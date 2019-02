Stradala od metka, amputirali joj ruke i noge pa je dobila rak

Kupala me kći koja je primijetila kvržicu na dojci. Odmah smo otišli liječniku. Biopsija je potvrdila da je riječ o raku dojke. Nisam mogla vjerovati, osobito nakon svega što sam prošla. Bože, zašto mi to radiš? Zar i rak? No pomislila sam kako je Bog bio uz mene tijekom amputacija, pa će biti uz mene i u borbi s rakom, kazala je Julie Dombo novinarima.

Foto: GoFundMe

Njezin život nepovratno se promijenio 2015. godine. Nakon šetnje stala je pored trgovine s elektronikom kako bi popravila mobitel prije nego što se vrati doma. Stajala je blizu vrata ne znajući da naoružani pljačkaš upravo od službenika traži novac. Muškarac je zapucao prema njoj i pogodio je više puta u ruku i u prsa, konkretnije u pluća. To je prekinulo dovod kiska do ekstremiteta.

- Pala sam na pod i samo sam razmišljala kako ne želim umrijeti - prisjetila se, a prenosi Daily Mail.

Foto: GoFundMe

Odvezli su je hitno u bolnicu. Bila je u komi šest dana. Probudila se, a tada je shvatila da je na respiratoru i da su joj ruke i noge potpuno crne. Odmah joj je bilo jasno kakva je situacija i pitala se ima li nade da joj liječnici uspiju spasiti ruke i noge. Članovima obitelji liječnici su pojasnili kako je nedostatak kisika oštetio tkivo ruku i nogu te nema drugog izbora nego amputirati sva četiri uda. Pljačkaš je pobjegao s mjesta zločina, no kasnije su ga pronašli i uhitili.

Foto: GoFundMe

U siječnju 2016. godine osudili su ga na 31 godinu zatvora. Dombo je u bolnici provela govoto četiri mjeseca. Prolazila je fizikalne terapije na kojima je učila kako živjeti sa svojim novim tijelom, upravljati životom iz kolica te koristiti proteze. Njezina osigiravajuća kuća, Blue Cross Blue Shield of Kansas, odbila joj je platiti par bioničkih ruku.

Foto: Facebook

U obrazloženju su napisali da je riječ o luksuzu. Zato su donatori prikupili potreban iznos od oko 260.000 dolara (oko 1,6 milijuna kuna) pa je oko Božića 2016. godine uspjela kupiti bioničke ruke. To joj je olakšalo život jer je konačno mogla samostalno uzimati predmete, odjenuti se, otići na WC, čak je mogla voziti automobil.

Foto: Facebook

Ali samo godinu dana poslije dobila je dijagnozu raka dojke. Dombo je na Facebooku otkrila da je išla na radioterapiju od srpnja lani, a prošlog tjedna primila je posljednju kempoterapiju. Podijelila je svoju fotografiju na kojoj zvoni na odjelnom zvonu, čime mnogi pacijenti obilježavaju kraj liječenja i pobjedu nad opakom bolešću.

Foto: Facebook

- Ispod zvona je kratak tekst koji govori o svim ljudima koji su zvonili. Počela sam misliti na sve te ljude, preživjele borce, i preplavile su me emocije. Bilo je jako emotivno zvoniti, ali bio je to jako dobar osjećaj - zaključila je.