Stručnjaci: Može se zatrudnjeti i nakon podvezivanja jajovoda

Osim apstinencije, niti jedna metoda kontracepcije nije 100 posto pouzdana. Trudnoću ponekad ne može spriječiti niti podvezivanje jajnika, odnosno jajovoda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ona nije tako jednostavna kao pilule ili injekcije. Ona treba biti dobro razmotrena i u dogovoru s partnerom, a zahvatom se jajovodi prerežu ili zatvore podvezivanjem, spaljivanjem ili mehaničkim načinom postavljanjem prstenova i kopči. Može se napraviti kroz trbušnu stijenku malim rezom u blizini pupka, kroz maternicu ili vaginalnim putem.

- Čak i neki od ovih zahvata imaju malu stopu neuspjeha, a to može rezultirati trudnoćom - kaže ginekolog, dr. med. Gerardo Bustillo.

Stopa neuspjeha varira. Recimo, klinika Mayo iz Rochestera u Minnesoti tvrdi da jedna od 100 žena može zatrudnjeti u prvoj godini nakon izvođenja zahvata.

Američki fakultet opstetričara i ginekologa izviještava da je rizik od 1,8% do 3,7% unutar 10 godina od početka postupka. Za usporedbu, što se tiče kontracepcije, rizik od trudnoće je oko 9%.

Važna je i dob. Stručnjaci kažu da je rizik 1:200 ako zahvat obavite u dvadesetima, a šansa 1:300 ako ste u tridesetima. Znači, veća dob povećava rizik od trudnoće nakon podvezivanja.

Foto: Dreamstime

Podvezivanje jajnika ne radi se samo na inicijativu žene, nego i njenog liječnika koji joj to sugerira. Naime, on može preporučiti zahvat ako bi ženino zdravstveno stanje zbog trudnoće moglo biti narušeno. Na primjer, to se radi ako ona boluje od teške hipertenzije, epilepsije, lupusa, kardiomiopatije ili ima povećan rizik za karcinomom.

- To se radi jer neki oblici raka počinju u jajovodima i šire se na jajnike - kaže endokrinolog David Diaz, dr. med.

No, ima i onih koji mogu biti rizični za zahvat. Ne preporučuje se ako imate ožiljak od carskog reza ili ste imali operaciju trbuha, probleme sa zdjelicom ili endometriozu.

U Hrvatskoj je sterilizacija kao metoda kontracepcije zakonski dopuštena od 1978. godine.

Zahvat pokriva HZZO samo u slučaju da je žena starija od 35 godina. Bez obzira na godine života sterilizirati se može žena čiji bi život bio ugrožen trudnoćom ili rađanjem te žena za koju se na temelju saznanja medicinske znanosti utvrdi da bi rodila dijete s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama.

Sterilizaciju je moguće obaviti i privatno. Cijene se kreću od 13.000 kn pa nadalje.

Oko 2 posto žena nakon operacije želi uspostaviti ponovnu prohodnost jajovoda. Ovisno o načinu obavljanja sterilizacije, zahvat je moguće poništiti s većim ili manjim šansama za uspjeh.

Izvodi se mikrokirurškim metodama, a uspjeh je od 60 do 80%. Povoljniji ishod ima samo podvezivanje i sterilizacija mehaničkim sredstvima.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: