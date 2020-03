Slavine, kvake - evo što treba sada redovito čistiti u domu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Liječnici širom svijeta pozivaju: Ostanite doma, mi ne možemo!

ada se korona virus rasprši u male čestice od pet mikrometara, poznatije i kao aerosoli, one mogu lebdjeti u zraku oko pola sata, a potom će se spustiti i ostati na površini na kojoj mogu živjeti par sati, stoji u novoj studiji objavljenoj u The New England Journal of Medicine.

S obzirom na to da su nova saznanja pokazala da korona virus može najduže preživjeti na plastici i čeliku, i to do 72 sata, ove predmete bi u kući trebali dezinficirati redovito, budući da njih najčešće dodirujemo, a napravljeni su uglavnom od tih materijala:

kvake na vratima

površinu stolova

stolice (sjedalo, ručke, naslon)

kuhinjski pult

kupaonske površine

slavine

zahodsku školjku

prekidače za svjetlo

daljinski upravljač

gaming konzole

Na kartonu virus preživljava do 24 sata.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke oko čišćenja i odabira sredstava za dezinfekciju.

Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koja djeluju na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi sljedećih aktivnih tvari:

Etanol

Natrijev hipoklorit

Glutaraldehid

Izopropanol

Benzalkonijev klorid

Natrijev klorit

Ukoliko u domu nemate oboljelih od virusa Covid-19, slijedite ove preporuke HZJZ-a za čišćenje:

Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.

Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.

Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.

Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.

Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus.

Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na 90 °C) i deterdžent za pranje rublja.

Nakon čišćenja krpe oprati na 90 °C.

Skinite rukavice i masku te ih stavite u plastičnu vrećicu, a zatim operite ruke sapunom i vodom.

Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba što je prije moguće odložiti u kante za otpad.

Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.

Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači. Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

Ako je u vašim prostorima boravila osoba sa sumnjam na zarazu korona virusom, HZJZ preporučuje sljedeće:

1. Budući da COVID-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana, površine potencijalno kontaminirane virusom COVID-19 treba očistiti.

2. Čak i nakon što je pacijent izoliran u drugim objektima, nemojte puštati druge osobe u prostorije u kojima je boravio pacijent dok nisu očišćene.

3. Ako se netko ne osjeća dobro, treba potražiti liječničku pomoć.

4. Ako živite u istom kućanstvu/objektu s osobom na koju se sumnja da je zaražena COVID-19, izbjegavajte dijeljenje predmeta (npr. posuđa, čaša, šalica, jela, posteljine). Nakon uporabe predmeta, temeljito ih operite deterdžentom i vodom.

Upute za čišćenje:

Popis aktivnih tvari za dezinfekciju COVID-19

Deterdžent i voda dovoljni su za generalno čišćenje iz predostrožnosti. S obzirom da je COVID-19 novi virus, ne postoje istraživanja koja ispituju djelotvornost aktivnih tvari specifično za taj virus već je djelotvornost navedenih aktivnih tvari ispitana na ostalim koronavirusima. Od aktivnih tvari navedenih niže, sredstva na bazi etanola i natrijeva hipoklorita (nalazi se u izbjeljivaču) široko su

dostupna i van laboratorija i bolničkih ustanova.



Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

