Stop dijabetesu: Uz jelovnike za jesen i zimu pobijedite šećer

Poseban je problem pretilost djece, koja je u zadnjim godinama u porastu. Pretilost u predškolskoj dobi povećava rizik od pretilosti u odrasloj dobi za 30 posto, dok čak polovica djece koja su u školskoj dobi pretila imaju višak kilograma i u odrasloj dobi, pokazuju istraživanja.

Zato je važno mijenjati navike, osobito u obitelji, a onda i u predškolskim i školskim ustanovama, upozorava doc. dr. sc. Dario Rahelić, specijalist interne medicine, endokrinolog i dijabetolog, pročelnik Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i kliničku farmakologiju KB-a Dubrava, ujedno predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a te voditelj programa Međunarodne dijabetičke federacije Young Leaders in Diabetes.

- Mnoga djeca danas kod kuće nemaju tople, kuhane obroke i još nije napravljeno dovoljno da se uključe u sportove i da se svakodnevno bave tjelesnom aktivnošću. A ako ne steknu te navike u ranoj dobi, teže je očekivati da će kao odrasli redovito vježbati da bi očuvali zdravlje - upozorava sugovornik uoči Svjetskog dana šećerne bolesti čija je tema ove godine Dijabetes i obitelj.

Upravo je na roditeljima, dodaje, odgovornost da djecu pouče zdravim navikama i izbjegavanju namirnica poput grickalica, gaziranih sokova i brzih zalogaja iz pekara.

- Preporuka je zdrava mediteranska prehrana. Vodite računa da raspored obroka bude takav da se organizmu ravnomjerno osigura dovoljno energije tijekom dana, kako se navečer ne biste pregladnjeli pretrpavali hranom, što s vremenom povećava rizik od pretilosti i dijabetesa - kaže.

U tome će vam pomoći i jesenski i zimski jelovnici za ljude koji imaju šećernu bolest, a kojih se mogu pridržavati i članovi njihovih obitelji te svi zdravi ljudi u svrhu prevencije dijabetesa. Korisna mjera u organizaciji zdrave prehrane je i glikemijski indeks.

- Izražava se na skali između 1 i 100, pa su u prehrani poželjne namirnice nižega glikemijskog indeksa, umjereno treba jesti one na sredini skale (između 40 i 65), dok bi hranu s indeksom iznad 75 trebalo izbjegavati. Tako bijeli kruh i peciva od bijelog brašna imaju izrazito visok glikemijski indeks, oko 90, a peciva od integralnog brašna oko 65.

Glikemijski indeks pokazuje za koliko određena namirnica povećava vrijednost glukoze u krvi u dva sata nakon obroka, objašnjava doc. dr. Dario Rahelić.

- Namirnice visokoga glikemijskog indeksa tu vrijednost podižu naglo, zbog čega se povećava lučenje inzulina, da bi ih organizam lakše preradio, no onda se i relativno brzo dogodi i pad te vrijednosti, odnosno dolazi do hipoglikemije i potrebe za jelom. Nakon toga često posežemo upravo za namirnicama koje brzo podižu šećer i tako se vrtimo u začaranom krugu - objašnjava Rahelić.

Upozorava da to s vremenom može dovesti do povećanja tjelesne mase, odnosno pretilosti, a česti skokovi glukoze u krvi povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2. Poseban je problem to što dijabetes tako desetak godina može ostati neprepoznat, tako da se otkrije tek nakon što se pokažu posljedice takvog tinjajućeg dijabetesa, upozorava naš sugovornik.

- Šećerna bolest ubraja se u bolesti koje se uspješno mogu prevenirati, kojima se može dobro upravljati te spriječiti razvoj komplikacija, a pravilna prehrana izuzetno je važna u prevenciji i regulaciji glikemije - ističe mag. Eva Pavić, specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane te rukovoditeljica Sektora za prehranu i dijetetiku u KBC-u Zagreb.

Dodaje da je pridržavanje principa mediteranske prehrane povezano sa smanjenim rizikom od metaboličkog sindroma i pretilosti, što pomaže u smanjenju razvoja šećerne bolesti tipa 2. Znanstveno je dokazano da primjenom pravilne prehrane možemo znatno utjecati na razvoj šećerne bolesti tipa 2, odgoditi razvoj kroničnih komplikacija za sve tipove šećerne bolesti, a samim time i poboljšati kvalitetu života oboljelih.

To je razlog zbog kojeg je prehrana istaknuta kao prvi korak u liječenju šećerne bolesti u smjernicama različitih dijabetoloških društava, čiji je cilj da se pomogne oboljelima i njihovim obiteljima, ali i razlog zbog kojeg se taj način prehrane ističe kao jedan od glavnih faktora u prevenciji dijabetesa općenito.

- Na jelovniku čovjeka koji ima šećernu bolest poželjna je raznovrsna prehrana, s naglaskom na namirnicama mediteranskog podneblja, što podrazumijeva maslinovo ulje, morsku ribu (bogatu omega-3 masnim kiselinama), povrće (osobito korjenasto i zeleno lisnato povrće), voće, integralne žitarice, vino, rogač, bademe i mediteranske začine, uz umjereni unos peradi i mliječnih proizvoda, te niski unos mesa i slatkiša - savjetuje naša sugovornica.

