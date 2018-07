Stručnjaci u strahu: U moru će biti više plastike nego riba...

U Hrvatskoj se u godini dana u prosjeku proizvede 23.947 tona plastičnih vrećica, prema podacima Državnog zavoda za statistiku RH od 2012. do 2016. godine. Sad pokušajte zamisliti koliko ih još nastane u cijelom svijetu, gdje sve one završe, koliko je to plastičnog otada?

U Njemačkoj su besplatne plastične vrećice otišle u povijest. Ova odluka je smanjila upotrebu takvih vrećica za milijardu i 300 milijuna, i to samo lanjske godine (u usporedni s 2016.).

Foto: Dreamstime

- Plastične vrećice za jednokratnu upotrebu su se pokazale nepotrebnima - kazala je Svenja Schulze, njemačka ministrica okoliša, a prenosi energetico.eu.

Mnogi tamošnji trgovački lanci nisu samo ispoštovali zakonsku zabranu i ukinuli besplatne plastične vrećice, već su ih posve ukinuli. Kupci su se naviknuli pa dolaze u kupovinu sa platnenim vrećicama.

Foto: Dreamstime

Plan Europske unije je da do 2025. godine svaki građanin ne potroši više od 40 plastičnih vrećica na godinu. To je zapravo odličan potez koji bi trebali svi slijediti žele li sačuvati život na Zemlji.

Irska je prva u Europi već 2002. godine uvela poseban porez na plastične vrećice zahvaljujući kojemu se njihova potrošnja smanjila za čak oko 90 posto.

Prema studiji Ujedinjenih naroda, u svijetu se na godinu potroši oko pet bilijuna plastičnih vrećica, a velika većina toga završi u moru. Stručnjaci strahuju da će do 2050. godine u moru biti više plastike nego riba.

Kad malo razmislite - što nedostajte platnenim vrećicama? Osim što štedite novac jer ih ne kupujete svaki put kada idete u trgovinu, dajete i svoj mali doprinos očuvanju prirode.

Postoji organizacija koja se bavi problematikom plastičnog otpada #breakfreefromplastic. To je zapravo globalni pokret koji promovira budućnost čovječanstva bez onečišćenja plastikom. Započeo je 2016. godine, a pridružilo mu se je više od 1060 organizacija iz cijelog svijeta. Zahtijevaju drastično smanjivanje upotrebe plastičnih vrećica i ostale plastike, ukazuju na posljedice, nude rješenja...

Neke činjenice o plastičnim vrećicama:

Prosječan čovjek potroši oko 1000 plastičnih vrećica na godinu.

Vrećica se prosječno koristi 12 minuta, a da se razgradi potrebno joj je do 1000 godina jer je izrađena od naftnog derivata polietilena.

Više od milijun ptica i oko 100.000 morskih sisavaca ugine svake godine zbog plastičnih vrećica koje pojedu ili se zapetljaju u njih.

Kada završe u moru, vrećice znaju blokirati dišni sustav i probavu životinja u čijim ustima završe - poput kornjača, dupina... Životinje ih znaju zamijeniti za hranu.

Prema nekim prognozama, 85 posto svih morskih kornjača biti će ozlijeđeno ili ubijeno zbog plastike.

Indija je krivac za 60 posto plastike koja završi u morima i oceanima svake godine.

