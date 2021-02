Tijekom prošle i ove godine make-up je pao u drugi plan, a kućni wellness doživio je svoju renesansu.

- Već na početku pandemije primijetio sam veliki porast potražnje za specifičnim formulama za njegu tijela, kao što su kreme i maslaci za tijelo. Danas ljudi kod kuće kreiraju vlastiti spa prostor te traže posebne formule koje će im dati osjećaj ugode i zadovoljstva. Povećala se prodaja i ulja za tijelo koja, osim što njeguju, pružaju dodatnu dimenziju mirisa, koji ih opušta ili energizira, ovisno o tome što žele – komentirao je Borut Mihalić, vlasnik Top parfumerija.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije

Ovaj trend primijetili su i u našim najvećim parfumerijama i drogerijama, a online prodaja porasla je svima, jer je gotovo preko noći postala glavni kanal za kupnju proizvoda za njegu.

- Nakon izbijanja pandemije u ožujku 2020. godine došlo je do promjene cjelokupnog tržišta i potrošačkih navika. Kupovina na Douglas webshopu porasla je 200 posto u usporedbi s 2019. godinom – rekla nam je Matea Škaberna, voditeljica marketinga Douglas parfumerija.

Skočila je i prodaja pojedinih vrsta proizvoda u odnosu na 2019.

- Kategorije proizvoda za njegu i proizvoda za kosu porasle su za 19 posto, kad gledamo prodaju i u dućanima i na webu, pri čemu su najprodavaniji proizvodi za kosu bili hidrogen, serum i ulje za kosu te u kategorijama njege to su bile kiseline, pilinzi za lice, kreme za tijelo, za ruke te dnevne kreme - istaknula je Škaberna.

Slične rezultate, odnosno rast imala je i najveća drogerija dm. I njima je rasla prodaja proizvoda za njegu tijela.

- A to su univerzalne kreme i masti, kreme za njegu ruku, mlijeka i losioni. Svaka od potkategorija njege tijela u dm-u i dm online shopu ostvarila je natprosječan rast prometa i količinske prodaje. Vjerujemo kako je ovaj trend dijelom rezultat činjenice što ljudi više vremena provode kod kuće te imaju više vremena posvetiti se osobnoj njezi i uživati u kućnim ritualima njege – zaključuje Vesna Pavković, menadžerica za asortiman u dm-u.

S obzirom na to da su mnoge žene nastavile raditi od kuće i nakon lockdowna, za pretpostaviti je da je pala prodaja make upa, ruževa za usne, pudera i ostale šminke. No te podatke drogerije i parfumerije nevoljko daju.

No u svjetskoj industriji kozmetike odavno se zna da svaka kriza za sobom vuče pojedine efekte. Tako je globalno poznat pojam “indeksa ruža”, a to je pojam koji je početkom 2000-ih skovao predsjednik “Estée Lauder” Leonard Lauder. On je na temelju iskustva vlastite kuće primijetio da je ruž za usne “antikrizno” oružje u vremenima krize, da ga više kupuju jer ne mogu kupiti skuplje stvari.

No sad je taj efekt otpao jer zbog nošenja maski nema smisla stavljati ruž za usne pa se svjetski mediji već igraju novim indeksima, kao što su indeks maskare, maske za lice ili indeksom laka za nokte navodeći da je tim preparatima prodaja porasla.

Tako je konzultantska tvrtka McKinsey proučavala prodaju na američkom Amazonu četiri tjedna nakon 11. travnja prošle godine. Naglo je skočila prodaja boja za kosu (jer frizeri nisu radili), i to 172 posto, skočila je i prodaja lakova za nokte (218 posto), dok je prodaja ruževa pala za 15 posto.

The Guardian je krajem prošle godine sumirao da je u vremenima lockdowna u SAD-u prodaja pudera i ruževa pala za čak 70 posto.