Mladi Hrvati ne idu ginekologu, petina ne koristi kontracepciju

Hrvatski tinejdžeri u spolne odnose u prosjeku stupaju sa 16 godina, pri čemu mladići najranije s 15, a djevojke s 14 godina, pokazuju dosadašnja istraživanja. također, do svoje 19. godine adolescenti u Hrvatskoj promijene u prosjeku 2,6 partnera, a svaki peti ne koristi kontracepciju.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) pitali smo stoga koliko tako mladih djevojaka ima odabranog ginekologa koji će ih, s roditeljima, educirati o opasnostima preranog ulaska u spolne odnose.

Djevojke ginekologa odabrati mogu već s 12 godina, a svakako bi bilo poželjno da to učine s 14, 15 godina, pogotovo ako planiraju ulazak u svijet odraslih, preporuka je liječnika. Podaci koje smo dobili od HZZO-a kažu da, međutim, samo četiri posto djevojaka od 14 godina ima odabranoga ginekologa, odnosno sedam i pol posto njih u dobi od 15 godina. Kad su u pitanju 16-godišnjakinje, u prosjeku već spolno aktivne, kod ginekologa ih je prijavljeno samo 12,6 posto. U najmlađoj dobi, od 12 godina, ginekologa ima nešto malo više od pola posto djevojaka.

- Nije isto ako HPV infekciju dobije djevojka od 16 ili žena od 28 godina. HPV kod mlade djevojke puno lakše i brže prodire u stanice nezrelog epitela te može uzrokovati nastanak karcinoma. Ako pak dobije klamidijsku infekciju, ona lako dolazi do jajovoda, što kasnije može rezultirati sterilitetom. To su česte infekcije i djevojka ne mora biti promiskuitetna da bi ih zaradila, dovoljan je i samo jedan partner, odnosno jedan spolni odnos bez adekvatne zaštite. Njezin dečko, pritom, ne mora imati nikakvih simptoma - upozorava dr. med. Zlatko Topalović, specijalist ginekologije.

Prerani ulazak u spolne odnose, prije 18 godine, nije dobar, smatra doktor, dodajući kako roditelji ne smiju zazirati od toga da s djecom otvoreno već s 12, 13 godina o svemu pričaju. - Najgore je stvari trpati pod tepih, pa tako izbjegavati i cijepljenje protiv HPV-a, kao i razgovor o seksualnosti. Roditelji i djeca moraju stvoriti međusobno povjerenje, zahvaljujući kojem će se djeca onda roditeljima o svemu i povjeravati. Ako je djevojka ipak rano krenula u spolne odnose, treba pronaći ginekologa - kaže.

Upozorava i na emocionalne posljedice preranog “sazrijevanja”, jer mlade djevojke najčešće u spolne odnose ulaze pod pritiskom vršnjaka. “Zato što su čak tri kolegice to već napravile”, uobičajen je razlog koji, međutim, može dovesti do kasnije frigidnosti. S 14 ili 15 godina djevojka vjerojatno neće uživati u seksu, no slušat će vršnjakinje kako se time hvale, što dovodi do frustracija.

- Spolne odnose treba pokušati odložiti barem do 18. godine, što znači da će mlada žena te dobi onda prije vjerojatno otići i ginekologu te se s njim posavjetovati o zaštiti. Neplanirane trudnoće u ranoj dobi najčešće završavaju pobačajem, a zadobivene infekcije postaju kronični ginekološki problem žene. Ipak, broj neplaniranih trudnoća, odnosno pobačaja značajno je pao - dodaje liječnik.

Foto: Filip Kos/PIXSELL dr. Zlatko Topalović

Potvrđuju to i podaci HZJZ-a, prema kojima je 2009. godine u Hrvatskoj bilo čak 370 porođaja djevojaka u dobi od 15 do 17 godina, a lani 219. Jednako tako, prije deset godina je pobacilo 128 djevojaka te dobi, a lani 46. Broj prekida trudnoće u Hrvatskoj pada u svim dobnim skupinama žena, kažu u HZJZ-u. U skupini ispod 20 godina, kao i u žena starijih od 40, stopa je gotovo prepolovljena u 2018. godini u odnosu na 2005., dok je za trećinu pala i u žena u dobi od 20 do 29 i od 30 do 39 godina, podatak je HZJZ-a.

Seks mladih u brojkama

>>> 16 godina Prosječna dob kad mladi u Hrvatskoj ulaze u spolne odnose

>>> 2,6 partnera do 19. godine promijene spolno aktivni mladi koji sa seksom počnu između 14. i 16. godine

>>> 4% djevojaka u dobi od 14 godina ima odabranoga ginekologa u primarnom zdravstvu

>>> 12,6% tinejdžerica od 16 godina odabralo je ginekologa koji ih može educirati o opasnostima preranog odnosa

>>> Svaki peti tinejdžer koji ima spolne odnose ne koristi nikakvu zaštitu od bolesti i trudnoće

>>> 219 porođaja 2018. djevojaka u dobi od 15 do 17 godina. Prije deset godina ih je bilo čak 370. Bilježi se pad stope prekida trudnoće u svim dobnim skupinama žena

>>> 46 abortusa tijekom prošle godine bilo je lani među djevojkama u dobi od 15 do 17 godina, što je puno manje u odnosu na 2009., kad ih je bilo čak 128

Petina roditelja nikad o spolnosti nije razgovarala sa svojom djecom

Unatrag tri godine adolescenti na raspolaganju imaju internetsku platformu i mobilnu aplikaciju www.spolnozdravlje.hr koja mladima na pristupačan način daje korisne informacije o spolnom i reproduktivnom zdravlju, savjete za odgovorno spolno ponašanje i preporuke, podsjećaju stručnjaci iz HZJZ-a u Zagrebu.