Stotine tisuća Zagrepčana se obradovalo kraljici Elizabeti

Stotinu tisuća Zagrepčana oduševljeno je pozdravilo britansku kraljicu, stoji na naslovnici Večernjeg lista 21. listopada 1972. godine, u povodu njena posjeta Jugoslaviji.

Britanska kraljevska obitelj, kraljica Elizabeta II i njen suprug vojvoda od Edinburgha, u pratnji princeze Ane prvo su posjetili Đakovo, a zatim Zagreb, te najzad otputovali na Brijune, posljednje mjesto na kojem su boravili. Tamo su ih dočekali i ugostili Tito i Jovanka Broz.

Foto: Arhiva VL

"Na željezničkoj stanici u Đakovu visoke britanske goste dočekali su i srdačno pozdravili lokalni čelnici, a zatim su se provezli u poznatom četveropregu bijelih lipicanaca, te prisustvovali defileu svatovskih zaprega, a zatim su posjetili ergelu Ivandvor. Izrazili su svoje veliko oduševljenje", pisao je Večernji. U Zagrebu je kraljica Elizabeta, između ostalog, posjetila Dvore, Akademiju znanosti i umjetnosti, družila se s akademicima, te najzad prošetala Ilicom i pozdravila brojne prolaznike koji su se okupili. Njena je sestra, princeza Ana, izrazila želju da posjeti Filozofski fakultet jer je tada i sama studirala francuski, dok je princ od Edinburga, princ Filip, posjetio tvornicu Pliva.

Tunel bi bio najdulji u Hrvatskoj

Ponovno oživljavanje ideje o probijanju tunela kroz Sljeme dugog 5,5 kilometara koji bi izlazio s druge strane kod mjesta Pile, osvanulo je u istom broju Večernjaka, 21. listopada 1972. godine. Iako takva vijest nije bila novost, novo je da se o tome ponovo govori, a lavinu je pokrenuo nedavni sastanak održan u Stubičkim toplicama na kojem se o tunelu raspravljalo, ali kao i obično, bez konkretnih zaključaka.

"Nedostatak novca osnovni je razlog da se s rezervom prilazi ideji o probijanju tunela, koji bi se, po proračunima, probio za 500 dana i značio velik preokret u urbanom životu Zagreba. Prije svega, tunel bi predstavljao vrata za širenje grada prema sjeveru, na nova područja lišena smoga i zagađenog zraka. Razvojem grada 'na drugoj strani', Zagreb bi postao jedinstven u svijetu - u središte grada išlo bi se planinariti i skijati...", zamišljali su tada. Početni dio tunela Sljeme (kod današnje donje stanice žičare) izgradili su ratni zarobljenici iz Drugog svjetskog rata u periodu od 1947. do 1952. no do danas ideja o njegovu nastavku nije realizirana. Tunel je trebao imati tri cijevi - kroz dvije cijevi trebale su ići prometnice s dvije trake, a kroz srednju cijev šinska vozila. Da se tunel tada izgradio, bio bi to najdulji tunel u Hrvatskoj.

Guggenheim je jedinstven

Muzej Guggenheim otvoren je 21. listopada 1959. godine na Petoj aveniji u New Yorku, a posjeduje zbirku od više od 2500 djela suvremenih slikara i kipara, uključujući najveću zbirku djela Vasilija Kandinskog. Muzej je poznat i po svom jedinstvenom izgledu.