - prisjeća se Grgur.

Počeo je razmišljati kako realizirati ideju, no ubrzo je shvatio da je riječ o prevelikoj investiciji jer bi morao kamere postaviti po cijeloj radioni da bi prikazao proces rada. Za objavu jednostavnog videa pak dovoljna je jedna kamera, pa je odlučio pokušati snimiti izradu drvene konstrukcije za restoran. Montaža i priprema videa potrajali su tri mjeseca i konačno, 1. svibnja 2016. godine ga je objavio.

- Kad sam to objavio, nitko nije pogledao video. No već tada sam se zainteresirao za snimanje i montažu te YouTube, pa sam u međuvremenu napravio još pet videa s istim neuspjehom. No kad sam objavio video o tome kako izraditi kućicu za pse, doslovno preko noći imao sam više od sto tisuća pregleda - prisjetio se Grgur.

Od tog trenutka stvari su se pokrenule munjevitom brzinom. Ubrzo je objavio video kako izraditi drveni fidget spinner te se oduševio vidjevši da ima više od milijun pregleda.

- To sam napravio u trenutku dok su fidget spinneri bili aktualni, a za njih su mi se javljali čak i iz Kine. Moj je dizajn bio specifičan jer je riječ o kombinaciji crne i bijele boje u znaku Yin Yanga. A onda sam tjedan dana poslije vidio na eBayu da ih Kinezi izrađuju i prodaju od plastike. Nije to prvi put da su mi ukrali ideju. Stalno mi šalju poruke pojedinci koji pokušavaju na svoj način izraditi moje proizvode, a tjedan dana nakon što sam objavio video izrade počivaljke Lounger chair, javio mi se čovjek iz Indije koji ju je počeo proizvoditi. Nisam dobio ništa, nema tu ni zarade ni zaštite. Sve se kopira, ali oko toga se ne vrijedi uzrujavati - kaže Grgur dodajući kako je taj video pogledalo više od dva milijuna ljudi.

Ističe da mu se često javljaju pratitelji iz različitih azijskih zemalja tražeći da ih zaposli, a najviše ga prate u SAD-u. Čak 98 posto pratitelja su muškarci u dobi od 30 do 34 godine, a iz Hrvatske ih je svega nekoliko tisuća.

- Budući da je sve krenulo strelovitom brzinom, odlučio sam pokrenuti obrt za proizvodnju filmova i trgovinu. Kad mi stignu uplate od reklama te platim porez i sva davanja, ostaje mi još jedna plaća. Zarada nije uvijek jednako stabilna jer ovisi o broju pregleda. Prosjek je oko dolar na 1000 pregleda. Nadam se da ću uspjeti napraviti viralni video sa 20 milijuna pregleda i tako zaraditi konkretan novac. To mi je san - iskren je Grgur.

Kaže kako svakog dana od 8 do 16 sati radi u obiteljskoj tvrtki, a onda se nakon toga baca na YouTube i radi na objavama do 21 sat.

- Zadnji slobodni dan imao sam negdje oko Božića, i to samo zato što sam imao COVID. Ležao sam tri do četiri dana, i iskreno, to mi je bilo najteže razdoblje ikad. Jedva sam čekao da sve prođe i da se što prije vratim poslu. Naime, kod ovog posla nema vremena za čekanje. Stalno morate objavljivati nešto novo i neprestano raditi. Trudim se objaviti nešto najmanje svaka dva tjedna, jer jedino na taj način zadržavate pretplatnike i dobivate nove. Važno mi je da priča stalno raste. Ne smije stati - uvjeren je naš sugovornik.

U poslu mu pomažu brat i zaručnica Matea, a kaže kako su svadbu planirali u svibnju. Trenutačno čeka građevinsku dozvolu za gradnju kuće, pa je to njegov sljedeći veliki projekt koji će, naravno, također objaviti na svom kanalu.

- Planiram sve sagraditi sam, od stepenica do stolova, stolaca, kreveta. Čak ću napraviti i oplatu za zidove pa vjerujem da će me to okupirati barem godinu i pol - prepričava Grgur koji se odnedavno počeo baviti i izradom električnih gitara od kojih je jednu prodao u SAD-e, a drugu je kupio Ivan Dečak iz Vatre.

- Zapravo, i za to je zaslužan moj brat. On je glazbenik u obitelji jer svira violončelo i električnu bas gitaru pa je predložio da sami izradimo jednu. Napravili smo je za video, a potom smo nastavili jer smo prepoznali interes. Do sad smo ih napravili sedam. Naravno, potrebno je znanje pa moj brat brine o akustici, kolega koji se 17 godina bavio izradom instrumenata u privatnoj radnji nam je tehnička podrška, a ja sam zadužen za dizajn - kaže Grgur.

Sve što izrađuje za YouTube kanal mora biti inovativno i drugačije pa mu zato niti jedan zadatak ne pada teško, no kad je riječ o obiteljskom poslu, bilo je izazova od kojih osobito pamti pripremu drvene konstrukcije na svodu novog terminala Zračne luke Split.

- Za taj projekt klijenti su došli k nama jer se nitko drugi nije usudio primiti tog posla. Riječ je o gredama dužine 25 metara i težine veće od sedam tona, a trebalo ih je vrlo precizno postavljati - kaže on.

Velika pomoć u poslu, ali i inspiracija u stvaranju dizajnerskih rješenja, roboti su koje su prije nekoliko godina kupili od tvornice BMW-a. Ondje su roboti služili za točkasto zavarivanje karoserije automobila, a u obiteljskoj tvrtki koriste ih kao CNC glodalice.

- Nikad nismo kupcu rekli da nešto ne možemo i uvijek smo nalazili načina da realiziramo i najzahtjevnije projekte. Sve što netko zamisli, mi možemo napraviti - zaključio je Grgur.