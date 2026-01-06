Obavijesti

NIJE SVE TAKO SIVO

Siječanjska depresija pogađa mnoge: Druženja i izleti pomažu

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Početak godine donosi svojevrsni emocionalni 'mamurluk'. Prelazak iz razdoblja ispunjenog druženjima, odmorom i svečanom atmosferom u svakodnevnu rutinu za mnoge je nagao i neugodan šok

Nakon što se ugase blagdanska svjetla, utihne glazba i prođe euforija dočeka, mnogi se suočavaju s osjećajem praznine i bezvoljnosti. Taj fenomen, popularno nazvan "siječanjska tuga" ili "siječanjski blues", opisuje kolektivni pad raspoloženja koji nastupa početkom nove godine i povratkom u surovu svakodnevicu. Iako nije riječ o kliničkoj dijagnozi, osjećaj melankolije toliko je raširen da ga doživljava velik dio populacije.

Stručnjaci ističu da je važno razlikovati ovo prolazno stanje od ozbiljnijih poremećaja. Dok je siječanjska tuga privremeni odgovor na splet psihičkih, socijalnih i okolišnih čimbenika, sezonski afektivni poremećaj (SAP) predstavlja specifičnu vrstu depresije koja se ponavlja u isto doba godine, najčešće s početkom jeseni i traje cijele zime. Simptomi SAP-a intenzivniji su i dugotrajniji, a za dijagnozu je potrebno da se takav obrazac ponavlja najmanje dvije uzastopne godine.

Početak godine donosi svojevrsni emocionalni "mamurluk". Prelazak iz razdoblja ispunjenog druženjima, odmorom i svečanom atmosferom u svakodnevnu rutinu za mnoge je nagao i neugodan šok. Psiholozi to nazivaju postblagdanskim padom raspoloženja, a osjećaj razočaranja i sjete pojačavaju i drugi faktori. Iako je najdepresivniji dan treći ponedjeljak u siječnju i označava vrhunac melankolije, mnogi će već i prvog ponedjeljka osjetiti pad raspoloženja.

Jedan od ključnih uzroka je nedostatak sunčeve svjetlosti, no tu su i financijski stres te nerealna novogodišnja obećanja koje smo dali sebi, a ne pridržavamo ih se, što stvora osjećaj neuspjeha i demotivacije.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Procjenjuje se da siječanjsku tugu u nekom obliku doživljava više od polovice stanovništva. Istraživanja pokazuju da je sezonski afektivni poremećaj, koji dijeli mnoge karakteristike s ovim stanjem, češći kod žena nego kod muškaraca, a najčešće se javlja u mlađoj odrasloj dobi, između 18 i 30 godina. Pogođene mogu biti i osobe koje inače nisu sklone promjenama raspoloženja, jednostavno zbog nagle promjene životnog ritma.

Simptomi su najčešće blagi i prolazni, a uključuju bezvoljnost, manjak energije, umor, probleme s koncentracijom, povećanu potrebu za snom i promjene u apetitu, posebice želju za hranom bogatom ugljikohidratima. Mogu se javiti i razdražljivost, osjećaj preopterećenosti i želja za povlačenjem u osamu.

Kako biste poboljšali raspoloženje ključno je načiniti male promjene u životnim navikama. Redovita tjelesna aktivnost, čak i kratka šetnja, potiče lučenje endorfina, prirodnog "hormona sreće", koji smanjuje stres i podiže energiju.

Maksimalno iskoristite danje svjetlo. Pokušajte svaki dan provesti barem malo vremena na otvorenom, čak i kada je oblačno. Radni stol postavite blizu prozora i održavajte prostore u kojima boravite dobro osvijetljenima. Terapija svjetlom, koja uključuje izlaganje posebnoj lampi jakog intenziteta, pokazala se kao učinkovita metoda u borbi protiv sezonske depresije.

Foto: Dreamstime

Pripazite i na prehranu. Nakon teške blagdanske hrane, tijelu će goditi laganiji obroci bogati voćem, povrćem i namirnicama koje sadrže omega-3 masne kiseline, poput ribe i orašastih plodova. Održavanje društvenih kontakata također je presudno. Nemojte dopustiti da vas tmurno vrijeme zatvori u kuću; dogovorite kavu s prijateljima ili isplanirajte zajednički izlet.

Umjesto da se opterećujete velikim novogodišnjim odlukama, postavite si male i ostvarive ciljeve za svaki tjedan. Pospremanje jednog dijela stana ili čitanje knjige koju dugo odgađate može pružiti osjećaj postignuća i vratiti samopouzdanje. Siječanj može biti prilika za novi početak, odmor i planiranje, a ne samo mjesec koji treba preživjeti. 