Dodaje kako je važno da poduka o pravilnoj prehrani bude individualno prilagođena, pri čemu treba obratiti pozornost na dob bolesnika, način života, socio-ekonomski status, tjelesnu aktivnost i komplikacije vezane uz šećernu bolest.

Zato pacijenta i njegovu obitelj treba uključiti u razvoj plana liječenja te donijeti specifične, mjerljive, ostvarive i realne ciljeve u zadanom vremenskom roku. Također, potrebno je redovito kontrolirati pacijenta i, ako je to potrebno, mijenjati plan - dodaje.

Uz pravilnu prehranu, vrlo je važna kontrola glikemije i rizičnih faktora za razvoj kardiovaskularnih bolesti, kao i redovite kontrole kod liječnika i pristup u kojem se pacijent stavlja u fokus i naglašava se važnost njegove angažiranosti u liječenju šećerne bolesti, dodaje Pavić. Naglašava da je u liječenju važno izabrati terapiju koje se pacijent može pridržavati.

Ukupna kalorijska vrijednost obroka koju trebamo osigurati tijekom dana ovisi o visini i tjelesnoj masi, indeksu tjelesne mase (odnosno o tome imamo li višak kilograma ili ne), kao i o dobi te o tome bavimo li se nekom tjelesnom aktivnošću ili težim fizičkim radom ili ne.

Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, čovjek zdrave tjelesne mase trebao bi unositi oko 2000 kalorija na dan, s tim da muškarci, posebice fizički aktivni, mogu i do 2500 kalorija dnevno.

Preporučen dnevni energetski unos je individualan, jer ovisi i o dobi, visini, građi osobe te mišićnoj masi i tome koliko je fizički aktivna, odnosno koliko energije kroz dan potroši. Neke novije smjernice koje uzimaju u obzir činjenicu da se sve manje krećemo upućuju na to da bismo te vrijednosti za prosječno zdravog čovjeka mogli smanjiti za 10 posto, no i to ovisi o spomenutim parametrima.

- Procjene pokazuju da 50-godišnjakinja visoka 170 cm, koja ima 85 kilograma, za održavanje tjelesne mase u mirovanju treba oko 1550 kalorija na dan. Želite li smršavjeti, ukupan unos kalorija treba smanjiti, no preporučuje se da energetski balans postignete tako što ćete smanjiti prehranu, ali i povećati potrošnju.

Na primjer, ako dnevno trebate smanjiti energetski unos za 500 kalorija, za 200 kalorija se može smanjiti energetska vrijednost obroka te uvesti dodatnu svakodnevnu aktivnost tijekom koje će se potrošiti preostalih 300 kalorija. Pritom treba imati na umu: radi očuvanja zdravlja ne preporučuje se unositi manje od 1200 kalorija na dan - kaže doc. dr. sc. Dario Rahelić uz napomenu da restriktivne redukcijske dijete nisu preporučljive.

S druge strane, pojedete li svaki dan 500 kalorija više u odnosu na dnevne potrebe (što odgovara nekoliko kriški salame ili slanine, ili 150 grama šlaga, ili dva peciva, ili 150 grama tjestenine s jajima, ili 80 grama zobenih pahuljica s jogurtom, primjerice), mogli biste dobivati i do kilogram tjedno.

Učite o hrani

Naučite ponešto o kalorijskoj vrijednosti namirnica, o njihovu glikemijskom indeksu i optimalnom kombiniranju u obrocima. Ako je potrebno, potražite savjet stručnjaka.

Planirajte tjedan dana unaprijed

Potražite nove recepte za pripremu obroka pa napravite plan prehrane za tjedan dana kako biste na vrijeme mogli obaviti nabavu namirnica u skladu s tim.

Najviše povrća

Stavite naglasak na kuhane obroke, jela sa žlicom, povrće i voće. Kod glavnog obroka trećinu tanjura može činiti meso, trećinu žitarice, a ostatak bi trebalo činiti sezonsko povrće.

Spremni za posao

Planirajte obroke koje možete ponijeti na posao umjesto peciva u pekarnici ili grickalica u pauzi. Poučite djecu o važnosti zdravih međuobroka i potaknite ih da u školu ponesu voće, jogurt ili domaći obrok.

Budite aktivni

Budite fizički aktivni barem 30 minuta na dan. Parkirajte malo dalje od posla ili izađite tri tramvajske stanice prije cilja pa brzo hodajte. Barem pola sata na dan provedite s djecom u parku.

