Dr. Likić: Hrvati su 'našopani' suplementima, ni ne pomišljaju da im oni mogu itekako štetiti

Dodaci prehrani u Hrvatskoj "eksplodirali" su u pravi masovni biznis. Od 2020. broj zahtjeva za registraciju novih suplementa skočio je za više od 30 posto, a godišnje se prijavi oko 1100 novih proizvoda - više od četiri svaki radni dan. Vitamini, probiotici, magnezij, omega-3, kreatin i proteinski pripravci danas su postali svakodnevica, često i bez stvarne medicinske potrebe.