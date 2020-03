Strah, anksioznost ili panika - prepoznajte koje su sve razlike

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 11 stručnih savjeta da lakše preživite socijalnu izolaciju

Svrha je straha da nas zaštiti u situacijama koje su opasne za život, pa je tako normalno da potrčimo na pješačkom prijelazu ili da oprezno rukujemo nožem dok sjeckamo luk. No na izazove u životu ne odgovaramo uvijek racionalno. Na primjer, strah od neuspjeha je emocionalna reakcija kojom nastojimo zaštititi ego zbog kojeg često ugrožavamo svoje potencijale i zanemarujemo ciljeve.

Strah je vezan uz određenu situaciju, a tjeskoba je stanje pretjerane zabrinutosti i straha. Kad nas preplavi strah ili tjeskoba, srce ubrzano pumpa, znoje nam se dlanovi i zbunjeni smo, što je samo dio reakcija koje se mogu pojaviti kao odgovor na navalu adrenalina.

Prva stvar koju je dobro učiniti je to da se fizički smirite. Pokušajte odmaknuti misli od briga i koncentrirajte se na disanje. Duboko, ujednačeno udahnite i izdahnite kroz nos barem deset puta. Otresite ruke i noge. Ako se i dalje ne osjećate dobro, opustite se 15-minutnom šetnjom jer nemir pojačava stanje u kojem stojimo na mjestu i očekujemo najgore. Povećano kretanje može popraviti neravnotežu kemijskih procesa u tijelu koji uzrokuju osjećaj tjeskobe. Kad se fizički smirite, lakše ćete odlučiti koji je najbolji način da se suočite s problemom.

Ipak, ponekad se strah pretvara u snažnu fizičku reakciju te čovjek može pomisliti kako upravo proživljava srčani udar. Probadanje u prsima, osjećaj gušenja i plitko disanje, jaki bol koji se penje prema vratu simptomi su napadaja panike. Postali su vrlo česta pojava u svijetu - procjenjuje se da ih doživljava svaka deseta, a prema drugim procjenama, čak svaka treća osoba. Jedan od razloga porasta napadaja panike je što ljudi spremnije priznaju da su žrtve napadaja, a drugi je razlog sve brži tempo života te time i izloženost stresu.

Čovjek u napadaju panike ne može doći do daha, slabije vidi, dlanovi mu se znoje, a tijelo drhti, potom se pojavljuju mučnina i vrtoglavica te pojačan dotok krvi u obraze. Ljudi imaju osjećaj da će se onesvijestiti, ali medicinski gledano, to nije moguće.

Da bi došlo do nesvjestice, krvni bi tlak morao biti znatno snižen, a kod napadaja panike situacija je obrnuta - krvni tlak se povećava. Napadaj panike ne može se izbjeći. Ta reakcija pojavljuje se kao posljedica instinktivnog osjećaja ugroženosti, kad se organizam, po principu “napadni ili bježi”, želi ili suprotstaviti ili pobjeći od onog što ga ugrožava.

Iako ljudi tijekom napadaja imaju osjećaj da će doživjeti srčani udar ili umrijeti, liječnici ističu kako napadaji panike nisu opasni za zdravlje. Oni su sastavni dio tjelesne obrane koja izaziva pojačano lupanje srca koje pumpa veće količine kisika u ruke i noge kako bismo mogli pobjeći iz potencijalno opasne situacije ili se suprotstaviti onom što nas ugrožava.

Foto: Dreamstime

Najbolje što možete učiniti je ne boriti se protiv toga. Ostanite gdje jeste i jednostavno osjećajte paniku, a da je ne pokušavate prevladati. Vježbe pravilnog disanja mogu značajno pomoći u ublažavanju simptoma napadaja panike. Kako biste ovladali tehnikom disanja, položite ruke na trbuh, malo iznad pupka, i usredotočite se na disanje promatrajući podizanje i spuštanje ruku. Dišite polako. Pri udahu brojite do tri, a pri izdahu do četiri. Tako ćete se s vremenom naučiti suočavati s panikom, što je svojevrstan strah od straha, koji također treba svladati.

