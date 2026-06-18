Stručnjaci otkrili: Evo koju hranu treba držati u hladnjaku

S dolaskom ljetnih vrućina ponovno se otvara vječna rasprava - što zapravo treba držati u hladnjaku, a što je bolje ostaviti u kuhinjskom ormariću? I dok mnogi bez razmišljanja hlade gotovo sve namirnice, stručnjaci upozoravaju da to nije uvijek najbolji izbor. Dapače, neke namirnice u hladnjaku gube okus, teksturu ili se čak brže kvare, piše The Guardian.

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Stručnjaci za prehranu i sigurnost hrane, među kojima su nutricionistica Dominique Ludwig, stručnjakinja za smanjenje bacanja hrane Kate Hall i konzultant za prehrambenu industriju Gabriel Bray, otkrivaju što je zaista najbolje držati u hladnjaku, a što će dulje ostati svježe ako ga čuvate na sobnoj temperaturi.

Maslac

Maslac, iako je mliječni proizvod, zbog visokog udjela masti može stajati na sobnoj temperaturi nekoliko dana, osobito ako nije prevruće. Ako želite da bude maziv, držite manju količinu u posudici za maslac, a ostatak u hladnjaku ili zamrzivaču. Tijekom ljetnih vrućina ipak ga treba spremiti u hladnjak.

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Kruh

Hladnjak nije dobro mjesto za kruh. Iako će sporije upljesniviti, mnogo će brže postati suh i ustajao. Najbolje ga je čuvati na sobnoj temperaturi ili zamrznuti dok je svjež te odmrzavati po potrebi.

Jaja

Mišljenja su podijeljena. U Velikoj Britaniji jaja se često ne moraju držati u hladnjaku zbog načina proizvodnje, dok se u SAD-u obavezno hlade jer se peru i time gube zaštitni sloj. Stručnjaci ipak preporučuju čuvanje na ispod 20 °C, pa je hladnjak sigurniji izbor, posebno tijekom ljeta. Važno ih je ostaviti u originalnoj kutiji jer ljuska lako upija mirise.

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Maslinovo ulje

Maslinovo ulje ne treba držati u hladnjaku. Niske temperature uzrokuju zgušnjavanje, a često hlađenje može negativno utjecati na okus. Najbolje ga je čuvati u tamnoj boci, na hladnom i tamnom mjestu, dalje od izvora topline.

Rajčice

Rajčice je najbolje držati izvan hladnjaka dok ne sazriju. Hladnoća može narušiti njihovu teksturu i okus. Tek kada su potpuno zrele, mogu se staviti u hladnjak kako bi dulje ostale svježe.

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Banane

Banane ne vole hladnoću. U hladnjaku će im kora posivjeti, iako će unutrašnjost ostati dobra. Ako su već vrlo zrele i nećete ih odmah pojesti, možete ih staviti u hladnjak ili zamrznuti za smoothieje, kaše ili domaći sladoled.

Citrusi

Limuni i limete najbolje se čuvaju u hladnjaku, kao i većina voća i lisnatog povrća. Niske temperature usporavaju gubitak vitamina C, folata i korisnih biljnih spojeva. Iznimka su luk i češnjak, kojima vlaga u hladnjaku ne odgovara.

Umaci i začini

Većina kupovnih umaka sadrži puno šećera ili octa pa mogu neko vrijeme stajati i izvan hladnjaka. Ipak, nakon otvaranja preporučuje se hlađenje, osobito ako ih ne trošite često. Domaći umaci uvijek trebaju biti u hladnjaku.

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Jabuke

Jabuke će u hladnjaku trajati dulje, ali mnogima su ukusnije kada stoje na sobnoj temperaturi. Ovdje je izbor stvar osobnih preferencija.

Avokado

Nezreo avokado ne treba stavljati u hladnjak jer neće pravilno dozrijeti. Kada sazrije, može se rashladiti kako bi dulje ostao svjež. Može se i zamrznuti te kasnije koristiti za guacamole ili kolače.

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Džemovi, med i marmelade

Med treba držati u ormariću kako ne bi kristalizirao. Džemove i marmelade nakon otvaranja bolje je spremiti u hladnjak jer se u njih lako unesu mrvice ili maslac koji ubrzavaju razvoj plijesni, posebno kod proizvoda s manje šećera.

Maslac od kikirikija

Prirodni maslaci od orašastih plodova, kod kojih se ulje odvaja na površini, trebaju se čuvati u hladnjaku kako masti ne bi užegnule. Industrijski proizvodi s dodanim stabilizatorima mogu stajati i u ormariću.

Kava

Kavu ne treba držati u hladnjaku. Zrna lako upijaju mirise hrane, a promjene temperature stvaraju vlagu koja narušava aromu. Najbolje ih je čuvati u hermetički zatvorenoj posudi na tamnom mjestu. Za dugotrajno skladištenje preporučuje se zamrzivač.

Sjemenke i orašasti plodovi

Ako kupujete velike količine orašastih plodova, zamrzivač je dobar izbcor. Mljevene sjemenke, poput lana, nakon otvaranja treba dobro zatvoriti i držati u hladnjaku jer su osjetljive na oksidaciju. Isto vrijedi i za ulja od lana ili konoplje.

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Čokolada

Čokoladu nije preporučljivo trajno držati u hladnjaku jer upija mirise, a vlaga može uzrokovati stvaranje bijelog sloja šećera na površini. Iznimka su svježi čokoladni tartufi koji sadrže vrhnje. Ako želite da obična čokolada bude hrskavija, dovoljno ju je rashladiti 10 do 20 minuta prije posluživanja.

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Krumpir

Nekada se preporučivalo držati ga u smočnici, no danas stručnjaci sve češće savjetuju hladnjak jer tako dulje traje i sporije klija. Ako nemate mjesta, hladan i taman ormarić također je dobar izbor. Važno je samo da krumpir ne stoji uz luk jer plin etilen ubrzava klijanje.