POČINJU UPISNE BRIGE

HZZ preporučuje: Traže se nastavnici, medicinske sestre i građevinari, nemojte ekonomiju

Zagreb: Na Zrinjevcu održana manifestacija Dojdi osmaš | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Zanimanja vezana uz medicinu, zdravstvo i obrazovanje su najtraženija. Preporučuju se stručni studiji sestrinstva, medicine, farmacije, dentalne medicine, posebno su traženi logopedija te rehabilitacija i psihologija

Osmaši i maturanti koji još nisu odlučili u kojem smjeru žele nastaviti obrazovanje mogu potražiti inspiraciju u obrazovnim smjernicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2026. Prema analizama dosad upisanih učenika, potreba na tržištu i nacionalnih razvojnih strategija, HZZ je napravio preporuke za 20 upisnih područja prema kojima županije i gradovi daju stipendije za deficitarna zanimanja, a škole i fakulteti bi trebali određivati upisne kvote.

Što se srednjih škola tiče, svim županijama deficitarna su zanimanja u građevinarstvu, od poslova u zgradarstvu do ličioca, polagača podova i slično. Preporučuju se i zanimanja vezana uz automobile, od automehatroničara do servisera karoserije, kao i sva vezana uz elektroinstalacije, instalacije grijanja i klime. U trogodišnjim strukovnim zanimanjima i dalje su traženi učenici u svim ugostiteljskim područjima, kuhari, kao i pekari te prodavači. U četverogodišnjim zanimanjima najtraženije su medicinske sestre i dentalni tehničari, a u Dalmaciji zanimanja vezana uz turizam.

Zanimanja vezana uz medicinu, zdravstvo i obrazovanje su najtraženija. Preporučuju se stručni studiji sestrinstva, medicine, farmacije, dentalne medicine, posebno su traženi logopedija te rehabilitacija i psihologija. U svim županijama preporučuju se upisi nastavničkih smjerova matematike, informatike, fizike, te rani predškolski odgoj i učiteljski smjerovi.

Kao i prošlih godina smanjenje kvota preporučuje se za ekonomska i zanimanja poput upravno-poslovnog referenta i komercijalista. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji specifično se preporučuje smanjenje kvota za zanimanja iz grafičke struke i modnog dizajna. Preporučuje se i manji upis zanimanja Turistički tehničar destinacije. Za Split, Omiš, Kaštela, Makarsku i Trogir preporučuje se manje upisa za automehatroničare i, zanimljivo, manje kvote za kineziologiju, iako je zanimanje mladih u Splitu za taj studij izuzetno veliko.

Kad se usporede podaci o upisima maturanata na fakultete, ispada da je najveći interes upravo za područja za koja HZZ predlaže smanjenje upisa, od ekonomije do spomenute kineziologije. Sveučilišta, pak, najviše muči smanjenje broja studenata i “napuhavanje” kvota. To dovodi do toga da ostaju tisuće nepopunjenih mjesta, bez obzira na preporuke i potrebe.