Namirnice s visokim glikemijskim indeksom

115-100: kukuruzni sirup (115), pivo (110), glukoza i glukozni sirup (100)

95-85: krumpiri pečeni u pećnici (95), bijeli kruh bez glutena (90), kuhana mrkva, kuhani korijen celera, kukuruzne pahuljice, hamburger pecivo, med, kokice, rižino mlijeko, bijeli sendvič kruh, bijelo pšenično brašno (85)

80-75: kuhani bob, pire krumpir (80), krafne, lazanje, buča, tikva (75)

70: pecivo, čokoladna pločica (sa šećerom), kukuruzno brašno, kroasan, datulje, njoki, melasa, šećerni sirup, rezanci (meka pšenica), oguljeni kuhani krumpir, palenta, kukuruzna kaša, čips od krumpira, dvopek, obična riža, bijeli šećer (saharoza)

65: kuhana cikla, kus-kus, griz, džem (sa šećerom), javorov sirup, marmelada (sa šećerom), muesli (sa šećerom ili medom), ananas iz konzerve, grožđice), raženi kruh (s 30% raži), slatki kukuruz, kukuruz, kruh od cjelovitog zrna

60: marelice iz konzerve, banana (zrela), kesten, pšenično brašno, riža dugo zrno, majoneza (industrijska slatka), zobena kaša, čokolada u prahu (sa šećerom)

55: kolačići (brašno, maslac, šećer), sok od grožđa (nezaslađeni), kečap, senf (sa šećerom), breskve (limenka sa sirupom), špageti (jako kuhani), sushi, tagliatelle (jako kuhane)

Namirnice sa srednjim glikemijskim indeksom

50: sve vrste mekinja, sok od jabuke (nezaslađeni), keksi (od cjelovitog brašna, bez šećera), smeđa riža, nepolirana riža, žitna pločica (energetska bez šećera), sok od brusnice (nezaslađeni), kivi, makaroni (od durum pšenice), muesli (bez šećera), sok od ananasa (nezaslađeni), slatki krumpir, cjelovita pšenična tjestenina

45: banana (nezrela), ječam, cjelovito zrno, smeđa basmati riža, brusnica, integralno brašno, sok od grejpa (nezaslađeni), grožđe (svježe voće), grašak (limenka), sok od naranče (svježi, nezaslađeni), ananas (svježe voće), raž (integralno brašno, kruh), tost integralni kruh, cjelovita bulgur pšenica (kuhano), cjelovite žitarice (bez šećera), cjeloviti kus-kus, cjeloviti griz Foto: Anna Kucherova

40: špageti al dente (5 min. kuhanja), kruh 100% integralni s pravim kvascem, heljda, kaša (integralni kruh/brašno), sok od mrkve (nezaslađeni), kokosovo mlijeko, suhe marelice, smokve i šljive, tjestenina od integralne pšenice al dente, zobene pahuljice (nekuhane), zob, kikiriki maslac (bez šećera), dunja (kuhana/žele, bez šećera), kolači (integralno brašno, bez šećera)

Namirnice s niskim glikemijskim indeksom

35: Azuki grah, jabuka, svježe voće, jabuke dinstane, umak, crni grah, korijen celera (sirovi), slanutak (brašno), slanutak (limenka), kineski rezanci, Dijon senf, sušene jabuke, sušene rajčice, kruh od žitarica, smokve (svježe), grašak (svježi), naranče (svježe), šljive (svježe), šipak (svježi), dunja (svježa), kvinoja, pirjano voće, kompot (bez šećera), suncokretovo sjeme, sok od rajčice (prirodni), bijela bademova pasta (nezaslađena), bijeli grah, canellini, kvasac, jogurt

30: Bademovo mlijeko, cikla (sirova), leća, mrkva (sirova), češnjak, grejp (svježi), džem (bez šećera, voćem zaslađen), marmelada (bez šećera), mlijeko (obrano ili ne), zobeno mlijeko (nekuhano), kruške (svježe), mlijeko u prahu, sojino mlijeko, mandarina, rajčice, sirova repa

25-20: Kupina, dud (murva), borovnica, crna čokolada (>70% kakao), humus (slanutak, tahini, limun, češnjak), zlatni grah, sojino brašno (25), čokolada (>85% kakao), patlidžan, sok od limuna (nezaslađeni), kakao prah (bez šećera), prava fruktoza (20)

10-5: Avokado (10), rakovi, ljuskavci, začini: peršin, bosiljak, origano, cimet, vanilija itd., ocat (5)

RIJEČ STRUČNJAKA: Podrška obitelji ima značajnu ulogu u liječenju šećerne bolesti

Život ljudi sa šećernom bolešću može biti prilično složen. Zahtijeva cjeloživotnu predanost i drastične promjene u životnom stilu. Pokazalo se da podrška obitelji u liječenju šećerne bolesti ima značajnu ulogu u postizanju pozitivnih ishoda liječenja.

Stoga je važno da i edukacije o kontroli glikemije te podrška budu dostupne svim oboljelima, kao i njihovim obiteljima, kako bi se smanjio emocionalni utjecaj bolesti, koji može rezultirati negativnom kvalitetom života.

Pozitivno okružje i podrška obitelji pružaju pacijentima praktičnu pomoć i ublažavaju stres upravljanja šećernom bolešću. Za postizanje ciljeva treba uzeti u obzir i specifične faktore koji utječu na način liječenja, poput ciljane HbA1c vrijednosti, utjecaja lijekova...