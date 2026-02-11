Stomatolog: Šest načina na koje zubni plak može uništiti osmijeh

Najveći neprijatelj oralnog zdravlja i dalje je zubni plak, ljepljivi sloj bakterija koji može uzrokovati ozbiljna oštećenja zuba i desni. Dr. Kabir Bhogal, glavni stomatolog i osnivač klinike Revive Clinic, upozorava da plak može utjecati na cjelokupno zdravlje usne šupljine te dovesti do brojnih problema, od neugodnog zadaha do gubitka zuba.

Prema njegovim riječima, način na koji se organizam nosi s plakom ovisi o imunitetu, genetici, ali i životnim navikama poput prehrane, pušenja i konzumacije alkohola. Također naglašava da bakterije iz usne šupljine mogu putem krvotoka utjecati i na druge organe.

Nadražene i bolesne desni

Zdravlje desni ključno je za zdravlje cijele usne šupljine. Plak, koji se nakuplja na površini zuba, jedan je od glavnih uzroka iritacije desni. Ako se ne ukloni na vrijeme, može dovesti do bolesti desni, lošeg zadaha, povlačenja desni, infekcija, karijesa i naposljetku gubitka zuba.

Dugotrajan loš zadah

Neugodan zadah, poznat i kao halitoza, često je posljedica nakupljanja plaka i loše oralne higijene. Bakterije u ustima razgrađuju ostatke hrane i oslobađaju spojeve neugodnog mirisa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Stomatolog upozorava i da neke vodice za ispiranje usta mogu pogoršati problem jer sadrže alkohol koji isušuje usnu šupljinu. Smanjena količina sline omogućuje bakterijama brže razmnožavanje, što dodatno pojačava neugodan zadah.

Trošenje zubne cakline

Kada bakterije iz plaka razgrađuju šećere, dolazi do oštećenja zubne cakline, zaštitnog sloja zuba. Iako je caklina najtvrđe tkivo u ljudskom tijelu, ne može se obnoviti kada se jednom ošteti.

Oštećenja cakline mogu uzrokovati osjetljivost zuba, povećati rizik od karijesa te dovesti do promjene boje zuba i njihove žućkaste nijanse.

Klimanje i gubitak zuba

Ako se plak ne uklanja redovito, može se pretvoriti u zubni kamenac, tvrdi sloj koji omogućuje bakterijama lakše prianjanje uz zube. To može uzrokovati povlačenje desni i oštećenje potpornih tkiva, zbog čega zubi s vremenom mogu postati klimavi i ispasti. Redovito održavanje oralne higijene i profesionalno čišćenje zuba najbolji su način prevencije ovih problema.

Početna upala desni

Gingivitis je rani stadij bolesti desni, a najčešće se prepoznaje po otečenim i krvarećim desnima. Iako je stanje neugodno, u ovoj fazi oštećenja su još reverzibilna uz pravilnu njegu zuba i redovite stomatološke preglede.

Foto: lev dolgachov

Ako se ne liječi, gingivitis može prijeći u parodontitis, ozbiljniji oblik bolesti desni koji može uzrokovati trajna oštećenja.

Gubitak kosti čeljusti

U uznapredovalim slučajevima bolesti desni može doći do propadanja čeljusne kosti i vezivnog tkiva koje drži zube na mjestu. Kronične upale postupno razgrađuju kost, što može dovesti do razmicanja zuba, promjene zagriza i njihovog pomicanja.

Liječenje uznapredovalih bolesti desni može biti vrlo skupo i uključivati zubne implantate, mostove ili proteze. Ipak, stručnjaci naglašavaju da se većina ovih problema može spriječiti pravilnim pranjem zuba i redovitom oralnom higijenom.