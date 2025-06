Stručnjaci su nam otkrili jesu li japanke dobra obuća za stopala

Japanke često imaju tanku i ravnu potplat, što pruža minimalnu potporu i amortizaciju stopalu. Nedostatak adekvatne potpore može rezultirati prekomjernim naprezanjem stopalnih mišića, tetiva i zglobova.

To može dovesti do razvoja bolnih stanja poput plantarnog fasciitisa ("trn u peti", je stanje koje uzrokuje bol u peti i donjem dijelu stopala zbog upale ili degeneracije plantarne fascije, vezivnog tkiva koje se proteže od pete do prstiju), Ahilove tetive, metatarzalgije i drugih problema povezanih sa stopalima.

Obično nemaju čvrstu kopču koja bi čvrsto držala stopalo na mjestu. To može rezultirati gubitkom stabilnosti stopala prilikom hodanja ili trčanja. Nedostatak stabilnosti povećava rizik od ozljeda, uključujući uganuća gležnja, istegnuća mišića i padove.

Nošenje japanki izlaže stopala otvorenosti, što može rezultirati ozljedama ili infekcijama. Stopala su izložena vanjskim uvjetima poput udaraca, ogrebotina, sunčevog zračenja, vrućine ili hladnoće, što može povećati rizik od ozljeda ili infekcija, osobito kod osjetljivih područja kao što su pete, prsti ili luk stopala.

Utječu na normalan hod

Japanke mogu utjecati na normalan, prirodni hod. Kao reakcija na nedostatak potpore i stabilnosti, tijelo može promijeniti način hodanja kako bi se prilagodilo nošenju japanki. Ove promjene u hodu mogu opteretiti druge dijelove tijela, kao što su zglobovi koljena, kukova i kralježnice, što može dovesti do nelagode i bolova.

Iako su popularan izbor za nošenje na plaži, važno je napomenuti da one ne pružaju adekvatnu zaštitu od oštrih predmeta poput školjki, kamenja ili stakla. Stoga se valja čuvati porezotina i uboda.

Iako japanke mogu biti praktične i udobne za kratkotrajno nošenje, važno je biti svjestan njihovih potencijalnih negativnih učinaka na zdravlje stopala. Nedostatak potpore, stabilnosti, izloženost stopala i promjene u hodu mogu dovesti do razvoja bolnih stanja i ozljeda. Uvijek je zato preporučljivo odabrati obuću koja pruža adekvatnu potporu stopalima kako bi se očuvalo zdravlje i smanjio rizik od ozljeda.