Stručnjaci otkrili: Evo zašto ljeto umjesto opuštanja često donosi pritisak i razočaranje

Pritisak da se svaki trenutak iskoristi, da se doživi "savršeno ljeto" kakvo gledamo na društvenim mrežama, može zasjeniti samu bit sezone koja bi trebala služiti za odmor i punjenje baterija. Umjesto opuštanja, upadamo u zamku uspoređivanja i nerealnih očekivanja, ostajući na kraju iscrpljeni i razočarani.

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Psihološki i biološki korijeni ljetne euforije

Naša velika očekivanja od ljeta nisu slučajna; ona proizlaze iz dubokih psiholoških, bioloških i društvenih čimbenika. Nostalgija igra ključnu ulogu, vraćajući nas u djetinjstvo kada je ljeto doista bilo sinonim za beskrajnu slobodu i igru. Sjećanja na obiteljske odmore, miris mora ili svježe pokošene trave stvaraju snažnu emocionalnu vezu i želju za ponovnim proživljavanjem tih sretnih trenutaka. Ljeto se u našoj percepciji urezalo kao nagrada nakon duge godine napornog rada, vrijeme kada napokon možemo pobjeći od rutine i stresa.

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Osim psihologije, tu je i snažan biološki utjecaj. Izloženost sunčevoj svjetlosti potiče proizvodnju serotonina, neurotransmitera poznatog kao "hormon sreće", koji izravno utječe na naše raspoloženje, san i apetit. Sunce je također glavni prirodni izvor vitamina D, ključnog za imunitet i mentalno zdravlje, a njegov nedostatak povezuje se sa simptomima depresije. Dulji dani i toplije vrijeme znanstveno su povezani s optimizmom i boljim pamćenjem. Ova kombinacija psihološke nostalgije i biološkog poticaja stvara plodno tlo za idealizaciju ljeta kao vrhunca godine.

Mit o savršenom ljetu s društvenih mreža

Iako su naša unutarnja stremljenja prema ljetu prirodna, suvremeno društvo i mediji podigli su očekivanja na neodrživu razinu. Marketinške kampanje i društvene mreže preplavljene su savršeno uređenim slikama egzotičnih putovanja, besprijekornih tijela na plaži i neprestanih društvenih događanja. Stvara se iluzija da svi drugi žive uzbudljivije, ispunjenije i "uspješnije" ljeto. Taj digitalni izlog ne prikazuje pozadinu priče: iscrpljenost, financijske brige, otkazane planove ili jednostavno tihe i mirne dane koji nisu dovoljno "instagramični".

Problem je što počinjemo vjerovati u taj mit, mjereći vlastitu sreću prema tuđim, pažljivo probranim trenucima. Psiholozi upozoravaju da nas takva usporedba može dovesti do osjećaja neadekvatnosti i anksioznosti.

​- Neki ljudi imaju fantaziju da će se stvari vratiti u ‘normalu’ u trenu i stavljaju ogroman pritisak na ovo ljeto da ispuni njihove nezadovoljene potrebe i rezultira srećom - objašnjava Sage Grazer, licencirana terapeutkinja.

Foto: 123RF

"Sindrom ljetnog performansa"

Taj pritisak da se ljeto mora maksimalno iskoristiti dobio je i neformalan naziv: sindrom ljetnog performansa. Ne radi se o medicinskoj dijagnozi, već o opisivanju osjećaja da moramo neprestano biti aktivni, sretni i produktivni tijekom ljetnih mjeseci. Simptomi su svima poznati: kalendar pretrpan aktivnostima, osjećaj krivnje ako provedemo sunčan dan kod kuće, poteškoće s odbijanjem poziva čak i kada smo umorni te stalno preispitivanje jesmo li "dovoljno" iskoristili dan. U toj utrci za stvaranjem uspomena često zaboravljamo jednostavno biti prisutni i slušati vlastite potrebe. Odmor se pretvara u još jedan zadatak na popisu, a na kraju godišnjeg odmora osjećamo se umornije nego prije.

Ovaj fenomen dodatno pogoršavaju logističke i financijske prepreke. Mnogi si zbog ograničenog budžeta ili poslovnih obaveza ne mogu priuštiti ekstravagantna putovanja.

​- Ljudi mogu imati ograničene budžete zbog gubitka posla. Drugi se možda još uvijek fizički oporavljaju ako su preboljeli Covid-19 - kaže Mia Rusev, terapeutkinja u bolnici Northwestern Medicine Central DuPage.

Kako se oduprijeti pritisku i pronaći vlastitu mjeru

Ključ za ispunjenije ljeto leži u odbacivanju nametnutih ideala i prihvaćanju vlastite stvarnosti. Umjesto da se pitamo što bismo "trebali" raditi, važno je zapitati se što doista želimo. Stručnjaci savjetuju stvaranje vlastitog popisa želja koji je realan i usklađen s našim mogućnostima i vrijednostima. Možda je to čitanje knjige u miru, odlazak na obližnji park ili učenje nove vještine. Kvaliteta provedenog vremena važnija je od kvantitete aktivnosti.Potrebno je dati si dopuštenje da osjećamo i razočaranje ili usamljenost. Ne moramo biti dobro raspoloženi samo zato što sja sunce. Jednako je važno i ograničiti vrijeme na društvenim mrežama kako bismo smanjili izloženost nerealnim prikazima tuđih života. Postavljanje malih, dostižnih ciljeva može pomoći u smanjenju pritiska. Ako je krajnji cilj odlazak na veliki glazbeni festival, možda je prvi korak organiziranje druženja s nekoliko prijatelja. Ljeto ne mora biti epsko da bi bilo vrijedno. Najznačajniji trenuci često su oni najtiši i najjednostavniji, oni koje sami odaberemo za sebe, daleko od tuđih pogleda i očekivanja.





*Uz korištenje AI-ja