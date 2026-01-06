Siječanjska depresija pogađa mnoge: Druženja i izleti pomažu

Nakon što se ugase blagdanska svjetla, utihne glazba i prođe euforija dočeka, mnogi se suočavaju s osjećajem praznine i bezvoljnosti. Taj fenomen, popularno nazvan "siječanjska tuga" ili "siječanjski blues", opisuje kolektivni pad raspoloženja koji nastupa početkom nove godine i povratkom u surovu svakodnevicu. Iako nije riječ o kliničkoj dijagnozi, osjećaj melankolije toliko je raširen da ga doživljava velik dio populacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:05 Depresija | Video: 24sata/pixsell

Stručnjaci ističu da je važno razlikovati ovo prolazno stanje od ozbiljnijih poremećaja. Dok je siječanjska tuga privremeni odgovor na splet psihičkih, socijalnih i okolišnih čimbenika, sezonski afektivni poremećaj (SAP) predstavlja specifičnu vrstu depresije koja se ponavlja u isto doba godine, najčešće s početkom jeseni i traje cijele zime. Simptomi SAP-a intenzivniji su i dugotrajniji, a za dijagnozu je potrebno da se takav obrazac ponavlja najmanje dvije uzastopne godine.

Početak godine donosi svojevrsni emocionalni "mamurluk". Prelazak iz razdoblja ispunjenog druženjima, odmorom i svečanom atmosferom u svakodnevnu rutinu za mnoge je nagao i neugodan šok. Psiholozi to nazivaju postblagdanskim padom raspoloženja, a osjećaj razočaranja i sjete pojačavaju i drugi faktori. Iako je najdepresivniji dan treći ponedjeljak u siječnju i označava vrhunac melankolije, mnogi će već i prvog ponedjeljka osjetiti pad raspoloženja.

Jedan od ključnih uzroka je nedostatak sunčeve svjetlosti, no tu su i financijski stres te nerealna novogodišnja obećanja koje smo dali sebi, a ne pridržavamo ih se, što stvora osjećaj neuspjeha i demotivacije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Procjenjuje se da siječanjsku tugu u nekom obliku doživljava više od polovice stanovništva. Istraživanja pokazuju da je sezonski afektivni poremećaj, koji dijeli mnoge karakteristike s ovim stanjem, češći kod žena nego kod muškaraca, a najčešće se javlja u mlađoj odrasloj dobi, između 18 i 30 godina. Pogođene mogu biti i osobe koje inače nisu sklone promjenama raspoloženja, jednostavno zbog nagle promjene životnog ritma.

Simptomi su najčešće blagi i prolazni, a uključuju bezvoljnost, manjak energije, umor, probleme s koncentracijom, povećanu potrebu za snom i promjene u apetitu, posebice želju za hranom bogatom ugljikohidratima. Mogu se javiti i razdražljivost, osjećaj preopterećenosti i želja za povlačenjem u osamu.

Kako biste poboljšali raspoloženje ključno je načiniti male promjene u životnim navikama. Redovita tjelesna aktivnost, čak i kratka šetnja, potiče lučenje endorfina, prirodnog "hormona sreće", koji smanjuje stres i podiže energiju.

Maksimalno iskoristite danje svjetlo. Pokušajte svaki dan provesti barem malo vremena na otvorenom, čak i kada je oblačno. Radni stol postavite blizu prozora i održavajte prostore u kojima boravite dobro osvijetljenima. Terapija svjetlom, koja uključuje izlaganje posebnoj lampi jakog intenziteta, pokazala se kao učinkovita metoda u borbi protiv sezonske depresije.

Foto: Dreamstime

Pripazite i na prehranu. Nakon teške blagdanske hrane, tijelu će goditi laganiji obroci bogati voćem, povrćem i namirnicama koje sadrže omega-3 masne kiseline, poput ribe i orašastih plodova. Održavanje društvenih kontakata također je presudno. Nemojte dopustiti da vas tmurno vrijeme zatvori u kuću; dogovorite kavu s prijateljima ili isplanirajte zajednički izlet.

Umjesto da se opterećujete velikim novogodišnjim odlukama, postavite si male i ostvarive ciljeve za svaki tjedan. Pospremanje jednog dijela stana ili čitanje knjige koju dugo odgađate može pružiti osjećaj postignuća i vratiti samopouzdanje. Siječanj može biti prilika za novi početak, odmor i planiranje, a ne samo mjesec koji treba preživjeti.