Imajte na umu da nastojanje da smirite tijelo može potrajati i do sat vremena. Ne pokušavajte ništa na silu, samo dišite i pustite da panika na kraju ode svojim putem. U ovoj fazi poslužite se nekim tehnikama koje su korisne za pobjeđivanje straha - suočite se s njim, pokušajte pronaći informacije koje vam možda nedostaju da biste stvari pojednostavili i vizualizirajte pozitivna rješenja. Imajte na umu da strahovi često mogu biti gori od stvarnosti. Na primjer, ljudi koji su jedanput napadnuti na ulici ponekad si ne mogu pomoći jer se uvjere u to da bi mogli biti napadnuti svaki put kad prođu kroz mračnu ulicu. Šanse za to su ipak vrlo male, pa ne dopustite da vam to upravlja životom.

Kako si pomoći?

Nadvladavanje straha je najvažniji preduvjet za bilo kakav uspjeh u životu. Dobre stvari događaju se ljudima koji su spremni na rizik. Život je u tom smislu jako ćudljiv - što više tražite sigurnost, to je manje imate. Što ćete imati više prilika u životu, to ćete dostići i više sigurnosti za kojom tragate, kaže Brian Tracy, stručnjak za osobni razvoj.

Jedan od načina kako zaustaviti zabrinutost i ohrabriti se na početak nekoga novog projekta (na primjer, pisanje diplomskog rada) je planiranje. Morate odrediti jasne ciljeve, a zatim se posvetiti istraživanju nekog područja. Drugi način je svijest da trebate izdržati i ustrajati u tome. Biti hrabar, ali i imati strpljenja je sposobnost koja će vam omogućiti da budete čvrsti i prije nego što počnete dobivati povratne informacije. Može vam pomoći i ako se družite s pozitivnim osobama koje su “lišene” straha od života. Svakako se valja maknuti od negativnih ljudi koji uvijek pronalaze razloge zašto bi se i čega trebali bojati.

Foto: Dreamstime

Još jedan od fantastičnih načina za osnaživanje hrabrosti je ohrabrivanje drugih u svim situacijama. Kažite drugima: “Ajde, ti to možeš” ili “Vjerujem u tebe”. Što više ohrabrujete druge, to više ohrabreni postajete i sami.

Najmoćnija tehnika protiv briga je - borba... Prvi korak je definicija problema ili situacije koju treba zapisati na papir. Na lijevoj strani zapišite što vas muči odgovarajući si na pitanje: “O čemu se točno brinem.” Čak polovina problema može se riješiti u ovoj fazi.

- U medicini se kaže da je točna dijagnoza pola lijeka. Mnoge naše brige postoje, ali nismo si uzeli dovoljno vremena da sjednemo i jasno si definiramo što nas muči - kaže Tracy.

Drugi korak je napisati koji je najgori mogući ishod problema. Na desnoj strani možete ispisati odgovor na pitanje što nam se najgore može dogoditi. Bilo da je riječ o odnosu, investiciji ili ugledu i zdravlju, važno je to staviti na papir. I nakon ovih dvaju koraka moguće je da ćete se prestati brinuti.

Ako ipak ne, Tracyjev sljedeći korak je prihvaćanje najgorega mogućeg scenarija, ako do njega dođe. Jer, kada sve prođe - više se nećete morati nimalo brinuti. Sav stres nastao zbog odbijanja suočavanja s istinom iznenada će nestati. U posljednjem koraku, nakon što ste prihvatili da vam se može dogoditi najgore, treba početi s akcijama kako do najgoreg ne bi ni došlo. Nakon što ste zaustavili brige, vaš um bit će mirniji, bistriji i sposobniji za kreativnost. Tek ste sada u poziciji da konstruktivno djelujete - bez straha...

