Striper Kristijan: Mladenke su na meni lomile zube i noge...

Za sebe kaže da nije plesač niti striper, nego performer. To je ono što ga najviše privlači u ovom poslu.

- Volim plesati, daleko od toga, ali cijeli život sam u sportu i na stageu i to mi je sasvim normalno. Volim nastupati. Cijeli život sam i u glazbi. Svirao sam klavir kao mali, zatim sam nastupao u bendu kao back vokal, a onda sam se jedno vrijeme posvetio 'street workoutu', koji je kod nas još bio u povojima. Osnovao sam svoj Bar Hazard team, s kojim sam nastupao na 'Supertalentu' 2016. godine i došao do polufinala. Plesao sam i u spotu Lidije Bačić i Antonije Šole - priča nam Kristijan Musić (32), jedan od rijetkih stripera u Hrvatskoj koji javno progovara o svom poslu.

POGLEDAJTE VIDEO: Supruga Tena Miličić je bivša go-go plesačica

Pokretanje videa ... Zagrepčanka Tena je go-go plesačica: ‘Zaradim oko 400 kuna po nastupu’ | Video: 24sata/pixsell

Kaže, stripera je u Hrvatskoj malo i neće se svi izlagati u medijima, ali u tom se poslu može dobro zaraditi, pa ipak o(p)staju. No novih momaka koji se žele ovim baviti, unatoč odličnoj mjesečnoj zaradi koja prelazi iznose za koje mnogi ljudi rade cijele godine, nema.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

- Naporan je to posao. Puno je putovanja i nastupa tijekom godine, priredbi, klupskih nastupa... Puno i treniram i pazim na sebe te što jedem. Moja solo striperska točka, bilo da se radi o rođendanima ili djevojačkim zabavama, traje dvadesetak minuta. Cijelo vrijeme plešem, nekad sam, nekad s kolegom ili više njih, i sve u svemu je zabavno. Poslije se slikamo i još malo zafrkavamo s gostima, ali kad vrijeme istekne, krećem kući - priča Kristijan, čije isklesano tijelo želi dodirnuti svaka žena koja mu se nađe blizu.

No nekad mu ne daju da ode sa zabave. Traže ga da ostane i nude čak i da će platiti više, naguraju mu se u auto da ne može otići, ali on im kaže: "Ne želim vaš novac, gotov sam s nastupom i idem doma".

Počeli zajedno plesati

U posao ga je "gurnula", ni više ni manje, žena, inače bivša go-go plesačica, koja je u Kristijanu prepoznala - potencijal.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

- Tenu sam upoznao 2016. godine slučajno kod prijatelja. No ona je plesačica i radila je sezonu u Calipsu na Zrću, ali smo se kasnije opet sreli. Dopisivali smo se malo na Facebooku, ali nije htjela da zna da se viđamo. Onda sam joj ispričao da sam pjevao u zboru i svirao klavir pa je popustila. Odselio sam s k njoj i više se nikad nisam vratio doma. Tad sam se još bavio street workoutom i fitnessom te bio u brutalnoj formi. Uz to, skužila je da imam ritma pa sam pomalo počeo plesati s njom. No od silnih utega i snage bio sam jako krut i tvrd, ali ona nije odustajala. Počela me uvježbavati i poslala me kod jednog profesora break dancea što mi je puno pomoglo kod gipkosti. Bio sam i uporan te satima vježbao pokrete poput seksi izvijanja, tzv. vala, koji jednostavno nisam mogao glatko odraditi, nego samo u fazama, što je izgledala prilično smiješno - prisjeća se Kristijan kako je sve počelo.

Foto: BORIS MATAKOVIC/WEEDINGHOUSE

Tena Miličić (30) nam je sve to i potvrdila.

- Izgledao je dobro, vidjela sam da bih ga mogla naučiti nekoliko plesnih pokreta, čisto da ne maše rukama bezveze. Sad ima više gaža od mene - smije se ova instruktorica pole dancea i dodaje da kod Kristijana ne voli to što je nekad jako tvrdoglav, ali svjesna je da je to dobro za posao, jer neke stvari izbrusi do kraja.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Višemjesečni intenzivan plesni trening rezultirao je i prvim angažmanom, kojega se nerado prisjeća.

