<p>- Imam više djece nego neki sultani - hvali se Joe Donor, koji otkriva da čim čuje kucanje na svojim ulaznim vratima, otprilike zna što ga čeka.</p><p>Čeka ga gay par, dvije žene koje očajnički žele dijete, a Joe, kojeg su pronašle na<a href="https://www.facebook.com/joe.donor.3/"> Facebooku</a> kako oglašava svoje usluge donora sperme, dobra je opcija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beba skija na vodi</strong></p><p>Joe odvodi jednu od žena gore u svoju spavaću sobu, i unatoč činjenici da se nikad nisu prije sreli te da je njena partnerica udaljena svega nekoliko metara, upuštaju se u seks.</p><p>Pozdravio ih je sa svojom tradicionalnom rečenicom - 'sretno i nadam se da ćete za oko dva tjedna imati dobre vijesti'.</p><p>- Bio je to PI (partial intercourse), objašnjavajući da djelomični snošaj sa ženama koje žele trudnoću ne uključuje ljubljenje i nježnosti. Osim toga, radim i NI (natural intercourse) odnosno prirodni odnos te AI (umjetni odnos).</p><p>Prirodni odnos je normalan seks kakav biste imali i u ljubavnoj vezi, dok onaj umjetni uključuje špricu za punjenje purice. To je kućansko pomagalo za inseminaciju - u njega se stavi sperma i potom na taj način injektira u vaginu. Svoju spermu šalje i poštom.</p><p>- Velik broj ljudi želi dobiti dijete na staromodan način, zbog čega radim provjere na spolne bolesti minimalno jednom godišnje - kaže Joe.</p><p>Istodobno, ne traži medicinske kartone svojih partnerica, jer vjeruje kako želja za trudnoćom ipak zahtijeva određenu zrelost i odgovornost.</p><p>Kaže kako je posljednji seks za začeće bio prije dvije večeri, a dok govori o tome iznenađujuće je skroman.</p><p>- Vjerojatno sam se seksao puno više nego prosječan čovjek, no nisam rock zvijezda - šali se on.</p><p>Joe je samac te koristi pseudonim, a otkriva da ima 150-ero djece diljem svijeta.</p><h2>I u karanteni 'radio djecu'</h2><p>Čak je i za vrijeme karantene zbog korona virusa Joe 'oplodio' pet žena. Kaže kako neke od njih navode njegovo ime na rodnom listu djeteta, no to je rijetko. </p><p>- Ne bih imao ništa protiv da me netko od te djece zove 'tata', ali zapravo ih rijetko viđam iako nose moj DNK. Ako mi parovi pošalju sliku djeteta, to je super. Ako me zablokiraju i žele zaboraviti moje postojanje, i to je OK, ostavljam tu odluku na ženama - priznaje.</p><p>Joe, koji anonimno donira svoju spermu prikrivajući svoje pravo ime, rekao je da nije plaćen za svoje postupke, već to čini da pomogne ljudima.</p><p>Svoj je 'posao' započeo prije 12 godina, nakon što je shvatio da želi pomoći ljudima s problemima neplodnosti i nemogućnosti začeća, no zanimljivo je kako njegovi roditelji ne znaju što radi.</p><p>- Neki mi predbacuju da to radim zbog ega, ali to nije točno. Veseli me da moja djeca trče okolo i čine svoje roditelje sretnima. Upoznao sam ih 50-ak, neke sam vidio kad su se rodili, neke nisam nikad.</p><p>Pandemija ga nije usporila, unatoč tome što je zapeo u Argentini - umjesto toga odlučio je tamo 'zasijati svoje sjeme'.</p><h2>Uvijek na usluzi</h2><p>Joe kaže kako srećom vodi nekoliko online poduzeća i nema fiksno vrijeme, zbog čega je uvijek dostupan ženama u doba njihove ovulacije.</p><p>Nažalost, zbog prirode svog 'posla' nije uspio zadržati vlastiti ljubavni odnos, a posljednja mu je veza završila u studenom 2019. godine.</p><p>- Bio sam sa ženom u srednjim 20-ima kad sam živio u Australiji. Viđali smo se oko šest mjeseci, ali nažalost smo prekinuli. Kad sam bio s njom, nisam se seksao s drugim ženama, no svejedno je bilo teško - kaže.</p><p>Priznaje da se iz njegovih 'seansi začeća' ponekad izrode i dulje veze, no one uvijek završavaju kad žene požele nešto 'stabilnije'.</p><p>- Nemam djevojku u tipičnom smislu. Ali ja razvijam prijateljstva i ponekad romantične odnose sa ženama koje oplodim - dodao je.</p><p>Ipak, priznaje kako neke žene taje svojim partnerima da su bile kod Joea i spavale s njim kako bi ostale trudne, no njega to ne zanima.</p><p>- To je njihova osobna stvar. Nisam ja taj koji vara ili laže u vezi - objašnjava. </p><p>Prisjeća se neugodne situacije u kojoj je namjeravao oploditi ženu, da bi saznao kako to njen suprug ne želi.</p><p>- Ona je organizirala orgije jer nije željela da on shvati istinu, pa je mislio da ima samo seksualni hir, a ne da želi bebu. Kad je shvatio o čemu je riječ, počeo je mahati pištoljem, a ja sam jedva pobjegao - kaže.</p><p>Joe je putovao po Americi, Argentini, Italiji, Singapuru, Filipinima i Velikoj Britaniji donirajući svoju spermu.</p><p>Cilj mu je to i dalje činiti, do kad god bude mogao - što i moglo biti i do njegove 90-e.</p>