Da, građevinari su dobro plaćeni, no djeca imaju druge planove i očekivanja od škole

Piše Ana Dasović,
Zagreb: Na Zrinjevcu održana manifestacija Dojdi osmaš | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mladi uglavnom ne žele raditi danonoćno (medicina) ili biti potplaćeni i podcijenjeni u odnosu na uloženi trud (prosvjeta). S druge strane, žele kvalitetne škole, entuzijastične nastavnike i konkretna znanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio je preporuke za upis u srednje škole i na fakultete. Već godinama se te preporuke ponavljaju - učenicima preporučuju upis obrtničkih zanimanja, građevinarskih, traže se medicinske sestre, dentalni i farmaceutski tehničari, primalje... U visokom obrazovanju traže se liječnici, nastavnici, djelatnice i djelatnici u zdravstvu.