- Prvi striperski nastup imao sam u Čakovcu. Išao sam s kolegom i nije mi bilo nimalo zabavno, da ne kažem da sam umalo 'umro'. Jedva sam otplesao svoje tri pjesme. Mišići su mi se toliko zakiselili da nisam mogao više hodati. Isto mi se dogodilo i s prvim go-go nastupom koji se pleše u noćnim klubovima, s kojim sam istovremeno krenuo u Sloveniji. Uz ta dva plesna pokreta koja sam naučio, svejedno sam pregorio tu prvu noć - govori Kristijan.

Foto: BORIS MATAKOVIC/WEEDINGHOUSE

Na sezoni koju je odradio u splitskom Central Clubu klubu, u kojem je radio svaki vikend, uspio se dosta opustiti, a onda je druge dvije sezone odradio u Carpe Diemu na Hvaru i Revelinu u Dubrovniku. No problem je što sezona dugo traje, preteške su i ne zaradi se ni približno dobro kao vani.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Do privatnih striperskih nastupa došao sam slučajno. Ženu su jednom nazvali iz agencije i tražili plesače za djevojačke. Tražio sam paprenu cijenu i da sve bude plaćeno, od prijevoza, smještaja i hrane, s nastupom koji se posebno plaća. Još i danas surađujem s njima. Angažirale su me strankinje koje dođu ovdje u Hrvatsku na proslave, nastupao sam u najluksuznijim vilama i apartmanima koji na noć stoje 20 tisuća eura, a puno sam nastupao i vani, u Grčkoj, Italiji, Sloveniji, Austriji te, naravno, Srbiji i BiH. I svugdje putujem kopnom, nikad avionom jer ga baš ne volim - smije se.

Tena vodi treninge za majke

U međuvremenu je završio Fitness učilište i stekao certifikaciju za trenera fitnessa.

- Nisam nikad mislio da ću nekome prenositi znanje, ali kad su mi rekli da znam dobro neke vježbe objasniti, pomislio sam: 'Pa zašto ne'. I tako sam u teretani svaki dan. A i treba misliti na budućnost jer se striptizom ne mislim baviti zauvijek - otkriva.

U dva fitness centra vodi grupne treninge i treninge za žene te ga tamo kao stripera ne prepoznaju. Sa suprugom je nedavno pokrenuo i individualne treninge za majke koje se žele što brže vratiti u formu.

- Fora je u tome da majka s malim djetetom može doći na trening, a beba će biti pored nje. Tako je cijelo vrijeme ima na oku. Ako beba plače, može je umiriti ili nahraniti - kaže i dodaje kako za sada to više vodi supruga, koja je i sama nedavno rodila, njihova prvog sina Ria, koji sad ima 18 mjeseci.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Morali su se pokrenuti u vrijeme korone jer im je firma za proizvodnju kostima za ples - propala. Žena mu je oboljela od Chronove bolesti pa je Kristijan počeo taksirati, da održe glavu iznad vode.

- Imao sam nekoliko striperskih nastupa i u koroni, kad se nije moglo nastupati nigdje, ali to je više bila iznimka nego pravilo. Nastupao sam u klubovima s maskom, taj apsurd nikad neću zaboraviti. Nakon videa koji sam snimio za JoomBoos i deset odgovora na bizarna pitanja u svibnju 2021., imao sam 56 gaža u sljedeća dva mjeseca. Doslovno sam živio na autoputu. Nekad sam se u jednoj večeri znao pojaviti na dvije djevojačke. Nakon nastupa sjedneš u auto i voziš. Odradio bih nastup u Splitu, pa u istoj večeri u Rijeci ili Osijeku. Bila je to prilika za fino zaraditi - kaže Dizel, kako mu glasi umjetničko ime.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Ne dopušta da ga žene štipaju i da se bacaju na njega, ali nezgoda je bilo jer raskalašene djevojke nekad jednostavno ne može "ukrotiti". Sjeća se mladenke koja je nekoliko dana prije svadbe izbila tri zuba na njegovoj glavi, druga slomila nos, a treća nogu, pa su morali zvati i Hitnu pomoć.

Osim djevojačkih i proslava rođendana, dosta je i proslava rastave braka, na kojima bi se očekivalo da su djevojke i žene "raskalašenije", ali tome, razočarao nas je Kristijan, nije tako. Rastavljene posjećuju obično u "trojcu".

- Nedavno me muž 'iznajmio' svojoj ženi za 50. rođendan, a prijateljice su joj poklonile još jednog stripera pa je to bio super striper show. Roditelji slavljenice su se bunili, htjeli su me otjerati, ali naviknuo sam odavno na takav stav i svakakve komentare te me ne diraju. Živimo u jako konzervativnoj zemlji i sve što je povezano s tijelom, pogotovo golim tijelom, bude skandalozno. Ja nekad namjerno provociram pa izrežem majicu skroz oko bradavica i tako odem u banku. Ljudi se zgražavaju, ali što, kad sam si zgodan, pa neka i drugi gledaju - dobro se zabavlja Kristijan.

Mladenke spremne 'raštimati' brak

Svačega se nagledao u striperskoj karijeri. Istina je, govori, da mu se mnoge žene nabacuju na nastupima i žele nešto s njim poslije toga, ali Kristijan striptiz svrstava pod posao.

- Otvoreno mi se nude, pa čak i mladenke. Lude su k'o šibe i spremne svoj brak raštimati zbog jedne noći zabave, što je meni nevjerojatno. Djevojke su se znale sa mnom skidati i ostati bez ijedne krpice, pa bih im ja samo dodao ručnik da se zaogrnu i ne prehlade. Ipak ne idem tako daleko. U koroni bi ostajala maska na licu i tange, a sad samo tange - smije se Kristijan, koji kaže da svoju ženu jako voli i nema šanse da bi je ikad prevario. Ni ona nije ljubomorna, nego pomalo "napeta" kad zna da ga tolike žene žele.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Kristijan je predan obitelji i zapravo nemam problem što se skida za druge žene. Uvijek pristaje na to što je za njega najbolje, pa tako kaže da sam i ja najbolja za njega, i to mu vjerujem. Inače vrlo profesionalno pristupa poslu, ne radi to radi tuluma, cuge, droge ili druženja. Kako je velika spavalica, voli doći doma i dobro se naspavati, čak prespava i cijeli dan, no to mu popustim jer znam da su gaže naporne - govori Tena.

Upoznata je s predrasudama koje nosi ovaj posao, ali ne obazire se na to.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

- Kad nas vidite u kvartu, odjeveni smo u trenirku i tenisice, stalno smo skupa, šećemo bebu i svoja tri psa pa je teško zaključiti da ponekad po cijele noći radimo. U zadnje vrijeme više on nego ja jer nemamo kamo s djetetom - kaže Tena.

Djevojke najviše vole kad Kristijan dođe kostimiran na zabavu. U koroni su on i njegovi mišićavi kolege znali napraviti policijski "pretres" zbog nedopuštenih okupljanja, sve u originalnim policijskim odorama koje se mogu kupiti čak i na oglasniku. Jednom je plesao na hitnom prijamu, a drugi put su ga ostavili u kutiji ispred vrata. Glumi i doktora i vojnika, ali i Djeda Mraza, pogotovo u prosincu. Pleše i za muške, na momačkima, u gay klubovima, na swingerskim partyjima...

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Imam svoja pravila kojih se držim. Ne smiju me dodirnuti, navlačiti, grepsti, hvatati... Jednu sam ženu sa stagea u klubu na koji se popela gurnuo natrag jer je krenula prema meni, a muški me uhvatio za genitalije, ali odvalio sam mu kroše - prisjeća.

Kristijan je odrastao u vrlo strogoj, "policijskoj" obitelji, gdje se neke regule nisu smjele prelaziti. Zato je nakon završetka nogometne karijere s 18 godina i operacije štitnjače odlučio pronaći svoj put. Štitnjaču je izvadio, i to nakon nebrojenih pregleda koje je prošao, a na kojima nisu shvatili da se bolest već dobrano razvila.

- Liječnički bi prošao, ali unatoč tome nisam mogao podnijeti nikakav napor, nisam mogao napraviti sklek, čuo sam otkucaje srca u uhu dok sam ležao i isto tako nisam mogao zadržati emocije. U 20, 30 sekundi bih se ispuhao, umorio i otišao spavati jer bi me to jako iscrpilo. Došao sam do predinfarktnog stanja. Završio sam dva tjedna u bolnici Dubrava, a spasila me operacija - kaže.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Kako bi izgledao tako moćno i privlačno, danas trenira 5-7 puta tjedno, ovisno o fazi kad dobiva masu ili radi hipertrofiju mišića, između 45 minuta i sat vremena. Isto tako, hrani se po fazama, kad jede sve i kad važe svaki gram. Hrana mora biti kvalitetna, baš kao i odmor koji je važan jer se tad grade mišići.

Danas se može pohvaliti i da je otac 12-godišnjeg sina Antonia, kojega je dobio iz bivše veze.

- Volim što sam si život složio ovako kako jesam. Imam svoju malu obitelj i to mi je dovoljno - zaključuje za kraj.